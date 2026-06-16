روس یوکرین جنگ میں ہر ماہ 35 ہزار فوجی مارے جا رہے ہیں، یہ کیا پاگل پن ہے، ہمیں اب امن کرنا چاہیے، ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جی 7 اجلاس میں شرکت کے لیے فرانس میں ہیں۔
Published : June 16, 2026 at 6:03 PM IST
ایوین (فرانس): روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں فریقین کو سمجھوتہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دونوں کے درمیان مصالحت کرانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ ریمارکس جی۔7 اجلاس کے دوران دئے جو وہ اس وقت فرانس میں ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ روس کو سمجھوتہ کرنا چاہیے۔ روس نے بہت سے لوگ کھوئے ہیں، اور اسی طرح یوکرین بھی۔ گزشتہ ماہ دونوں طرف کے کل 35000 فوجی مارے گئے تھے۔ یہ ہر ماہ ہو رہا ہے۔ اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاگل پن ہے۔ ہماری ملاقات ہوئی، اور میں نے اتوار کو صدر پوتن سے بات کی اور یہ ایک ہی چیز ہے۔ میرا مطلب ہے، وہ صرف لڑتے رہتے ہیں اور فوجی ہارتے رہتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے آٹھ جنگیں حل کیں۔ میں نے سوچا کہ یہ حل کرنا سب سے آسان ہوگا۔ دونوں لیڈروں کے درمیان کافی کشمکش ہے لیکن میں آج بعد میں پھر ان سے مل رہا ہوں۔
ٹرمپ نے کہا کہ وہ یوکرین جنگ سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ وہ یوکرین پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں اور مزید کہا کہ ایران کا مسئلہ جلد ان کے پیچھے ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ مزید بات چیت کے لیے زیلنسکی سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے یوکرین میں روس کی جنگ کے امریکہ پر اثرات کو کم کیا لیکن ہلاکتوں کی تعداد پر افسوس کا اظہار کیا۔ ٹرمپ نے کہا، "یہ سب بہت عجیب ہے، اس لیے، ہاں، میں جو بھی کر سکتا ہوں، کروں گا۔"
فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ وہ ٹرمپ کو یوکرین کی حمایت جاری رکھنے اور امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے روس پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کی جنگ شروع ہوئے چار سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اتوار کو ان کی پوتن اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ اچھی بات چیت ہوئی، جو فرانس کی دعوت پر سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔
جی۔7 فرانس، امریکہ، کینیڈا، جرمنی، اٹلی، جاپان اور برطانیہ پر مشتمل ہے۔ سربراہی اجلاس کے مہمان ممالک میں برازیل، مصر، بھارت، کینیا، جنوبی کوریا، قطر، یوکرین اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔
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