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قطر دھماکے میں 12 ہندوستانیوں سمیت کم از کم 13 افراد ہلاک

ہندوستانی سفارت خانے نے کہا کہ وہ قطری حکام کےساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور متاثرہ خاندانوں کو ہرطرح کی مدد فراہم کی جائے گی۔

پلینیٹ لیبز پی بی سی کی یہ سیٹلائٹ تصویر 6 مارچ 2026 کو قطر میں راس لافن صنعتی علاقے کو دکھاتی ہے۔
پلینیٹ لیبز پی بی سی کی یہ سیٹلائٹ تصویر 6 مارچ 2026 کو قطر میں راس لافن صنعتی علاقے کو دکھاتی ہے۔ (AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 23, 2026 at 8:35 AM IST

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نئی دہلی: خلیجی ملک قطر کے وزیر توانائی سعد بن شریدہ الکعبی نے پیر کو جانکاری دی کہ قطر کے راس لفان انڈسٹریل سٹی میں ایک فیکٹری میں دھماکے ہوا جس میں 12 ہندوستانیوں سمیت کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے۔

دوحہ نیوز نے رپورٹ کیا کہ الکعبی، جو قطر انرجی کے سی ای او بھی ہیں، نے بتایا کہ اتوار کی شام راس لافان انڈسٹریل سٹی میں بارزان مقامی گیس سپلائی کی سہولت میں دھماکے سے لگنے والی آگ میں 66 افراد زخمی ہوئے ہیں۔

پیر کو ایک پریس بریفنگ کے دوران الکعبی نے تصدیق کی کہ اس واقعے میں ہندوستانی اور پاکستانی نژاد 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔

دوحہ میں ہندوستان کے سفارت خانے نے کہا کہ وہ قطری حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور ان لوگوں کے اہل خانہ کو ہر طرح کی مدد فراہم کرے گا جو اپنی جانیں گنوا چکے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں۔

سفارت خانے نے ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں کہا، "ہم ان لوگوں کے خاندانوں سے اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہیں جو گزشتہ رات راس لافان انڈسٹریل سٹی میں ہونے والے افسوسناک واقعے میں بدقسمتی سے انتقال کر گئے ہیں۔"

سفارت خانے نے ہیلپ لائن نمبرز اور ای میل: cons.doha@mea.gov.in جاری کیا ہے۔

مقامی میڈیا کے مطابق زخمیوں کا تعلق کئی ممالک سے ہے جن میں بھارت، قطر، تنزانیہ، پاکستان، گنی، نیپال، بنگلہ دیش، کینیا اور نائجیریا شامل ہیں۔ قبل ازیں، ہندوستان کے سفارت خانے نے "بدقسمتی کے واقعے پر گہری تشویش" کا اظہار کیا تھا۔

بیان میں کہا گیا، "اس مشکل وقت میں، ہندوستان کا سفارت خانہ اور قطر میں پوری ہندوستانی برادری قطری حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کرتے ہیں اور لاپتہ ہونے والوں کی حفاظت کی امید اور دعا کرتے ہیں"۔

ایک الگ بیان میں، وزارت داخلہ نے کہا کہ یہ واقعہ آپریشن کے دوران "تکنیکی خرابی" کی وجہ سے پیش آیا، جس کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک اور مختلف ممالک کے 66 دیگر افراد زخمی ہوئے۔

زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جب کہ جائے وقوعہ پر سرچ اینڈ ریسپانس آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔

حکام حادثے کی درست تکنیکی وجوہات کا تعین کرنے اور واقعے کے ارد گرد کے تمام حالات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ حادثے کے نتیجے میں کسی قسم کے رساو کا پتہ نہیں چلا اور نہ ہی عوامی تحفظ یا آس پاس کے ماحول کو کوئی خطرہ ہے۔

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