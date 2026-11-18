سائبیریا میں روسی فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ گر کر تباہ، 19 افراد ہلاک
روس میں سوویت دور کا فوجی طیارہ 'انتونوف اے این-12' گر کر تباہ ہوگیا۔ ابتدائی جانچ میں تکنیکی خرابی کا عندیہ دیا گیا ہے۔
By ANI
Published : November 18, 2026 at 7:19 AM IST
ماسکو: مغربی سائبیریا کے شہر کیمیروو کے قریب ایک غیر آباد علاقے میں روسی فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ گر کر تباہ ہونے کے نتیجے میں طیارے میں سوار تمام 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ الجزیرہ نے روسی وزارتِ دفاع کے ایک بیان کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں حادثے کی وجہ تکنیکی خرابی بتائی گئی ہے۔
یہ طیارہ، جو کہ ایک ’انتونوف اے این-12‘ ٹرانسپورٹ طیارہ تھا، دارالحکومت ماسکو سے تقریباً 3,000 کلومیٹر مشرق میں گر کر تباہ ہوا۔ روسی وزارتِ دفاع نے کہا کہ واقعے کے محرکات اور حالات کا تعین کرنے کے لیے روسی ایرو اسپیس فورسز کے ایک کمیشن کو جائے حادثہ پر روانہ کر دیا گیا ہے۔
وزارتِ دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ "روسی ایرو اسپیس فورسز کا ایک کمیشن واقعے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے جائے وقوع پر کام کر رہا ہے۔" فضائیہ کے ماہرین طیارہ گرنے کی وجوہات کی تحقیقات کر رہے ہیں، جب کہ ابتدائی شواہد ممکنہ طور پر آلات کی خرابی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
علاقائی گورنر الیا سیریڈیوک، جنہوں نے جائے حادثہ کا دورہ کیا، بتایا کہ امدادی ٹیموں نے طیارہ گرنے کے بعد لگنے والی آگ پر قابو پا لیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ ہنگامی عملہ تحقیقات میں بھی معاونت فراہم کر رہا ہے۔
ٹیلی گرام پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں، جس میں یاگونوو گاؤں کے قریب جائے حادثہ کو دکھایا گیا ہے، گورنر سیریڈیوک نے کہا کہ طیارہ اس علاقے سے گزر رہا تھا جب وہ حادثے کا شکار ہوا۔
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دوسری جانب، ملک کے اعلیٰ ترین فوجداری تحقیقاتی ادارے 'روس کی تحقیقاتی کمیٹی' نے پرواز کے حفاظتی ضوابط کی ممکنہ خلاف ورزیوں کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ملک میں طیارہ حادثات کے بعد اس طرح کی تحقیقات معمول کی کارروائی ہوتی ہیں۔
انتونوف اے این-12 سوویت یونین کا تیار کردہ چار انجنوں والا ٹربوپروپ فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ ہے جو سال 1950 کی دہائی کے آخر سے زیرِ استعمال ہے۔ اس طیارے کے 1,000 سے زائد یونٹ تیار کیے گئے تھے، جن میں سے کچھ اب بھی روس اور دیگر ممالک میں کام کر رہے ہیں۔ اے این-12 میں عموماً چھ افراد پر مشتمل عملہ ہوتا ہے، تاہم روسی وزارتِ دفاع نے تصدیق کی ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والے طیارے میں 19 افراد سوار تھے۔
الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق، یہ تازہ ترین واقعہ ستمبر میں پیش آنے والے ایک اور روسی فوجی طیارے کے حادثے کے بعد سامنے آیا ہے، جب مشرقی خطے آمور میں ایک 'توپولیف ٹی یو-95' طیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں عملے کے چھ ارکان ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا تھا۔ سائبیریا طیارہ حادثے کی اصل وجہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔
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