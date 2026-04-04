افغانستان اور پاکستان میں 5.8 شدت کا زلزلہ، آٹھ افراد ہلاک
کابل کے گورنر کے ترجمان نے بتایا کہ کابل کے مضافات میں ایک مکان گرنے سے آٹھ افراد ہلاک ہوگئے جبکہ ایک بچہ زخمی ہوگیا۔
Published : April 4, 2026 at 7:55 AM IST
کابل: جمعہ کو دیر گئے شمالی اور مشرقی افغانستان اور مغربی پاکستان کے کچھ حصوں میں 5.8 شدت کے زلزلے سے زمین لرز اٹھی۔ اس زلزلے سے افغانستان میں کم از کم آٹھ افراد ہلاک ہو گئے۔
یہ خطہ زلزلہ کے لحاظ سے بہت زیادہ متحرک ہے اور یہاں حالیہ برسوں میں زلزلوں کی وجہ سے ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یورو-میڈیٹیرینین سیسمولوجیکل سینٹر اور یو ایس جیولوجیکل سروے کے مطابق جمعہ کو آنے والے زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش کے پہاڑی سلسلے میں تھا، جو افغان شہر قندوز سے تقریباً 150 کلومیٹر (90 میل) مشرق میں واقع تھا۔
کابل کے گورنر کے ترجمان حفیظ اللہ بشارت نے بتایا کہ دارالحکومت کے مضافات میں ایک مکان گرنے سے آٹھ افراد ہلاک ہو گئے اور ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سبھی ایک ہی خاندان کے لوگ تھے۔
کابل زلزلے کے مرکز سے تقریباً 290 کلومیٹر (180 میل) جنوب مغرب میں ہے۔ زلزلے کے مرکز کے قریب کے علاقوں سے فوری طور پر جانی اور مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یہ ایک دور دراز علاقہ ہے، اور مقامی حکام کو جائے وقوع تک پہنچنے میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔
زلزلے کا مرکز 180 کلومیٹر سے زیادہ کی گہرائی میں تھا۔ اس زلزلے کا اثر افغانستان اور پاکستان کے وسیع علاقے پر نظر آیا۔ پاکستان میں محکمہ موسمیات کے مطابق، اسلام آباد، پشاور، چترال، سوات اور شانگلہ کے شہروں اور قصبوں میں اس کی شدت محسوس کی گئی۔ پاکستان میں فوری طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
افغانستان کی وزارت صحت کے ترجمان شرافت زمان نے کہا کہ کابل اور صوبائی صحت کے حکام کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ گذشتہ اگست میں، مشرقی افغانستان کے ایک دور دراز، پہاڑی حصے میں آنے والے 6.0 کے زلزلے میں 2,200 سے زائد افراد ہلاک ہوگئے تھے۔ اس زلزلے سے گاؤں کے گاؤں ملبوں میں تبدیل ہو گئے۔ زیادہ تر ہلاکتیں کنڑ صوبے میں ہوئی تھیں جہاں وادیوں میں لوگ عموماً لکڑی اور مٹی کے اینٹوں سے بنے کچے مکانوں میں رہتے ہیں۔
مزید پڑھیں:
