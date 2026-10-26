برازیل: لولا دا سلوا کی تاریخی کامیابی، سخت مقابلے کے بعد 80 سالہ لیڈر چوتھی مرتبہ صدر منتخب
برازیل صدارتی انتخابات میں سخت مقابلے کے بعد 80 سالہ بائیں بازو کے رہنما لولا دا سلوا چوتھی بار ملک کے صدر منتخب ہوگئے۔
By ANI
Published : October 26, 2026 at 7:32 AM IST
ریو ڈی جنیرو [برازیل]: بائیں بازو کے رہنما، 80 سالہ سابق فیکٹری ورکر اور برازیل کے موجودہ صدر لوئیز اناسیو لولا دا سلوا اتوار کے روز دوبارہ صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے پہلے مرحلے کے انتخابات میں برابر رہنے کے بعد، ایک سخت اور ٹکر کے مقابلے (رن آف) میں فلیویو بولسونارو کو شکست دے دی۔
برازیلی میڈیا اور 'ڈیٹافولہا' کے تخمینوں کے مطابق، 99.77 فیصد ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے پر، موجودہ صدر کو انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 51.76 فیصد درست ووٹ حاصل ہوئے، جب کہ ان کے مقابلے میں جونیئر بولسونارو کو 48.24 فیصد ووٹ ملے۔
اس فتح کے ساتھ ہی ورکرز پارٹی کے اس سینئر لیڈر نے بطور صدر سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے دوسرے رہنما کے طور پر اپنا ریکارڈ مزید وسیع کر دیا ہے۔ وہ اس فہرست میں صرف گیٹولیو ورگاس سے پیچھے ہیں۔ اپنی اس آخری مدتِ صدارت کے اختتام تک، وہ مجموعی طور پر 16 برس اقتدار میں رہ چکے ہوں گے، جو برازیل کی جمہوری تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے۔
یہ کامیابی ایک ایسی انتخابی مہم کے بعد سامنے آئی ہے جس میں بنیادی توجہ مہنگائی، جرائم اور کرپشن جیسے مسائل پر مرکوز تھی۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق، 1989 میں براہِ راست صدارتی انتخابات کی بحالی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی امیدوار پہلے مرحلے میں دوسرے نمبر پر رہنے کے باوجود صدارتی انتخاب جیتنے میں کامیاب ہوا ہے۔
لولا، جنہوں نے پہلی مرتبہ سال 2003 سے سال 2010 کے درمیان برازیل پر حکومت کی تھی، کو بڑھتی ہوئی مہنگائی اور سکیورٹی سے متعلق خدشات کی وجہ سے دوبارہ منتخب ہونے کے لیے ایک مشکل انتخابی معرکے کا سامنا کرنا پڑا۔ بولسونارو نے جرائم کے خلاف سخت رویہ اپنانے کو اپنی مہم کی بنیاد بنایا تھا اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔
صدارت کے دونوں امیدواروں پر ان کے اہل خانہ اور اتحادیوں سے وابستہ بدعنوانی کے الزامات لگائے گئے تھے۔ لولا خود بھی کرپشن کے الزامات کے تحت ایک سال سے زیادہ کا عرصہ جیل میں گزار چکے ہیں، تاہم بعد میں ان کی یہ سزائیں منسوخ کر دی گئیں۔
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اتوار کے روز ہونے والے دوسرے مرحلے کے انتخابی نتائج سیاسی گہما گہمی سے بھرپور ایک سنسنی خیز انتخابی دن کے بعد سامنے آئے۔ انتخابی حکام سے دونوں امیدواروں کی آخری لمحات کی اپیلوں کے بعد ووٹنگ کے وقت میں دو گھنٹے کی توسیع کی گئی تھی۔
سی این این کے مطابق، لولا دا سلوا کی یہ فتح برازیل کی سرحدوں سے باہر بھی گہرے اثرات مرتب کرے گی۔ یہ لاطینی امریکہ کے اس سب سے بڑے ملک کو لولا کی قیادت میں ایک زیادہ آزاد خارجہ پالیسی کی راہ پر گامزن رکھے گی، جنہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران برازیل کی خودمختاری پر زور دیا اور گلوبل ساؤتھ اور چین کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کرنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔
لولا نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز سال 1970 کی دہائی میں ایک یونین لیڈر کے طور پر کیا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے 'ورکرز پارٹی' کی بنیاد رکھنے میں مدد کی، جس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے تین بار صدارتی امیدوار کے طور پر حصہ لیا اور بالآخر سال 2002 میں پہلی بار کامیابی حاصل کی۔ وہ چار سال بعد دوبارہ صدر منتخب ہوئے اور سال 2010 میں ان کی جگہ ان کی کابینہ کی ایک وزیر دلما روسیف صدر بنیں، جو سال 2014 میں دوبارہ منتخب ہوئی تھیں۔
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