مالی میں پانچ بھارتیوں کا اغوا، القاعدہ سے منسلک کارکنوں پر مبینہ الزام

مالی میں دہشت گرد گروپ نے 5 ہندوستانیوں کو اغوا کر لیا۔ ہندوستانی سفارت خانہ ان کی رہائی کے لیے کام کر رہا ہے۔

5 indian kidnapped in mali as al qaeda linked terrorist group close in on capital bamako Urdu News
مالی میں القاعدہ سے منسلک دہشت گرد گروپ نے دارالحکومت بماکو کے قریب 5 ہندوستانیوں کو اغوا کر لیا (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 10, 2025 at 1:13 PM IST

Updated : November 10, 2025 at 1:43 PM IST

5 Min Read
باماکو (مالی): بماکو، مالی میں ہندوستانی سفارت خانہ نے کہا کہ وہ مالی میں 6 نومبر کو 5 ہندوستانی شہریوں کے اغوا کے "بدقسمتی واقعہ" سے آگاہ ہے اور ان کی "جلد اور محفوظ رہائی" کو یقینی بنانے کے لیے مقامی حکام اور متعلقہ کمپنی کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔

ایک ایکس پوسٹ میں، سفارت خانے نے لکھا، "سفارت خانہ 6 نومبر 2025 کو مالی میں ہمارے 5 شہریوں کے اغوا کے افسوسناک واقعے سے آگاہ ہے۔ سفارت خانہ مالی حکام اور متعلقہ کمپنی کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ جلد از جلد ان کی محفوظ رہائی کو یقینی بنایا جا سکے۔"

شہر کو ملک کے دیگر حصوں سے الگ تھلگ کرنے کی دھمکی

یہ اغوا مالی میں بڑھتے ہوئے عدم استحکام کے درمیان ہوا ہے، جہاں القاعدہ سے منسلک ایک جہادی گروپ دارالحکومت باماکو پر اپنی گرفت مضبوط کر رہا ہے۔ سی این این کے مطابق، جماعت نصرت الاسلام المسلمین (جے این آئی ایم) کے نام سے مشہور اس گروپ نے شاہراہوں، ایندھن کے قافلوں اور سکیورٹی فورسز پر حملے تیز کر دیے ہیں، جس سے شہر کو ملک کے دیگر حصوں سے الگ تھلگ کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔

بماکو میں ایندھن کی قلت اس وقت شروع ہو گئی جب عسکریت پسندوں نے سپلائی کے اہم راستوں کو بند کر دیا، ٹینکر ٹرکوں پر حملہ کیا اور فوجی گشت پر حملہ کیا۔ CNN نے اطلاع دی ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور جرمنی سمیت متعدد ممالک نے "غیر متوقع سکیورٹی صورتحال" کی وجہ سے اپنے شہریوں کو مالی چھوڑنے کے لیے فوری مشورے جاری کیے ہیں۔

برطانویوں اور امریکیوں کو ملک چھوڑنے کا مشورہ

گزشتہ ہفتے برطانوی حکومت نے شہریوں کو خبردار کیا تھا کہ "اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کرنا محفوظ ہے تو فوری طور پر کمرشل فلائٹ سے نکل جائیں"، جب کہ امریکی محکمۂ خارجہ نے بھی امریکیوں کو ملک چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا۔

سی این این کے مطابق، جے این آئی ایم نے حال ہی میں آئیوری کوسٹ سے آنے والے 100 سے زائد ایندھن کے ٹرکوں کے قافلے کو آگ لگا دی، جس میں کم از کم آدھے جل گئے۔ 2017 میں تشکیل پانے والے، القاعدہ سے منسلک گروپ نے مالی اور ساحل کے وسیع علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے، جو اکثر غیر ملکی کارکنوں، امدادی کارکنوں اور صنعتی مقامات کو نشانہ بناتا ہے۔

فرانسیسی کالونی مالی برسوں سے سیاسی انتشار کا شکار

مالی، جو ایک سابق فرانسیسی کالونی ہے، نے برسوں سے تشدد، فوجی بغاوتوں اور سیاسی انتشار کا مشاہدہ کیا ہے۔ روسی کرائے کے فوجی، ابتدائی طور پر ویگنر گروپ کا حصہ تھے اور اب ماسکو کی "افریقہ کور" کے طور پر دوبارہ منظم ہوئے، 2021 سے مالی کی فوج کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن تشدد کو روکنے میں ناکام رہے ہیں اور انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔

جولائی میں، وزارت خارجہ (MEA) نے بھی ایک دہشت گردانہ حملے کے بعد مغربی مالی کے Kayes میں ڈائمنڈ سیمنٹ فیکٹری میں کام کرنے والے تین ہندوستانی شہریوں کے اغوا کی تصدیق کی تھی۔ وزارت نے تشدد کی "غیر واضح طور پر مذمت" کی تھی اور مالی کی حکومت پر زور دیا تھا کہ وہ ان کی رہائی کو یقینی بنائے۔

ہندوستانی شہریوں کی تعداد میں اضافہ

وزارت خارجہ نے اس وقت کہا تھا، ’’بیرون ملک ہندوستانی شہریوں کی حفاظت، سلامتی اور بہبود حکومت ہند کی سب سے زیادہ ترجیح کا معاملہ ہے۔‘‘ وزارت نے مالی کے شہریوں پر زور دیا کہ وہ چوکس رہیں اور باماکو میں ہندوستانی سفارت خانے کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں۔ اس تازہ اغوا کے ساتھ، رواں سال مالی میں اغوا ہونے والے ہندوستانی شہریوں کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے۔

Last Updated : November 10, 2025 at 1:43 PM IST

