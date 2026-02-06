نیپال میں شادی کی بس گہری کھائی میں جا گری، 13 افراد ہلاک
بس بھونے گاؤں سے بجھانگ کے سنکوڑا گاؤں جارہی تھی کہ پرچونی علاقے کے بادگاؤں موڑ پر بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری۔
Published : February 6, 2026 at 9:01 PM IST
پتھورا گڑھ : نیپال کے صوبہ سودورپشچم کے ضلع بیتادی میں ایک افسوسناک سڑک حادثے میں شادی کی تقریب میں شامل مہمانوں کی بس 150 میٹر گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں کم از کم 13 افراد جاں بحق اور 34 شدید زخمی ہو گئے۔ متعدد زخمیوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔
حکام کے مطابق بس جمعرات کی رات بھونے گاؤں سے بجھانگ کے سنکوڑا گاؤں جا رہی تھی کہ پرچونی علاقے کے بادگاؤں موڑ پر بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری۔ حادثے کے فوراً بعد مقامی باشندوں نے پولیس اور نیپال آرمڈ پولیس فورس کے ساتھ مل کر امدادی کارروائیاں شروع کیں۔ ضلع پولیس دفتر کے ترجمان انسپکٹر بلدیو باڈو نے بتایا کہ 6 افراد موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 5 زخمیوں نے دادلدھورا اسپتال اور 2 نے کوٹیلا اسپتال میں دم توڑ دیا۔
جاں بحق ہونے والوں میں بیتھاد چیر گاؤں کے کیشَو راج جوشی، اشوک راج جوشی، بسنت راج جوشی، وشنو دت جوشی، نریش راج جوشی، بشن دت جوشی، دیپک جوشی اور کشن جوشی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کیدارسیو گاؤں کے موہن دیو بھٹ اور کیشو بھٹ، بجھانگ کے بسنت راج رتلہ اور بیتاڈی کے پرچونی علاقے کی پشپا اوستھی اور سشیل جوشی بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔
حادثے میں بس ڈرائیور وریندر بودھا کو معمولی چوٹیں آئیں، جنہیں پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق بس میں حد سے زیادہ مسافر سوار تھے، جس کے باعث گاڑی چڑھائی پر قابو نہ رکھ سکی اور حادثہ پیش آیا۔
زخمیوں کو دادلدھورا اسپتال میں علاج فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ شدید زخمیوں کو بہتر علاج کے لیے دھنگاڑھی منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس نے حادثے کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔