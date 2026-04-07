ایران نے جنگ بندی کی پیشکش مسترد کردی:10 نکاتی سخت شرائط پیش
ایران جنگ ایک اہم موڑ پر ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کے لیے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے۔
Published : April 7, 2026 at 2:44 PM IST
ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ میں مجوزہ جنگ بندی کو مسترد کرتے ہوئے ایک 10 نکاتی جوابی شرائط پیش کردیئے، جس میں اپنی سرزمین پر مزید حملے نہ کرنے کی مکمل ضمانت، لبنان میں حزب اللہ پر اسرائیلی حملوں کا خاتمہ اور تمام پابندیوں کو ختم کرنے جیسے مطالبات شامل ہیں۔
اس کے بدلے میں ایران نے عندیہ دیا ہے کہ وہ تنازع کے اہم ترین دباؤ کے نقطے آبنائے ہرمز کو کھولنے پر آمادہ ہو سکتا ہے، جو خطے میں تیل کی ترسیل کا مرکزی راستہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو معاہدے کے لیے آخری ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بدھ (بھارتی وقت کے مطابق صبح 5:30 بجے) تک کوئی معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے تمام بنیادی ڈھانچے، بشمول پاور پلانٹس اور پل، “مکمل طور پر تباہ” کر دیے جائیں گے۔
یہ جنگ اب اپنے پانچویں ہفتے میں داخل ہو چکی ہے اور اس میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ ایران نے اپنا تازہ پیغام پاکستان کے ذریعے پہنچایا، جو اس کشیدہ صورتحال میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران عملاً آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت محدود کیے ہوئے ہے، تاہم نئی تجویز کے تحت وہ جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے گا، مگر ہر جہاز سے تقریباً 20 لاکھ ڈالر فیس وصول کی جائے گی۔
رپورٹس کے مطابق یہ رقم عمان کے ساتھ شیئر کی جائے گی، جبکہ ایران اپنے حصے سے جنگ کے دوران تباہ ہونے والے انفراسٹرکچر کی بحالی کرے گا۔
ایران کی جانب سے پیش کردہ اہم شرائط:
1. امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے مزید حملے نہ کرنے کی واضح ضمانت
2. عارضی نہیں بلکہ مستقل جنگ کا خاتمہ
3. حزب اللہ پر اسرائیلی حملوں کی بندش
4. امریکہ کی تمام پابندیوں کا مکمل خاتمہ
5. ایران کے علاقائی اتحادی گروہوں کو نشانہ نہ بنایا جائے
6. آبنائے ہرمز سے جہازوں کو گزرنے کی اجازت
7. ہر جہاز پر 20 لاکھ ڈالر فیس عائد کرنا
8. فیس کی رقم عمان کے ساتھ تقسیم کرنا
9. جہازوں کی حفاظت کے لیے مؤثر نظام قائم کرنا
10. حاصل شدہ رقم کو جنگ سے متاثرہ ڈھانچے کی تعمیر نو پر خرچ کرنا
اس سے قبل امریکہ نے بھی 15 نکاتی منصوبہ ایران کو پاکستان کے ذریعے بھیجا تھا، جسے تہران نے مسترد کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس تجویز کو “انتہائی غیر معمولی، غیر منطقی اور حد سے زیادہ” قرار دیا۔
دریں اثنا، ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کےلئے ایران کی تازہ تجویز اس کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے خطرے کو ٹالنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر دھمکی دی ہے کہ ’اگر آبنائے ہرمز فوری طور پر نہ کھولی گئی تو سخت کارروائی کی جائے گی‘۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ثالثی کے ذریعے مذاکرات جاری ہیں، تاہم امریکی مؤقف بدستور سخت ہے۔