تیرہ بھارتی ملاح بحیرہ اسود میں 'خوفناک اور جان لیوا صورت حال' میں پھنس گئے
فارورڈ سی مینز یونین آف انڈیا نے بتایا کہ جہاز پر پھنسے عملے کے ارکان "خوفناک اور جان لیوا صورت حال" میں ہیں۔
Published : July 29, 2026 at 12:10 PM IST
نئی دہلی: بحیرہ اسود میں یوکرین کی بندرگاہ چورنومورسک پر ڈرون اور میزائل حملوں کے دوران تیرہ بھارتی ملاح ایک جہاز پر پھنس گئے ہیں، یہ بات فارورڈ سی مینز یونین آف انڈیا (ایف ایس یو آئی) نے بتائی۔
جہاز پر سوار عملے کے ارکان ایک "خوفناک اور جان لیوا صورت حال" میں پھنس گئے ہیں۔ ایف ایس یو آئی نے منگل کی رات ایکس پر ایک پوسٹ میں خبردار کیا۔
پوسٹ میں کہا گیا کہ "ہم فوری طور پر تمام متعلقہ حکام، جہاز کے مالکان، متعلقہ فریق اور حکومت ہند سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر ان حفاظت کو یقینی بنائیں اور فوری وطن واپسی کا بندوبست کریں۔"
"بحری جہاز کے قریبی علاقے میں بار بار ڈرون اور میزائل حملوں کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عملہ کسی بھی لمحے براہ راست حملوں کے خوف میں جی رہا ہے۔"
Urgent Appeal | M.V. AMIR1— FSUI (@FSUIINDIA) July 28, 2026
M.V. AMIR1, currently at Ukrainian port Chornomorsk with 15 crew on board, including 13 Indian seafarers, is trapped in a terrible and life-threatening situation.
Repeated drone and missile attacks are being attempted in the immediate vicinity of the… pic.twitter.com/tIIwuC9Mdk
لاپتہ 13 بھارتی ملاحوں کی رپورٹیں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب حکومتِ ہند نے بحیرہ اسود میں پالاؤ کے جھنڈے والے مال بردار جہاز ایم وی اے جی این رگنار پر ڈرون حملے کے بعد لاپتہ ہونے والے دو بھارتی ملاحوں کا سراغ لگانے کے لیے یوکرینی حکام کے ساتھ رابطہ کیا۔ بحیرہ اسود میں بھارتی ملاح حملوں کی زد میں ہیں کیونکہ یوکرین جنگ اب سمندری جہاز رانی کی لائنوں تک پہنچ چکی ہے۔
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بی آئی ایم سی او-آئی سی ایس سیفارر ورک فورس رپورٹ کے مطابق، تجارتی جہاز رانی کے لیے ملاح فراہم کرنے والے ممالک میں فلپائن کے بعد بھارت 12.2 فیصد حصے داری کے ساتھ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔
حکومت ہند ایڈوائزریز کے ذریعے ملاحوں پر مسلسل زور دے رہی ہے کہ وہ بحیرہ اسود کے خطے میں ملازمتیں لینے کے حوالے سے محتاط رہیں، جب کہ اس نے جہازوں پر موجود بھارتی ملاحوں کا ڈیٹا بیس بنانے کے منصوبے کا بھی اعلان کیا ہے۔ بھارتیوں کی ہلاکتوں میں اضافے کے ساتھ ہی، بھارت نے ملاحوں کے جانی نقصان پر یوکرین اور روس دونوں سے احتجاج بھی درج کرایا ہے۔
19 جولائی کو، مکئی لے جانے والے ایک مال بردار جہاز، ایم وی گولڈن لیو پر اوڈیسا کی بندرگاہ سے روانگی کے وقت حملہ ہوا، جس میں ہلاک ہونے والے دس ملاحوں میں چار بھارتی شامل تھے، جب کہ ایک بھارت ملاح کی حالت نازک تھی۔
فارورڈ سی مینز یونین آف انڈیا نے واضح کیا کہ "بھارتی ملاحوں کو تنازع والے علاقوں میں نشانہ بننے کے لیے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔"
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