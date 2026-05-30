اسموکنگ بمقابلہ تمباکو چبانا: کون سا ہے زیادہ نقصان دہ؟
اسموکنگ اور تمباکو چبانا دونوں ہی صحت کےلیے نقصان دہ ہیں۔ کچھ لوگ انہیں ہلکے سے لیتے ہیں۔ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔
Published : May 30, 2026 at 4:42 PM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: ایک سوال جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا اسموکنگ زیادہ نقصان دہ ہے یا تمباکو چبانا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسموکنگ اور تمباکو چبانا دونوں ہی جان لیوا ہیں لیکن عام طور پر اسموکنگ کو زیادہ نقصان دہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کا براہ راست اور انتہائی نقصان دہ اثر پھیپھڑوں، حلق اور دل پر پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں سائنسی اور طبی شواہد عالمی ادارۂ صحت (WHO) اور دیگر صحت کی تنظیموں کی جامع تمباکو کے حقائق نامہ میں دستیاب ہیں۔
لوگ اکثر سگریٹ یا تمباکو کو شوق کے طور پر، تناؤ کو دور کرنے کے لیے یا فیشن بیان کے طور پر پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تاہم، نیکوٹین کا مواد جسمانی اور ذہنی لت کا باعث بن سکتا ہے جسے چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ بہت سے لوگ اس الجھن میں ہیں کہ دونوں میں سے کون زیادہ خطرناک ہے۔ آئیے اس مضمون میں اس موضوع کو تفصیل سے دیکھتے ہیں...
اسموکنگ
تمباکو کی مصنوعات جیسے سگریٹ، بولیاں اور رولز کا روزانہ استعمال اہم اعضاء کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ سنگین، طویل مدتی صحت کے مسائل جیسے دل کی بیماری، پھیپھڑوں کا کینسر، ایمفیسیما اور پیٹ کے کینسر کا باعث بن سکتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ گلے، منہ، غذائی نالی اور مثانے کے کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے۔
تمباکو چبانا
سگریٹ اور تمباکو کی مصنوعات میں نیکوٹین ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دماغ کو بار بار کھانے کے لیے متحرک کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ تمباکو اور تمباکو سے متعلق مصنوعات چباتے ہیں۔ تمباکو چبانے سے صحت کے مختلف مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، خاص طور پر منہ کا کینسر، مسوڑھوں کی بیماری اور دانتوں کی خرابی۔ یہ دل سے متعلق مسائل جیسے ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیل ہونے کا خطرہ بھی بڑھاتا ہے۔ طویل عرصے تک تمباکو چبانے سے منہ میں سفید دھبے پڑ جاتے ہیں جو آہستہ آہستہ کینسر میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔
کون سا زیادہ نقصان دہ ہے؟
اسموکنگ اور تمباکو چبانا دونوں ہی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ سگریٹ نوشی ان دونوں میں سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس سے پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھ جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تمباکو نہ صرف تمباکو نوشی کرنے والوں کے لیے خطرناک ہے بلکہ اس سے متاثر ہونے والوں کے لیے کئی خطرناک بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، سگریٹ، بیڑی یا حقے کے دھوئیں کے براہِ راست جب کوئی شخص دوسروں کی طرف سے چھوڑے ہوئے دھویں میں سانس لیتا ہے۔ اس رجحان کو 'غیر فعال سگریٹ نوشی' یا 'سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ' کہا جاتا ہے۔
ہر سال 41,000 غیر تمباکو نوشی کرنے والوں کی موت
ایسے ماحول میں سانس لینا بہت سی سنگین اور جان لیوا بیماریوں کے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھاتا ہے۔ متعدد مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کا ماحول صحت کے سنگین مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن (سی ڈی سی) کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں سگریٹ کے دھوئیں سے ہر سال 41,000 غیر تمباکو نوشی کرنے والوں کی موت ہو جاتی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس سے ہر سال 400 بچے بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔
صحت کے دیگر مسائل
- ماہرین نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ یہ دل کی بیماری اور فالج کا باعث بن سکتا ہے۔
- اس لیے تمباکو نوشی اور تمباکو چبانے سے حتی الامکان پرہیز کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
- وہ یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ سگریٹ نوشی نہ کرنے والوں کو ایسے ماحول سے دور رہنا چاہیے۔
- سگریٹ کا دھواں سانس لینے سے قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے اور یہ صحت کے مسائل جیسے تپ دق اور گٹھیا کا باعث بن سکتا ہے۔
(ڈس کلیمر: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)