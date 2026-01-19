اسپین میں خوفناک ٹرین حادثہ، 21 افراد ہلاک، درجنوں لوگ زخمی
اسپین کے وزیر ٹرانسپورٹ آسکر پوینٹے نے 21 اموات کی تصدیق کرتے ہوئے کہاکہ تمام زندہ بچ جانے والوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔
بارسلونا: جنوبی اسپین میں اتوار کو ایک تیز رفتار ٹرین پٹری سے اتر گئی، بعد ازاں یہ مخالف سمت سے آ رہی دوسری ٹرین سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں کم از کم 21 افراد ہلاک اور درجنوں لوگ زخمی ہو گئے۔ ملک کے وزیر ٹرانسپورٹ نے اس بات کی جانکاری دی۔
اسپین کے ملاگا اور میڈرڈ کے درمیان شام کو ایک ٹرین تقریباً 300 مسافروں کے ساتھ مقامی وقت کے مطابق شام 7:45 بجے قرطبہ کے قریب پٹری سے سے اتر گئی۔ ریل آپریٹر عدیف کے مطابق، تقریباً 200 مسافروں کے ساتھ میڈرڈ سے جنوبی ہسپانوی شہر ہیولوا کی آ رہی ایک دوسری ٹرین کی اس سے ٹکر ہو گئی۔
اسپین کے وزیر ٹرانسپورٹ آسکر پوینٹے نے آدھی رات کے بعد اس حادثے میں 21 ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے تفصیلی جانکاری ساجھا کی۔ انہوں نے کہا کہ ریسکیو ٹیم نے تمام زندہ بچ جانے والوں کو نکال لیا ہے۔ اسی کے ساتھ پیونٹے نے کہا کہ مزید متاثرین کی تصدیق ہونا باقی ہے۔
Recibo las terribles noticias desde Córdoba.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2026
Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español.
Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos.
Esta noche estáis en mis pensamientos.
پیونٹے نے کہا کہ تاحال حادثے کی وجوہات معلوم نہیں ہیں۔ انہوں نے اسے "ایک عجیب" واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ حادثہ ٹریک کے ایک فلیٹ حصے پر ہوا جس کی گذشتہ مئی میں ہی تزئین و آرائش کی گئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو ٹرین پٹری سے اتری وہ چار سال سے کم پرانی تھی۔ وہ ٹرین نجی کمپنی آئریو کی تھی، جب کہ دوسری ٹرین اسپین کی پبلک ٹرین کمپنی رینفے کی تھی۔
وہیں آئریو کمپنی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس حادثے پر "گہرے افسوس" کا اظہار کیا اور یہ کہ وہ صورت حال کو سنبھالنے کے لیے حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ پیوینٹے کے مطابق، پہلی ٹرین کا پچھلا حصہ پٹری سے اتر گیا اور وہ دوسری ٹرین کے اگلے حصے سے ٹکرا گیا، جس سے اس کی پہلی دو بوگیاں پٹری سے ٹکرا گئیں اور چار میٹر (13 فٹ) نیچے گر گئیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ نقصان رینفے ٹرین کے سامنے والے حصے کو ہوا ہے۔
جب صحافیوں کی طرف سے پوچھا گیا کہ حادثے کی وجوہات کی تحقیقات میں کتنا وقت لگ سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک مہینہ لگ سکتا ہے۔ اندلس کے علاقائی صحت کے سربراہ انتونیو سانز نے بتایا کہ 73 زخمی مسافروں کو چھ مختلف اسپتالوں میں لے جایا گیا ہے جن میں سے کچھ کی حالت نازک ہے۔
قرطبہ کے فائر فائٹر چیف فرانسسکو کارمونا نے ہسپانوی قومی ریڈیو آر این ای کو بتایا کہ ٹرینوں میں سے ایک بری طرح سے جھلس گئی تھی، جس میں کم از کم چار ویگنیں پٹریوں سے دور تھیں۔ سانز نے کہا کہ جائے حادثہ پر صورت حال بہت سنگین ہے۔ "ہمارے سامنے ایک بہت مشکل رات ہے۔"
ہسپانوی براڈکاسٹر آر ٹی وی ای کے صحافی سلواڈور جیمنیز جو پٹری سے اترے ہوئے ڈبوں میں سے ایک پر سوار تھے اور نیٹ ورک کو فون پر بتایا کہ "ایک لمحہ ایسا آیا جب ایسا محسوس ہوا کہ زلزلہ آیا اور ٹرین واقعی پٹری سے اتر گئی۔"
انہوں نے کہا کہ مسافروں نے کھڑکیوں کو توڑنے کے لیے ہنگامی ہتھوڑے کا استعمال کیا۔ سائٹ پر موجود لوگوں کی ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ مقامات پر کھڑکیوں سے باہر رینگ کر نکلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ شام کو پیش آیا اور بعد ازاں رات کے اندھیرے میں سینکڑوں زندہ بچ جانے والوں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن چلایا گیا۔
علاقائی شہری تحفظ کے سربراہ، ماریا بیلن مویا روزاس نے کینال سور کو بتایا کہ حادثہ ایک ایسے علاقے میں ہوا جہاں تک پہنچنا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی لوگ متاثرین کی مدد کے لیے کمبل اور پانی جائے وقوعہ پر فراہم کر تھے۔ تیز رفتار ٹرینیں، جو ایک وسیع قومی نیٹ ورک پر چلتی ہیں، اسپین میں سفر کرنے کا ایک مقبول ذریعہ ہیں۔
ریسکیو آپریشن میں اسپین کے ملٹری ایمرجنسی ریلیف یونٹ دیگر ریسکیو یونٹوں کو بھی تعینات کیا گیا۔ وہیں یوروپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لیین نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ وہ قرطبہ سے آنے والی "خوفناک خبروں" پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔
