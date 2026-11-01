نیپال: گہری جھیل شے-فوکسونڈو میں پگنک کے دوران 6 بھارتی سیاح لاپتہ
ڈولپا کی چیف ڈسٹرکٹ آفیسر جونو ہمل نے تصدیق کی کہ "سیاح دھو سے فوکسونڈو جھیل کی طرف واپسی کے دوران پھنس گئے۔
Published : November 1, 2026 at 2:01 PM IST
نئی دہلی: حکام نے تصدیق کی ہے کہ نیپال کی سب سے گہری جھیل 'شے-فوکسونڈو' کے ٹریکنگ کے دوران شدید برف باری کے بعد 6 بھارتی سیاح لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی سیاحوں میں دو خواتین اور چار مرد شامل ہیں، جن کے بارے میں تصدیق کی گئی ہے کہ وہ ڈولپو بدھا رورل میونسپلٹی کے وارڈ نمبر 4 اور 8 سے شے-فوکسونڈو جھیل کی طرف سفر کے دوران لاپتہ ہوئے۔ وہ آخری بار شے-فوکسونڈو رورل میونسپلٹی کے وارڈ نمبر 4 اور 8 کے درمیان واقع نملا پاس اور باگلا پاس کے علاقوں میں دیکھے گئے تھے۔
مقامی گائیڈز کو شبہ ہے کہ خلیج بنگال میں بننے والے سمندری طوفان 'ارنب' کے اثر سے ہمالیائی خطے میں ہونے والی شدید برف باری کے باعث یہ سیاح وہاں پھنس گئے ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق، مقامی باشندوں کی جانب سے دی گئی اس وارننگ کے باوجود کہ برف باری کے سبب پہاڑی درّے عبور کرنا مشکل ہوگا، سیاح بلندی والے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ وہ واپسی کے سفر میں برف میں پھنس گئے۔
ڈولپا کی چیف ڈسٹرکٹ آفیسر جونو ہمل نے تصدیق کی کہ "سیاح دھو سے فوکسونڈو جھیل کی طرف واپسی کے دوران پھنس گئے۔" انہوں نے کہا، "مقامی لوگوں نے انہیں خراب موسم اور پہاڑی حالات کے بارے میں خبردار کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔" شے-فوکسونڈو رورل میونسپلٹی کے چیئرمین دھاوا سمدوک گرونگ نے بتایا، "وارڈ 4 اور 8 کے درمیان واقع پہاڑی درّوں میں موبائل فون نیٹ ورک دستیاب نہیں ہے، جس کے باعث سیاحوں کے ٹھکانے اور ان کی موجودہ حالت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا مشکل ہو رہا ہے۔"
ضلعی انتظامیہ کے دفتر کے مطابق، "مجموعی طور پر 244 سیاح اپر ڈولپا پہنچے ہیں۔ ان میں سے 149 نیپالی شہری، 44 سارک (SAARC) ممالک کے اور 51 دیگر بیرونی ممالک کے شہری ہیں۔" خراب موسمی حالات کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے سیاحوں پر زور دیا ہے کہ وہ پرخطر علاقوں میں جانے سے گریز کریں اور محفوظ مقامات پر ہی مقیم رہیں۔ حالیہ برسوں میں شے-فوکسونڈو جھیل کے علاقے میں سیاحوں کی آمد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق، مالی سال 2082/83 کے ابتدائی 11 مہینوں کے دوران 4,882 سیاحوں نے فوکسونڈو جھیل کا دورہ کیا۔
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ڈولپا کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس انل راج گری نے کہاکہ "تازہ ترین معلومات کے مطابق 6 ہندوستانی سیاحوں سے رابطہ منقطع ہے۔ حکام نے تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں کے لیے متعلقہ ادارے سے ہیلی کاپٹر کا انتظام کرنے کی درخواست کی ہے۔" بلند ہمالیائی خطے میں شدید برف باری اور خراب موسم کے باعث تلاش اور امدادی کارروائیوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ موبائل کنیکٹیویٹی کے فقدان اور برف کی موٹی تہوں کی وجہ سے سیاحوں کے مقام اور حالت کا پتا لگانا کٹھن ہو گیا ہے۔ سیاحوں کو تلاش کرنے اور ان کے ریسکیو میں مدد فراہم کرنے کے لیے نیپال آرمی کی ایک ٹیم بھی تعینات کر دی گئی ہے۔