امریکہ: پرائمری اسکول میں 16 سالہ لڑکے کی فائرنگ، 3 بچوں سمیت استاد ہلاک
حملہ آور کی شناخت مقامی رہائشی کے طور پر ہوئی ہے جبکہ ملزم نے اسکول پر گولیاں برساکر زبردستی عمارت کے اندر داخل ہوا تھا۔
Published : October 16, 2026 at 5:25 PM IST
اوریگون : امریکہ کی ریاست اوریگون کے شہر بینڈ میں واقع ایک پرائمری اسکول میں جمعرات کو 16 سالہ مسلح لڑکے نے گھس کر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں تین معصوم بچے اور ایک استاد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ فائرنگ کے اس ہولناک واقعے میں ایک اور بچہ اور خاتون استاد شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق فائرنگ کا واقعہ 'سلور ریل ایلیمنٹری اسکول' میں پیش آیا۔
بینڈ پولیس چیف مائیک کرینٹز نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ جاں بحق ہونے والے تینوں بچوں کی عمریں 5، 8 اور 11 سال ہیں، جبکہ شدید زخمی ہونے والے 7 سالہ بچے اور 54 سالہ استاد کو فوری طور پر تشویشناک حالت میں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی ترجمان شیلا ملر کے مطابق، حملہ آور کی شناخت بینڈ کے مقامی رہائشی کے طور پر ہوئی ہے۔ ملزم نے اسکول کے مقفل دروازوں پر گولیاں برسا کر زبردستی عمارت کے اندر رسائی حاصل کی۔
ابتدائی اطلاع دوپہر ایک بجے سے کچھ دیر قبل اس وقت ملی جب اسکول کے باہر کھڑی ایک گاڑی میں موجود شہری نے 911 پر کال کر کے بتایا کہ اس پر رائفل نما ہتھیار سے فائرنگ کی گئی ہے۔ اس کے فوراً بعد اسکول کے اندر سے بھی ایمرجنسی کالز موصول ہونے لگیں۔ پولیس کی آمد پر حملہ آور عمارت کے اندر گولی لگنے سے مردہ حالت میں پایا گیا۔ تفتیش کاروں کے مطابق موقع پر موجود ایک بہادر شہری نے فوری مداخلت کرتے ہوئے حملہ آور کا پیچھا کیا تھا، جس کے بعد پولیس پہنچنے پر ملزم زخمی حالت میں نیچے گرا اور دم توڑ گیا۔
ایک اعلیٰ عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ حملہ آور نے واردات میں پمپ ایکشن شاٹ گن کا استعمال کیا، جو اس کی والدہ نے قانونی طور پر خریدی تھی۔ تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ حملہ آور کا اسکول یا وہاں موجود افراد سے کوئی سابقہ تعلق تھا یا نہیں۔ اوریگون کے محکمہ تعلیم کے اعداد و شمار کے مطابق، پورٹ لینڈ سے تقریباً 160 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع اس اسکول میں کنڈرگارٹن سے پانچویں جماعت تک 459 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔
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واقعے کے بعد شام تک طلبہ کو ان کے پریشان حال والدین کے حوالے کرنے کا عمل جاری رہا۔ ریاست اوریگون کی گورنر ٹینا کوٹیک نے جمعرات کی شب ایک پریس کانفرنس میں گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا دل اس سانحے پر پاش پاش ہو گیا ہے۔ انہوں نے حملہ آور کے سامنے مزاحمت کرنے والے شہری کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہاکہ ’ایک شہری کی جانب سے مزید قیمتی جانوں کو بچانے کے لیے بہادری کا مظاہرہ کرنا قابل ستائش ہے‘۔