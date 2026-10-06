آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز پر پروجیکٹائل حملہ، 11 ہندوستانی ملاح زخمی؛ بھارت کی شدید مذمت
واقعہ کے فوری بعد بھارتی وزارتِ خارجہ نے باضابطہ بیان جاری کرتے ہوئے کہاکہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔
Published : October 6, 2026 at 5:50 PM IST
نئی دہلی: خلیجی خطے میں آبنائے ہرمز کے قریب ایک تجارتی بحری جہاز پر پروجیکٹائل (میزائل یا راکٹ نما گولہ بارود) کے حملے کے نتیجے میں جہاز کے عملے کے 12 ارکان زخمی ہو گئے، جن میں 11 بھارتی شہری شامل ہیں۔ اس واقعے کے بعد نئی دہلی میں وزارتِ خارجہ نے بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں تجارتی جہاز رانی پر ہونے والے اس حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔
حکام کے مطابق پاناما کا پرچم بردار تجارتی بحری جہاز "ایم ٹی آن پیس" عمان کے ساحل کے قریب آبنائے ہرمز سے گزر رہا تھا کہ نامعلوم سمت سے داغے گئے ایک پروجیکٹائل نے اسے نشانہ بنایا۔ جہاز پر عملے کے کل 19 ارکان سوار تھے جن میں سے 17 کا تعلق بھارت سے تھا۔ دھماکے اور حملے کے اثر سے عملے کے 12 افراد زخمی ہوئے، جن میں 11 ہندوستانی ملاح شامل ہیں۔
Statement on the attack on a commercial vessel MT On Peace, off the coast of Oman 🔗 https://t.co/nuE2vv3x8k https://t.co/9KE13wy5UY— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 6, 2026
واقعہ کے فوری بعد بھارتی وزارتِ خارجہ نے باضابطہ بیان جاری کرتے ہوئے کہاکہ "ہم عمان کے ساحل کے قریب پاناما کے پرچم بردار تجارتی جہاز 'ایم ٹی آن پیس' پر اس وقت ہونے والے حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں جب وہ آبنائے ہرمز سے گزر رہا تھا۔ بحری جہازوں، ملاحوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کو مسلسل نشانہ بنانا بھارت کے لیے گہری تشویش کا باعث ہے۔"
وزارت نے مزید کہا کہ خطے میں امن، استحکام اور بین الاقوامی تجارت کے تحفظ کے لیے ایسے حملوں کا فوری خاتمہ ناگزیر ہے۔ بین الاقوامی بحری راستوں سے تجارتی جہازوں کی محفوظ اور بلارکاوٹ آمد و رفت کو بحال کیا جانا چاہیے۔
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حملے کے فوراً بعد سلطنتِ عمان کے حکام نے ریسکیو آپریشن میں بھرپور مدد فراہم کی۔ تمام زخمی بھارتی ملاحوں کو بحفاظت جہاز سے نکال کر عمان کے شہر خصب کے اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں وہ زیرِ علاج ہیں۔ بھارتی حکومت نے ملاحوں کو بروقت طبی امداد اور انخلاء میں تعاون فراہم کرنے پر عمانی حکام کا شکریہ ادا کیا ہے، جبکہ مسقط میں موجود بھارتی سفارت خانہ صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔