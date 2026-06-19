یہ گردے کے کینسر کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں، جانیں کہ کب چیک اپ کروانا چاہیے
بھارت میں گردے کےکینسر کے مریضوں کی تعداد میں ہر سال تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، تحقیق کے مطابق یہ مزید بڑھ سکتی ہے۔
Published : June 19, 2026 at 6:54 PM IST
حیدرآباد: کینسر کو کبھی بڑھاپے کی بیماری سمجھا جاتا تھا۔ تاہم، آج 20، 30 اور 40 کی دہائی میں ہندوستانیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اس سنگین بیماری کا شکار ہو رہی ہے۔ گردے کا کینسر ایسی ہی ایک حالت ہے۔ ماہرین اسے بیماری کی خاصی شدید اور خطرناک شکل کے طور پر بیان کرتے ہیں، جس کی خصوصیت گردے کے اندر خلیات کی غیر معمولی نشوونما سے ہوتی ہے۔ کیسوں کی تعداد سالانہ بڑھ رہی ہے۔
نیشنل کڈنی فاؤنڈیشن کے مطابق، گردے اہم اعضاء ہیں؛ وہ خون کو مسلسل صاف کرتے ہیں، فاضل اشیاء کو فلٹر کرتے ہیں، اور پیشاب کے ذریعے جسم سے نکال دیتے ہیں۔ نتیجتاً، گردوں کے ساتھ ایک معمولی مسئلہ بھی سنگین پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ گردے کا کینسر صحت کی ایک بڑی تشویش ہے، اور ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مؤثر علاج کے لیے جلد تشخیص بہت ضروری ہے۔ ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ بعض مخصوص علامات کا ظاہر ہونا گردے کے کینسر کی موجودگی کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ آئیے اس کو مزید تفصیل سے دریافت کریں...
گردے کے کینسر کی علامات
دہلی میں مقیم ایک سینئر کنسلٹنٹ ڈاکٹر تشار آدتیہ نارائن کا کہنا ہے کہ گردے کے کینسر کی ابتدائی علامات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو مندرجہ ذیل علامات میں سے کوئی محسوس ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیتے ہیں:
پیٹ کے اوپری حصے میں درد (پیٹ میں درد)
کمر کے نچلے حصے میں درد (صرف ایک طرف)
پیشاب میں خون
غیر واضح وزن میں کمی
ہائی بلڈ پریشر
ہڈیوں کا درد
بخار
بھوک نہ لگنا
ڈاکٹر تشار آدتیہ نارائن کا کہنا ہے کہ یہ سب گردے کے کینسر کی عام علامات ہیں۔ 2021 میں نیشنل لائبریری آف میڈیسن جرنل میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق جن افراد کے پیشاب میں خون آتا ہے، ان میں گردے کے کینسر میں مبتلا ہونے کے امکانات 50 فیصد زیادہ ہوتے ہیں۔ تاہم بہت سے لوگ ابتدائی مراحل میں ان علامات کا تجربہ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ جلد پتہ لگانے کے لیے باقاعدگی سے صحت کا معائنہ ضروری ہے، خاص طور پر تمباکو نوشی کرنے والوں اور 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے۔
گردے کے کینسر کی اقسام
رینل سیل کارسنوما (RCC): یہ بالغوں میں سب سے عام قسم ہے، جو تمام کیسز میں سے تقریباً 85% سے 90% تک ہوتی ہے۔ اس کی ذیلی اقسام میں واضح سیل، پیپلیری، اور کرومو فوب کارسنوما شامل ہیں۔
عبوری سیل کارسنوما: یہ اس جگہ سے شروع ہوتا ہے جہاں گردہ یوریٹر (رینل شرونی) سے جڑتا ہے۔
Wilms Tumor: یہ گردے کے کینسر کی سب سے عام قسم ہے جو چھوٹے بچوں میں پائی جاتی ہے۔
رینل سارکوما: یہ ایک نایاب قسم ہے جو گردے کے کنیکٹیو ٹشوز یا خون کی نالیوں میں نشوونما پاتی ہے۔
خطرے کے عوامل
اگرچہ صحیح وجہ ہمیشہ واضح نہیں ہوتی ہے، لیکن کئی عوامل اس بیماری کے بڑھنے کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں، جیسے کہ...
تمباکو نوشی: تمباکو کا استعمال گردے کے خلیوں کو کافی نقصان پہنچاتا ہے اور یہ ایک بڑے خطرے والے عوامل میں سے ایک ہے۔
ایک اعلی باڈی ماس انڈیکس (BMI) گردے کے کینسر سے مضبوطی سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔
ہائی بلڈ پریشر: ہائی بلڈ پریشر گردوں کے نظام پر دباؤ ڈالتا ہے۔
جینیات: وراثت میں ملنے والے جینیاتی سنڈروم تقریباً 5 فیصد سے 10فیصد کیسز کے لیے ہوتے ہیں۔
طویل مدتی ڈائیلاسز: گردے کی مدد کے لیے ڈائیلاسز کا طویل استعمال گردے کی بیماری کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔
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تشخیص: ماہرین کا کہنا ہے کہ گردے کے کینسر کا پتہ سی ٹی اسکین، پیٹ کے معائنے، سی بی سی، گردے کے الٹراساؤنڈ، پیشاب کے ٹیسٹ اور بایپسی جیسے ٹیسٹوں کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے۔
علاج کے اختیارات: ماہرین کا خیال ہے کہ گردے کے کینسر کا موثر علاج بیماری کے اسٹیج پر منحصر ہے۔ مزید برآں، ٹیومر کا مرحلہ اور درجہ، نیز مریض کی عمر اور عام صحت، علاج میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے بیماری کا جلد پتہ لگانا بہت ضروری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بیماری کی شدت کے لحاظ سے علاج کے مختلف آپشنز دستیاب ہیں جن میں سرجری سے لے کر کیموتھراپی تک شامل ہیں۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔