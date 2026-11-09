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حوثی افواج نے بھارتیوں کو بچایا، یمن میں محصور انیس بھارتی ملاح بحفاظت نکال لیے گئے: بھارتی سفارت خانہ

بھارت نے کہا تھا کہ یمنی ساحل کے قریب ایک واقعے کا شکار ہونے والی کشتی پر سوار 14 بھارتی شہری محفوظ ہیں۔

19 Indian Seafarers Stranded In Yemen Evacuated embassy says, Urdu News
یمن میں پھنسے 19 بھارتی ملاحوں کو بحفاظت نکال لیا گیا (X@IndianinYemen)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 9, 2026 at 7:41 AM IST

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نئی دہلی: یمن کے شہروں حدیدہ اور صنعاء میں گزشتہ دو ہفتوں سے محصور 19 بھارتی ملاحوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے، اور وہ سب محفوظ طریقے سے اپنے وطن واپسی کی راہ پر گامزن ہیں۔ یہ معلومات یمن میں موجود بھارتی سفارت خانے نے اتوار کی رات دیر گئے فراہم کیں۔

بھارتی مشن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (X) پر ایک پوسٹ میں کہا، "تمام ملاح محفوظ ہیں، اچھی صحت میں ہیں، اور بھارت واپس آ رہے ہیں۔ سفارت خانہ ہمارے بھارتی شہریوں کے محفوظ انخلا کو ممکن بنانے میں گراں قدر تعاون اور مسلسل مدد فراہم کرنے پر تمام متعلقہ فریقین کا تہہ دل سے شکرگزار ہے۔" یہ انخلا ان خبروں کے چند دن بعد ہوا ہے جب بھارت نے بتایا تھا کہ یمنی ساحل کے قریب ایک حادثے کا شکار ہونے والی کشتی (Yacht) پر موجود 14 بھارتی شہری محفوظ ہیں۔

واقعے کے محرکات کا پتہ لگانے متعلقہ فریقین کے ساتھ رابطہ

فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ آیا نکالے گئے 19 ملاحوں میں یہ 14 افراد بھی شامل ہیں یا نہیں۔ اس سے قبل 23 اکتوبر کو بھارتی مشن نے کہا تھا کہ حدیدہ کے قریب ایک کشتی پر سوار تمام 14 بھارتی شہری محفوظ ہیں اور وہ اس واقعے کے محرکات کا پتہ لگانے کے لیے متعلقہ فریقین کے ساتھ رابطے میں ہے۔

حوثی افواج انہیں بچانے کی کوشش کر رہی تھیں

کچھ عرب میڈیا اداروں نے اس سے قبل یمن کے حوثی گروپ کے ترجمان یحییٰ سریع کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ سعودی افواج نے بحیرۂ احمر میں یمنی ساحل کے قریب جزیرہ یوقار کے پاس بھارتی کشتی کو نشانہ بنایا ہے۔ سریع نے کہا تھا کہ کشتی پر 14 بھارتی شہری سوار تھے اور حوثی افواج انہیں بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔

سعودی اتحادی افواج نے یمن میں فضائی حملے کیے

یہ واقعہ سعودی عرب اور یمن کے حوثیوں کے درمیان حالیہ دنوں میں ہونے والے حملوں اور جوابی حملوں کے بعد دوبارہ بڑھنے والی کشیدگی کے دوران پیش آیا ہے۔ سعودی عرب نے حوثیوں کے میزائلوں اور ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کیا ہے، جب کہ سعودی قیادت میں اتحادی افواج نے یمن میں فضائی حملے کیے ہیں، جس سے 2022 کی جنگ بندی کے بعد پیدا ہونے والے نسبتاً امن کے خاتمے اور ایک وسیع تر تنازعے کی واپسی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔

سویلین اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے بھی متاثر

حالیہ پرتشدد واقعات نے سویلین اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو بھی متاثر کیا ہے، جس سے بحیرۂ احمر اور باب المندب کے اسٹریٹجک راستوں پر سکیورٹی کے حوالے سے تشویش بڑھ گئی ہے، جو کہ بین الاقوامی جہاز رانی کی ایک اہم ترین گزرگاہ ہے۔

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TAGGED:

IRAN WAR
YEMEN CONFLICT
یمن میں ہندوستانی ملاح
INDIAN SAILORS EVACUATED
INDIAN SEAFARERS IN YEMEN

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