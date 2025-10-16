پاکستان کے شمال مغربی صوبے میں ٹی ٹی پی کے 34 دہشت گرد مارے گئے
جنوبی وزیرستان میں آپریشن کے دوران آٹھ اور ضلع بنوں میں اتنی ہی تعداد میں دہشت گرد مارے گئے۔
پشاور(پاکستان): سیکورٹی فورسز نے پاکستان کے شورش زدہ صوبہ خیبر پختونخواہ میں متعدد کارروائیوں میں کالعدم ٹی ٹی پی گروپ سے تعلق رکھنے والے 34 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، فوج نے جمعرات کو اعلان کیا۔ فوج کے میڈیا ونگ، انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) نے ایک بیان میں کہا کہ یہ کارروائیاں پیر اور بدھ کی درمیانی شب صوبے کے مختلف حصوں میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع کے بعد کی گئیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائیاں شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اور بنوں کے اضلاع میں کی گئیں۔ ان کارروائیوں میں "فتنہ الخوارج" سے تعلق رکھنے والے 34 دہشت گرد مارے گئے۔
فتنہ الخوارج کی اصطلاح پاکستانی حکام کالعدم دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان کے ضلع اسپن وام کے علاقے میں آپریشن کے دوران 18 دہشت گردوں کو "جہنم میں بھیجا گیا"۔ جنوبی وزیرستان میں آپریشن کے دوران آٹھ اور ضلع بنوں میں اتنی ہی تعداد میں دہشت گرد مارے گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فوج ملک میں دہشت گردی کے "خطرے کو ختم کرنے" کے لیے علاقے میں موجود ہر ایک دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے آپریشن کر رہی ہے۔
نومبر 2022 میں کالعدم ٹی ٹی پی کی جانب سے حکومت کے ساتھ جنگ بندی ختم کرنے کے بعد سے پاکستان، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان صوبوں میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی جھڑپوں کے پس منظر میں کی گئی ہے جب کالعدم دہشت گرد گروہ مبینہ طور پر افغان سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ بدھ کو پاکستان نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ 48 گھنٹے کی جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔