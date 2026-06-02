امریکہ میں تیس بھارتی گرفتار، الزامات کا سامنا، جلد ہی کیا جائے گا ملک بدر
امریکہ میں آپریشن چیک میٹ کا مقصد امیگریشن قوانین کو نافذ کرکے عوام کی حفاظت کو بڑھانا ہے۔
Published : June 2, 2026 at 9:37 AM IST
نیویارک: امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم تقریباً 30 ہندوستانیوں کو وفاقی کارروائی کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں جلد ہی ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق یہ تمام افراد کمرشل ٹرک ڈرائیور کے طور پر کام کر رہے تھے۔
یو ایس کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ 11-15 مئی کے ہفتے کے دوران ایریزونا کے یوما سیکٹر میں بارڈر پیٹرول ایجنٹوں نے آپریشن چیک میٹ کے دوران 52 افراد کو غیر قانونی طور پر امریکہ میں قیام کرنے پر گرفتار کیا، جن میں 36 سیمی ٹرک چلاتے ہوئے پائے گئے۔ اب تک دستیاب معلومات کے مطابق گرفتار کیے گئے 36 غیر قانونی سیمی ٹرک ڈرائیوروں میں سے 30 ہندوستانی تھے جب کہ باقی چھ کا تعلق میکسیکو، ایل سلواڈور اور روس سے تھا۔
ان کے پاس کیلیفورنیا، نیو یارک، واشنگٹن اور ورجینیا جیسی ریاستوں سے کمرشل ڈرائیور کے لائسنس تھے، جبکہ کچھ کے پاس ڈرائیور کا کوئی لائسنس ہی نہیں تھا۔ سابق صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے دوران ملازمت کی اجازت کی زیادہ تر دستاویزات حاصل کی گئیں جو اب درست نہیں تھیں۔ تمام افراد پر وفاقی قانون کے مطابق کارروائی کی گئی اور انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا۔
آپریشن چیک میٹ کا مقصد امیگریشن قوانین کو نافذ کرکے اور ملک میں کمرشل موٹر گاڑیاں چلانے والے غیر قانونی افراد کا پتہ لگا کر اور ان کو پکڑ کر عوامی تحفظ کو بڑھانا ہے۔ یو ایس بارڈر پٹرول کے یوما سیکٹر کے قائم مقام چیف پیٹرول ایجنٹ ڈسٹن کاڈل نے کہا کہ آپریشن چیک میٹ کمیونٹیز اور سڑکوں کو غیر قانونی ڈرائیوروں سے بچانے کے لیے ہمارے عزم کو ظاہر کرتا ہے جو عوامی تحفظ کے لیے ایک اہم خطرہ ہیں۔ وفاقی ایجنٹ ہر روز گشت پر ہوتے ہیں تاکہ "ان افراد کو روکا جا سکے اور ملک بھر میں سڑکوں پر مزید مہلک حادثات کو روکا جا سکے۔"
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے تحت، محکمہ ٹرانسپورٹ نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں نااہل غیر ملکی ڈرائیوروں کو کمرشل ٹرک اور بسیں چلانے کے لیے لائسنس حاصل کرنے سے منع کیا گیا۔ پچھلے کچھ مہینوں میں، ہندوستانی نژاد ٹرک ڈرائیوروں کو امریکہ میں کمرشل گاڑیاں چلاتے ہوئے مہلک حادثات کا سبب بننے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔