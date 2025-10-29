فالج کیا ہے؟ 'فاست فارمولہ' استعمال کرتے ہوئے اسے پہچاننے کا طریقہ سیکھیں
فالج کا علاج ممکن ہے اگر اس کی جلد شناخت اور وقت پر علاج کر لیا جائے۔
Published : October 29, 2025 at 5:50 PM IST
شملہ: ہر سال 29 اکتوبر کو اس سنگین بیماری کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ورلڈ اسٹروک ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آئی جی ایم سی شملہ کے شعبہ نیورولوجی کے ایک سینئر فزیشن ڈاکٹر سدھیر شرما نے وضاحت کی کہ فالج دنیا بھر میں موت اور معذوری کی سب سے بڑی وجہ بن گیا ہے۔ ہر دو منٹ میں، کوئی نہ کوئی فالج سے مرتا ہے، جب کہ چھ میں سے ایک شخص اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت فالج کا تجربہ کرتا ہے۔
نوجوانوں میں بھی فالج کا خطرہ بڑھ رہا ہے
ڈاکٹر سدھیر شرما نے کہا، "فالج صرف بزرگوں تک محدود نہیں ہے۔ نوجوانوں میں بھی فالج کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ فالج کے تقریباً 15 سے 20 فیصد کیسز 40 سال سے کم عمر کے لوگوں میں ہوتے ہیں، اگر لوگ احتیاط کریں تو 80 فیصد کیسز میں جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔"
فالج کی اہم وجوہات
ڈاکٹر سریندر نے وضاحت کی کہ بلڈ پریشر، موٹاپا، ذیابیطس اور تمباکو نوشی جیسے عوامل فالج کی اہم وجوہات ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ باقاعدگی سے چیک اپ کروائیں اور باقاعدگی سے ادویات لیں۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے سے فالج کا خطرہ 40 فیصد تک کم ہوسکتا ہے۔
اس کی شناخت کیسے کی جائے؟ 'فاسٹ' فارمولا کیا ہے؟
ڈاکٹر سریندر نے وضاحت کی کہ فالج کی علامات اچانک ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے کہ چہرے کا بگاڑ، بولنے میں دشواری یا دھندلا پن، اور ایک بازو یا ٹانگ میں کمزوری یا بے حسی۔ ان علامات کی نشاندہی کرنے کے لیے، ڈاکٹر سدھیر 'FAST' فارمولہ استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
F (فیس face) - چہرہ مسخ ہو جاتا ہے۔
A (آرمس arms) - ایک بازو اٹھانے میں دشواری۔
S (اسپیچ speech) - بولنے میں دشواری۔
T (ٹائم time) - فوراً ہسپتال جائیں۔
اسٹروک کی دو قسمیں ہیں۔
ڈاکٹر سدھیر شرما نے وضاحت کی کہ فالج کی دو قسمیں ہیں۔
بلاک اسٹروک: دماغ کی رگ بند ہوجاتی ہے۔ یہ تقریباً 80 سے 85 فیصد معاملات میں ہوتا ہے۔ اگر پہلے تین گھنٹوں میں علاج شروع کر دیا جائے تو مریض ٹھیک ہو سکتا ہے۔
خون بہنے والا فالج: دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے۔ یہ 15 سے 20 فیصد معاملات میں ہوتا ہے اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔
روک تھام بہترین علاج ہے۔
ڈاکٹر سدھیر شرما نے بتایا کہ باقاعدگی سے ہیلتھ چیک اپ، بلڈ پریشر اور شوگر لیول کو کنٹرول کرنا، سگریٹ نوشی اور شراب نوشی سے پرہیز، باقاعدگی سے ورزش اور متوازن خوراک سے فالج کے خطرے کو 40 سے 80 فیصد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک بار فالج کا حملہ ہونے کے بعد دوسرے فالج کا خطرہ دوگنا ہو جاتا ہے، اس لیے مریضوں کو انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرتے رہنا چاہیے۔
ڈاکٹر سدھیر نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اپنے خاندانوں اور برادریوں میں فالج کی علامات اور علاج کے بارے میں بیداری پھیلائیں، تاکہ بروقت علاج فراہم کیا جا سکے اور کئی جانیں بچائی جا سکیں۔