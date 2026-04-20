جاپان میں 7.4 شدت کا زلزلہ، سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 20, 2026 at 8:56 PM IST

ٹوکیو: شمالی جاپان کے ساحل پر 7.4 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے اس صورتحال کے جواب میں سونامی کا الرٹ جاری کیا ہے۔

ایجنسی نے بتایا کہ مقامی وقت کے مطابق شام 4 بج کر 53 منٹ پر آنے والے زلزلے کا مرکز شمالی جاپان میں سانریکو ساحل کے قریب سطح سمندر سے تقریباً 10 کلومیٹر نیچے تھا۔ جاپان کے پبلک براڈکاسٹر این ایس کے، کے مطابق اس علاقے میں تقریباً تین میٹر (تقریباً 10 فٹ) اونچی سونامی لہروں کی توقع ہے۔

جاپان ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں زلزلے کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ بحرالکاہل کے رنگ آف فائر پر واقع ہے، جہاں کئی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ملتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ جاپان میں زلزلے اکثر آتے رہتے ہیں۔ جاپان بھی سونامی کے خطرے سے دوچار ہے۔

انڈونیشیا میں بھی 7.4 شدت کا زلزلہ آیا

غور طلب ہے کہ اس ماہ کے شروع میں انڈونیشیا میں 7.4 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ 2 اپریل کو شمال مشرقی علاقے میں مولکا سمندر کے علاقے میں 7.4 شدت کا زلزلہ آیا۔ اس کا مرکز انڈونیشیا کے شہر ترنیٹ سے 127 کلومیٹر مغرب-شمال مغرب میں واقع تھا۔ انڈونیشیا میں بھی سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔

