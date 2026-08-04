پچیس امریکی ریاستوں نے ٹرمپ کے ٹیرف کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا
امریکہ کی پچیس ریاستوں نے ٹرمپ ٹیرف کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے، ان کی دلیل ہے کہ نئے محصولات قانونی اختیار کاغلط استعمال ہے۔
By IANS
Published : August 4, 2026 at 11:32 AM IST
نیویارک: 25 ریاستوں کے اتحاد نے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ دائر کردیا ہے۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق، مقدمے میں الزام لگایا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 60 تجارتی شراکت داروں کی اشیا پر نئے ٹیرف لگا کر اپنے قانونی اختیار کا غلط استعمال کیا ہے۔
امریکی عدالت برائے بین الاقوامی تجارت میں دائر کئے گئے مقدمے میں 10 فیصد یا 12.5 فیصد کے حال ہی میں نافذ کردہ ٹیرف کو چیلنج کیا گیا ہے۔ ان کا اطلاق متاثرہ ممالک سے درآمد کردہ زیادہ تر سامان پر ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر، یہ ممالک امریکی درآمدات کا 99.4 فیصد حصہ ہیں۔
سنہوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اتحاد نے عدالت سے ٹیرف کو روکنے، انہیں غیر قانونی قرار دینے، اور پہلے سے ادا شدہ ڈیوٹی کی واپسی کا حکم دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ قانونی چیلنج انتظامیہ کی جانب سے ایک بڑے ٹیرف سسٹم کو برقرار رکھنے کی کوشش پر توجہ مرکوز کرتا ہے جب کہ وفاقی عدالتوں نے اس سے قبل مختلف قانونی فریم ورک کے تحت عائد کیے گئے پہلے ورژن کو ختم کر دیا تھا۔
ریاستوں کا استدلال ہے کہ وفاقی حکام نے 1974 کے تجارتی ایکٹ کی دفعہ 301 — اور جبری مشقت سے متعلق خدشات — کو محض ایک بہانے کے طور پر استعمال کیا ہے تاکہ بنیادی طور پر وہی عالمی فرائض کو تیزی سے دوبارہ نافذ کیا جا سکے جنہیں فروری میں سپریم کورٹ نے پہلے ہی مسترد کر دیا تھا۔
نیویارک کی گورنر کیتھی ہوچول نے کہا کہ، "صدر ٹرمپ کے غیر قانونی ٹیرف محنتی خاندانوں پر ٹیکس سے زیادہ کچھ نہیں ہیں، جس سے گروسری، گھریلو ضروریات، تعمیراتی سامان، اور روزمرہ کی لاتعداد اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں گی جن پر نیویارک کے لوگ انحصار کرتے ہیں۔"
اوریگون کے اٹارنی جنرل ڈین رے فیلڈ نے مقامی کمیونٹیز پر معاشی اثرات پر زور دیتے ہوئے جذباتی بیان دیا۔ رے فیلڈ نے ایکس پر لکھا، "آج، ہم ٹرمپ کے غیر قانونی محصولات کے خلاف اپنا تیسرا مقدمہ دائر کر رہے ہیں، ایک بار پھر، صدر اوریگون کے خاندانوں اور چھوٹے کاروباروں کے لیے روزمرہ کی اشیا کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں، اور ایک بار پھر، ہم اسے روکنے کے لیے ملٹی اسٹیٹ اتحاد کی قیادت کر رہے ہیں۔"
نیویارک کے اٹارنی جنرل لیٹیا جیمز نے کہا، "سپریم کورٹ میں ہارنے کے بعد، انتظامیہ ایک بار پھر ٹیرف کے نئے دور کے ذریعے خاندانوں اور کاروباروں پر غیر قانونی طور پر ٹیکس بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔"
وائٹ ہاؤس نے اتحادیوں کے دلائل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سیکشن 301 ٹیرف صدر کی پہلی مدت کے بعد سے قانونی طور پر درست ٹولز ثابت ہوئے ہیں اور موجودہ انتظامیہ کے تحت بھی برقرار ہیں۔
پیر کے روز اعلان کردہ قانونی چارہ جوئی میں نیو یارک کے ساتھ ساتھ ایریزونا، کیلیفورنیا، کولوراڈو، کنیکٹی کٹ، ڈیلاویئر، ہوائی، الینوائے، کینٹکی، میساچوسٹس، میری لینڈ، مین، مشی گن، مینیسوٹا، نیواڈا، نیو جرسی، نیو میکسیکو، نارتھ کیرولائنا، اوریگون، پنسلوانیا، ویگن، ویگن، ویگن، ویگن، نیواڈا، نیو جرسی، نیو میکسیکو، شمالی کیرولائنا، اوریگون، پنسلوانیا، رہوڈ آئی لینڈ، ورجینیا، ورمونٹ، واشنگٹن اور وسکونسن شامل ہیں۔ پیر (امریکی مقامی وقت) کو دائر کیا گیا مقدمہ نئے ٹیرف کے خلاف کم از کم دوسرا بڑا قانونی چیلنج ہے۔
یہ بھی پڑھیں: