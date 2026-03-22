اسرائیل کے ڈیمونا میں ایرانی میزائل کا 'تباہ کن' میزائل حملہ، 47 لوگ زخمی
ایران نے کہاکہ وہ نطنز جوہری افزودگی سائٹ پر ہوئے حملے کے "جواب" کے طور پر جنوبی اسرائیلی قصبے دیمونا کو نشانہ بنا رہا ہے۔
Published : March 22, 2026 at 9:45 AM IST
یروشلم: سنیچر کی شام جنوبی اسرائیل کے قصبے دیمونا پر ایک ایرانی میزائل گرنے کے بعد کم از کم 47 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ قصبہ اسرائیل کے جوہری مرکز کے طور پر مشہور ہے اور یہاں آباد بھارتی یہودیوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے اسے "لٹل انڈیا" بھی کہا جاتا ہے۔
اسرائیلی ریسکیو سروسز 'میگن ڈیوڈ ایڈوم' کے عہدیداروں اور مقامی باشندوں نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ زخمیوں میں ایک 12 سالہ لڑکا بھی شامل ہے جس کی حالت میزائل سے ٹکڑے لگنے کے بعد سنگین ہے۔
رپورٹ کے مطابق ایک خاتون سمیت 31 دیگر کو شیلٹر روم میں یا پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے کے دوران معمولی چوٹیں آئیں۔ وہیں بیر شیبہ کے سوروکا اسپتال میں تقریباً 14 دیگر افراد کا 'شدید پریشانی' کے لیے علاج کیا گیا۔
The IAEA is aware of reports of an incident in the city of Dimona, Israel, involving a missile impact and has not received any indication of damage to the nuclear research center Negev.— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 21, 2026
Information from regional States indicates that no abnormal radiation levels have been…
ایک مقامی رہائشی نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ "میزائل ایک کمیونٹی کی عمارت پر گرا، اور آس پاس تمام پرانے مکانات اس کے اثر سے منہدم ہو گئے۔ زیادہ تر لوگ پناہ گاہوں میں تھے، اس لیے انہیں زیادہ نقصان نہیں پہنچا، سوائے ایک نوجوان لڑکے کے جو باہر ٹھہرا ہوا تھا"۔
اسرائیل ڈیفنس فورسز (IDF) نے کہا کہ وہ ایرانی بیلسٹک میزائل کو روکنے میں ناکامی کی جانچ کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ فضائی دفاع نے بیلسٹک میزائل کو گرانے کے لیے فائر کیا لیکن انٹرسیپٹرز اسے گرانے میں ناکام رہے۔ اس نے کہا کہ واقعہ کی تحقیقات کی جائیں گی۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے آئی اے ای اے نے حملے کے بعد "زیادہ سے زیادہ تحمل" کا مطالبہ کیا۔
آئی اے ای اے نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "آئی اے ای اے اسرائیل کے شہر ڈیمونا میں ایک میزائل کے حملے کے واقعے کی اطلاعات سے آگاہ ہے اور اسے نیوکلیئر ریسرچ سینٹر نیگیو کو نقصان پہنچنے کا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے۔"
ایران نے کہا کہ وہ نطنز جوہری افزودگی کی سائٹ پر ہوئے حملے کے "جواب" کے طور پر ڈیمونا کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تاہم آئی ڈی ایف نے کہا کہ وہ دن کے اوائل میں نطنز پر حملہ کرنے کا ذمہ دار نہیں تھا۔
ڈیمونا میں بھارتی یہودیوں کی ایک بڑی آبادی ہے، اور کمیونٹی کے ارکان، زیادہ تر ریاست مہاراشٹر سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ بھارت کے ساتھ مضبوط روابط برقرار رکھتے ہیں اور انہیں مستحکم کرنے کی مسلسل کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اس سے اس قصبے کو "لٹل انڈیا" بھی کہا جاتا ہے۔
بھارتی دکانیں پورے قصبے میں پھیلی ہوئی ہیں، اور یہاں ہر جگہ مراٹھی زبان بولتے ہوئے سنی جا سکتی ہے۔ یہاں مضبوط بھارتی یہودی کمیونٹی شہر کی آبادی کا تقریباً 30 فیصد ہے۔ شہر میں کرکٹ مقبول کھیل ہے، اور نوجوان نسل مقامی بھارتی ناشتے جیسے 'سونپاپڑی'، 'گلاب جامن،' 'پاپڑی چاٹ،' 'بھیل پوری' سے واقف ہے، جو بے شمار دکانوں پر فروخت ہوتے ہیں۔
