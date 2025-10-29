برازیل میں 64 اسمگلر اور چار پولیس اہلکار ہلاک، بھاری مقدار میں منشیات اور اسلحہ برآمد
حکومت کے مطابق، ایک چھاپے میں 81 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا، اور 93 رائفلیں اور نصف ٹن سے زیادہ منشیات ضبط کی گئیں۔
Published : October 29, 2025 at 11:47 AM IST
ریو ڈی جنیرو: برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں منشیات فروش گروہ کے 64 ارکان کو ہلاک کر دیا گیا۔ گینگ پر چھاپے میں چار پولیس اہلکار بھی مارے گئے۔ چھاپے میں بھاری مقدار میں منشیات اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔
حکام نے اطلاع دی ہے کہ تقریباً 2500 برازیلی پولیس اور فوجیوں نے منگل کو ریو ڈی جنیرو میں منشیات کے ایک گینگ پر بڑے پیمانے پر چھاپہ مارا۔ چھاپے میں 81 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا، اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں کم از کم 64 مشتبہ افراد اور چار پولیس افسران ہلاک ہوئے۔
At least 64 killed in war-like Rio drug raids.— AFP News Agency (@AFP) October 29, 2025
Bodies piled up in poor neighborhoods of Rio de Janeiro on Tuesday as police launched their biggest ever raids on the city's drug traffickers, leaving at least 64 dead in war-like sceneshttps://t.co/bYBGiLcM8q pic.twitter.com/ydApSEJLuc
پولیس نے اطلاع دی کہ آپریشن، جس میں افسران ہیلی کاپٹروں اور بکتر بند گاڑیوں میں شامل تھے، نے کمپلیکسو ڈی الیماو اور پینہا کے محلوں میں بدنام زمانہ ریڈ کمانڈ کو نشانہ بنایا۔
یہ پولیس آپریشن برازیل کی حالیہ تاریخ میں سب سے زیادہ پرتشدد کارروائی تھی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے ہلاکتوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
ریو کے گورنر کلاڈیو کاسترو نے ایکس پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں کہا کہ بڑے پیمانے پر چھاپے کے دوران 64 مجرمانہ مشتبہ افراد کو "بے اثر" کر دیا گیا، جسے انہوں نے شہر کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن قرار دیا۔ ریاستی حکومت نے کہا کہ تقریباً 81 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 93 رائفلیں اور نصف ٹن سے زیادہ منشیات ضبط کی گئیں۔
ریو کی سول پولیس نے ایکس پر اطلاع دی کہ منگل کی کارروائی میں چار اہلکار مارے گئے۔ پولیس نے کہا کہ ہمارے ایجنٹوں پر مجرموں کے بزدلانہ حملوں کو ضرور سزا دی جائے گی۔ اس آپریشن میں متعدد لوگ زخمی ہوئے۔
Massive anti-drug oparation in Rio de Janeiro leaves over 60 dead, including four police officers➡️ https://t.co/vEjhQAy5Oz pic.twitter.com/SRo9zEQamm— AFP News Agency (@AFP) October 28, 2025
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی تنظیم نے کہا کہ وہ پولیس کی اس مہلک کارروائی سے "خوف زدہ" ہے اور اس نے موثر تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اس نے بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کے تحت حکام کو ان کی ذمہ داریوں کی بھی یاد دہانی کرائی۔ برازیل میں ہیومن رائٹس واچ کے ڈائریکٹر سیزر مونوز نے منگل کے واقعات کو "ایک بڑا المیہ" اور "آفت" قرار دیا۔
مونوز نے ایک بیان میں کہا، "پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر کو اپنی تحقیقات کا آغاز کرنا چاہیے اور ہر موت کے حالات کو واضح کرنا چاہیے۔" سوشل میڈیا پر آنے والی فوٹیج میں دونوں کچی بستیوں سے آگ اور دھواں اٹھتا ہوا دکھایا گیا، اس کے ساتھ گولی چلنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔
شہر کے محکمہ تعلیم نے کہا کہ دونوں محلوں میں 46 اسکول بند کر دیے گئے ہیں، اور قریبی فیڈرل یونیورسٹی آف ریو ڈی جنیرو نے رات کی کلاسیں منسوخ کر دی ہیں اور لوگوں سے کیمپس میں پناہ لینے کو کہا ہے۔
مقامی میڈیا کے مطابق گینگ کے مشتبہ ارکان نے چھاپے کے جواب میں شمالی اور جنوب مشرقی ریو میں سڑکیں بند کر دیں۔ شہر کی بسوں کی تنظیم ریو اونی بس نے اطلاع دی ہے کہ ناکہ بندی میں کم از کم 70 بسوں کو ضبط کیا گیا جس سے کافی نقصان ہوا۔ پولیس نے کہا کہ منگل کی کارروائی مجرمانہ گروہ کے بارے میں ایک سال تک جاری رہنے والی تحقیقات کے بعد ہوئی۔
یہ بھی پڑھیں: