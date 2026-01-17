پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ایک سڑک حادثے میں چھ بچوں سمیت 14 افراد ہلاک
ترجمان کے مطابق 14 جاں بحق ہونے والوں میں 6 بچے اور 5 خواتین شامل ہیں۔
Published : January 17, 2026 at 8:35 PM IST
لاہور: پاکستان کے صوبہ پنجاب میں جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب شدید دھند کے باعث ایک ٹرک پل سے خشک نہر میں گرنے سے چھ بچوں سمیت کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے ہفتے کے روز بتایا کہ حادثہ لاہور سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ضلع سرگودھا کے علاقے کوٹ مومن میں پیش آیا۔
پنجاب ایمرجنسی سروس (ریسکیو 1122) کے ترجمان کے مطابق، ٹرک میں 23 افراد سوار تھے، جن میں سے زیادہ تر ایک ہی خاندان کے افراد تھے، اور وہ ایک جنازے میں شرکت کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد جا رہے تھے۔
ترجمان نے کہا کہ ٹرک مقامی راستہ اختیار کر رہا تھا کیونکہ ہائی وے گھنی دھند کی وجہ سے بند تھی۔ حد نگاہ کم ہونے کے باعث ڈرائیور کا گاڑی پر سے کنٹرول ختم ہوگیا اور گاڑی تحصیل کوٹ مومن کے علاقے گالاپور پل سے خشک نہر میں جاگری۔
ترجمان کے مطابق 14 جاں بحق ہونے والوں میں 6 بچے اور 5 خواتین شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حادثے میں نو افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں کوٹ مومن سول اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔
ایک اور واقعے میں، ہفتے کی صبح صوبہ بلوچستان میں گوادر کے قریب مکران کوسٹل ہائی وے پر ایک مسافر بس الٹنے سے کم از کم نو افراد ہلاک اور 15 دیگر زخمی ہو گئے۔ کوسٹل ہائی وے پولیس سپرنٹنڈنٹ (ایس پی) اسلم بنگلزئی نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بس جیوانی سے کراچی جا رہی تھی۔ بنگلزئی نے بتایا کہ حادثہ آج صبح مکران کوسٹل ہائی وے پر اس وقت پیش آیا جب بس تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی۔