پاکستان کے بلوچستان میں مختلف کارروائیوں میں 70 عسکریت پسند مارے گئے، 10 سکیورٹی اہلکار بھی ہلاک
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں سکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں کم از کم 70 عسکریت پسند مارے گئے۔
Published : February 1, 2026 at 10:12 AM IST
کراچی: کم از کم 70 عسکریت پسند، جن میں سے کچھ کا تعلق بلوچستان لبریشن فرنٹ (بی ایل اے) سے تھا، پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں 12 مختلف مقامات پر سکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں مارے گئے۔
اگرچہ سکیورٹی ذرائع نے ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کی تعداد 108 بتائی ہے، تاہم بلوچستان کے وزیراعلیٰ سرفراز بگٹی نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ اب تک 70 عسکریت پسند مارے جا چکے ہیں، اور جمعہ کی رات شروع ہونے والا آپریشن ہفتے کی شام تک جاری رہا۔
آپریشن کے دوران دس سکیورٹی اہلکار بھی مارے گئے۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رند نے کہا، "جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب، عسکریت پسندوں نے پولیس، سرحدی فورسز اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا۔"
وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے جیو نیوز پر آپریشن میں 10 سکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی تاہم ان کا کہنا تھا کہ جب عسکریت پسندوں نے ٹھکانوں پر حملہ کیا تو سکیورٹی فورسز چوکس ہوگئیں اور کامیابی سے حملے پسپا کیے جس سے عسکریت پسند بھاگنے پر مجبور ہوگئے۔
تارڑ نے کہا کہ گوادر میں بی ایل اے سے وابستہ عسکریت پسندوں نے ایک خاندان کے پانچ افراد کو قتل کیا جن میں ایک خاتون اور تین بچے بھی شامل تھے۔
بلوچ لبریشن آرمی نے ہفتے کے روز کہا کہ آپریشن ہاروف کے دوسرے مرحلے کے ایک حصے کے طور پر، اس نے بلوچستان کے 14 شہروں میں 48 مختلف مقامات پر مربوط حملے کیے، جہاں گزشتہ دس گھنٹوں سے بی ایل اے کے جنگجوؤں کا مضبوط کنٹرول برقرار ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ "کوئٹہ، نوشکی، مستونگ، دالبندین، قلات، خاران، پنجگور، گوادر، پسنی، تربت، تمپ، بلیدہ، منگوچر، لسبیلہ، کیچ اور آواران میں بیک وقت دشمن کے فوجی، انتظامی، اور سکیورٹی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا، اس آپریشن کے دوران پاکستانی فوج اور پولیس ایجنسیوں کے مجموعی طور پر 8،4، 4 اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے۔ سی آئی ڈی کے اہلکار مارے گئے، درجنوں زخمی ہوئے، اور 18 فوجی زندہ پکڑے گئے اور اس وقت BLA کے جنگجوؤں نے سینٹرل ملٹری ہیڈ کوارٹر سمیت دشمن کی کئی چوکیوں پر کامیابی سے قبضہ کر لیا ہے، اور مختلف شہروں میں دشمن کی نقل و حرکت کو سختی سے روک دیا گیا ہے، جبکہ بلوچ جنگجوؤں کی موجودگی مضبوط ہے۔"
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ آپریشن کے دوران 30 سے زائد سرکاری املاک کو قبضے میں لے کر تباہ کیا گیا جن میں بینک، سرکاری دفاتر اور جیلیں شامل ہیں۔ مزید برآں دشمن کی 23 سے زائد گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ "متعدد شہروں میں انتظامی ڈھانچے پر براہ راست دباؤ کی وجہ سے دشمن کی معمول کی کارروائیوں اور فیصلہ سازی میں خلل پڑا ہے، جب کہ شہری علاقوں میں، دشمن کی فوج اور پولیس فورسز کو پسپائی اختیار کرنے اور دفاعی پوزیشن لینے پر مجبور کیا گیا ہے"۔