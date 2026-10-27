عالمی یومِ فالج 2026: تیس سے پینتیس سال کی عمر کے افراد میں دماغی فالج کے واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں؟
ورلڈ اسٹروک ڈے کے موقعے پراسٹروک کی ابتدائی علامات اور اقدامات کے بارے میں جانیں۔
Published : October 27, 2026 at 11:55 AM IST
'ورلڈ اسٹروک ڈے' (عالمی یومِ فالج) ہر سال 29 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد فالج کے خطرات، اس کی علامات اور بروقت علاج کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اکثر جب ہم 'فالج' (اسٹروک) کا لفظ سنتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں فوراً کسی معمر (بزرگ) شخص کا تصور ابھرتا ہے۔ تاہم، فالج محض بڑھاپے سے جڑی کوئی کیفیت نہیں ہے؛ یہ 30 یا 40 سال کی عمر میں بھی ہو سکتا ہےخاص طور پر تب، جب ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس، تمباکو نوشی، یا صحت کے دیگر مسائل کو طویل عرصے تک نظر انداز کر دیا جائے۔
کم عمری میں فالج کیوں ہو سکتا ہے؟
جے پور کے نارائنا اسپتال کے شعبہ نیورو سرجری کے سینئر کنسلٹنٹ، ڈاکٹر کرشنا کمار بنسل بتاتے ہیں کہ فالج تب ہوتا ہے جب دماغ کے کسی حصے کو خون کی فراہمی رک جائے، یا دماغ کی کوئی شریان پھٹ جائے۔ نتیجے کے طور پر، دماغی خلیات کو کافی مقدار میں آکسیجن نہیں مل پاتی اور وہ متاثر ہونے لگتے ہیں۔
کم عمر افراد میں فالج ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بے قابو بلڈ پریشر، ذیابیطس، کولیسٹرول کی زیادتی، موٹاپا اور تمباکو نوشی اس کے بنیادی خطرات ہیں۔ اس کے علاوہ دل سے متعلق کچھ مسائل، خون جمنے کے عوارض اور گردن کی شریانوں میں چوٹ یا نقصان بھی نوجوانوں میں فالج کا سبب بن سکتے ہیں۔
مزید برآں طویل عرصے تک جسمانی سرگرمی کا فقدان، غیر متوازن غذا، اور شراب کا زیادہ استعمال بھی ایسے عوامل ہیں جو فالج کے خطرے کو بڑھاتے ہیں۔
ان علامات کو تھکاوٹ سمجھ کر نظر انداز نہ کریں
ڈاکٹر کرشنا کمار بنسل بتاتے ہیں کہ نوجوانوں میں اچانک چکر آنا، ہاتھوں کا سن ہو جانا، یا بولنے میں دشواری جیسی علامات کو اکثر محض تھکاوٹ یا عام کمزوری سمجھ لیا جاتا ہے۔ تاہم، 'BE-FAST' (بی-فاسٹ) فارمولے کو یاد رکھنے سے فالج کی شناخت میں مدد مل سکتی ہے...
B (Balance - توازن : توازن کا اچانک بگڑ جانا۔
E (Eyes - آنکھیں : بینائی میں اچانک مسائل پیدا ہونا۔
F (Face - چہرہ : چہرے کا ایک طرف سے لٹک جانا یا غیر متوازن ہو جانا۔
A (Arms - بازو: ایک بازو میں اچانک کمزوری محسوس ہونا۔
S (Speech - بول چال: بولنے میں یا دوسروں کی بات سمجھنے میں دشواری ہونا۔
T (Time/وقت): فوری طور پر، بغیر کسی تاخیر کے طبی مدد حاصل کریں۔
اگر ان میں سے کوئی بھی علامت اچانک ظاہر ہو جائے، تو فوراً ہسپتال پہنچنا انتہائی ضروری ہے۔
کیا بروقت علاج فالج کے اثرات کو کم کر سکتا ہے؟
ڈاکٹر کرشنا کمار بنسل کے مطابق فالج کے علاج میں ہر ایک منٹ کی اہمیت ہوتی ہے۔ کچھ مخصوص اقسام کے 'اسکیمک اسٹروک' میں مریضوں کو خون کے لوتھڑے گھلانے والی ادویات دی جا سکتی ہیں، بشرطیکہ یہ ادویات علامات ظاہر ہونے کے ساڑھے 4 گھنٹے کے اندر دی جائیں۔ جن صورتوں میں کوئی بڑی شریان (blood vessel) بند ہو جائے، وہاں کچھ مریضوں کے لیے 'مکینیکل تھرومبیکٹومی' نامی طریقہ کار مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؛ یہ عمل علامات ظاہر ہونے کے 24 گھنٹے بعد تک کیا جا سکتا ہے۔ تاہم مناسب علاج کا انحصار تشخیص کے نتائج اور مریض کی مخصوص حالت پر ہوتا ہے۔
فالج سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟
ڈاکٹر کرشنا کمار بنسل کم عمری سے ہی بلڈ پریشر، بلڈ شوگر اور کولیسٹرول کی سطح کے باقاعدہ معائنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ روزانہ جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینا، متوازن غذا کا استعمال، مناسب نیند لینا اور تمباکو نوشی سے پرہیز کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ فالج کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے؛ لہذا، کم عمر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس خطرے سے مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ مزید برآں، فالج سے بچاؤ کے لیے آپ درج ذیل تجاویز پر عمل کر سکتے ہیں۔
ان مشوروں پر عمل کریں:
صحت بخش غذا کا انتخاب کریں صحت بخش کھانوں اور ہلکی غذاؤں کا انتخاب آپ کو فالج سے بچنے میں مدد دے سکتا ہے۔ تازہ پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں۔ ایسی غذائیں منتخب کریں جن میں سیچوریٹڈ فیٹس ٹرانس فیٹس اور کولیسٹرول کم ہو، لیکن فائبر کی مقدار زیادہ ہو اس سے کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اپنی خوراک میں نمک کا استعمال کم کرنے سے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ ہائی کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر فالج کے خطرے کو بڑھاتے ہیں۔
وزن کو متوازن رکھیں زیادہ وزن یا موٹاپا فالج کے خطرے کو بڑھاتا ہے۔ آپ کا وزن صحت مند حد کے اندر ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے ڈاکٹر اکثر آپ کا 'باڈی ماس انڈیکس'معلوم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے وزن اور قد کا علم ہے، تو آپ Cسی ڈی سی کے (بی یم آئی) کیلکولیٹر کا استعمال کرتے ہوئے اپنا بی بی ایم آئی معلوم کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جسم میں اضافی چربی کا اندازہ لگانے کے لیے کمر اور کولہوں کی پیمائش کا بھی سہارا لے سکتے ہیں۔ باقاعدگی سے جسمانی سرگرمی میں مشغول رہیں - جسمانی سرگرمی آپ کو صحت مند وزن برقرار رکھنے اور آپ کے کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی سطح کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ بالغوں کے لیے، سرجن جنرل فی ہفتہ 2 گھنٹے اور 30 منٹ کی اعتدال پسند ایروبک جسمانی سرگرمی کی سفارش کرتا ہے۔ بچوں اور نوعمروں کو ہر روز ایک گھنٹہ جسمانی سرگرمی میں مشغول ہونا چاہئے۔
تمباکو نوشی نہ کریں
سگریٹ پینے سے فالج کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے ہیں تو شروع نہ کریں۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو چھوڑنے سے آپ کو فالج کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کو چھوڑنے میں مدد کرنے کے طریقے بتا سکتا ہے۔
الکحل کا استعمال محدود کریں
الکحل کے زیادہ استعمال سے گریز کریں، کیونکہ یہ آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھا سکتا ہے۔ مردوں کو فی دن دو سے زیادہ مشروبات نہیں پینا چاہئے، اور خواتین کو فی دن ایک سے زیادہ مشروبات نہیں پینا چاہئے. مزید معلومات کے لیے، سی ڈی سی کی 'الکوحل اینڈ پبلک ہیلتھ' ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔
کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی باقاعدگی سے جانچ کریں
ہر ایک کو ہر پانچ سال میں کم از کم ایک بار اپنے کولیسٹرول کی سطح کی جانچ کرنی چاہیے۔ اگر آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے، تو آپ ادویات اور طرز زندگی میں تبدیلی کے ذریعے فالج کا خطرہ کم کر سکتے ہیں۔ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں - ہائی بلڈ پریشر اکثر کوئی علامات ظاہر نہیں کرتا، لہذا یہ ضروری ہے کہ اسے باقاعدگی سے چیک کرایا جائے۔ اپنی صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم سے مشورہ کریں کہ آپ کو اپنے بلڈ پریشر کی کتنی بار نگرانی کرنی چاہیے۔ آپ اسے گھر پر، ڈاکٹر کے کلینک یا فارمیسی میں چیک کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو، آپ کا ڈاکٹر دوائیں لکھ سکتا ہے، طرز زندگی میں تبدیلی کی سفارش کرسکتا ہے، یا آپ کو کم سوڈیم والی خوراک کا انتخاب کرنے کا مشورہ دے سکتا ہے۔
ذیابیطس کو کنٹرول میں رکھیں
اگر آپ کے ڈاکٹر کو شبہ ہے کہ آپ میں ذیابیطس کی علامات ہوسکتی ہیں، تو وہ جانچ کی سفارش کرسکتے ہیں۔ اگر آپ کو ذیابیطس ہے تو اپنے بلڈ شوگر کی سطح کو باقاعدگی سے مانیٹر کریں۔ اپنی صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم کے ساتھ علاج کے اختیارات پر تبادلہ خیال کریں؛ آپ کا ڈاکٹر طرز زندگی میں تبدیلیوں کا مشورہ دے سکتا ہے، جیسے کہ جسمانی سرگرمی بڑھانا یا صحت مند غذا اپنانا۔ یہ اقدامات آپ کے بلڈ شوگر کو کنٹرول میں رکھنے اور فالج کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کریں گے۔
دل کی بیماری کا علاج کریں
اگر آپ کو دل سے متعلق کوئی مسئلہ ہے، جیسے کورونری دمنی کی بیماری یا ایٹریل فبریلیشن، تو آپ کی صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم طبی علاج یا سرجری کی سفارش کر سکتی ہے۔ دل سے متعلق مسائل کا مناسب انتظام فالج کو روکنے میں مدد کر سکتا ہے۔
اپنی ادویات وقت پر لیں
اگر آپ دل کی بیماری، کولیسٹرول کی زیادتی، ہائی بلڈ پریشر یا ذیابیطس (شوگر) کے لیے ادویات لے رہے ہیں، تو اپنے ڈاکٹر کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ اگر کوئی بات واضح نہ ہو، تو سوال پوچھنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے مشورہ کیے بغیر کبھی بھی ادویات لینا بند نہ کریں۔
(وضاحت: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف جانکاری کے مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعوں اور طبی و صحت کے ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)