گردے کے کینسر کا عالمی دن: ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر اہم وجوہات ہیں؛ ان علامات کو نظر انداز نہ کریں
گردے کے کینسر کے عالمی دن پر، اس بیماری کی تشخیص، وجوہات اور علاج کے بارے میں جانیں۔
Published : June 18, 2026 at 3:26 PM IST
جے پور: ورلڈ کڈنی کینسر ڈے ہر سال جون کی تیسری جمعرات کو منایا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد بیماری کے بارے میں بیداری پیدا کرنا، اس کی علامات کی نشاندہی کرنا اور مریضوں کی مدد کرنا ہے۔ کئی سالوں تک، گردے کا کینسر ہندوستان میں کینسر کی بحث کے حاشیے پر رہا، جس میں زیادہ توجہ گریوا، چھاتی اور منہ کے کینسر جیسی بیماریوں پر مرکوز تھی۔ تاہم اب صورتحال بدل رہی ہے۔ رینل سیل کارسنوما (RCC) کے واقعات، جو بالغوں میں گردے کا سب سے عام کینسر ہے، شہری اور نیم شہری ہندوستان میں مسلسل بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ طرز زندگی میں تبدیلی اور میٹابولک خطرے کے عوامل سے متاثر ہونے والی عمر رسیدہ آبادی ہے۔
تین بڑی وجوہات
یورولوجی اور رینل ٹرانسپلانٹ ماہر ڈاکٹر سندیپ گپتا کا کہنا ہے کہ ہندوستان نے چھاتی اور سروائیکل کینسر کے شعبے میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسکریننگ اور بیداری کی مہم ابتدائی مرحلے میں کینسر کا پتہ لگا سکتی ہے۔ گردے کا کینسر مختلف نہیں ہے۔ ہندوستان میں گردے کے کینسر کے تین بڑے خطرے والے عوامل ابھرتے ہیں۔ سب سے پہلے، ٹائپ 2 ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر میں تیزی سے اضافہ، جو بالترتیب تقریباً 77 ملین سے 125 ملین اور 207 ملین ہندوستانیوں کو متاثر کرتا ہے۔ دوسرا، تیزی سے بڑھتی ہوئی موٹاپے کی شرح، خاص طور پر پیٹ کی چربی (visceral fat) براہ راست گردوں کے ٹیومر کی نشوونما سے منسلک ہے۔
تیسری وجہ تمباکو کا استعمال ہے
تمباکو نوشی نہ کرنے والوں کے مقابلے تمباکو نوشی کرنے والوں میں گردے کے کینسر کا خطرہ تقریباً دوگنا ہوتا ہے۔ ہندوستان دنیا کے سب سے بڑے تمباکو استعمال کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ مزید برآں، جینیاتی حالات جیسے وون ہپل-لنڈاؤ (VHL) بیماری، برٹ-ہاگ-ڈوبی سنڈروم، اور ٹیوبرس سکلیروسیس بھی خطرے کو بڑھاتے ہیں۔ ڈائی، ربڑ اور چمڑے کی صنعتوں میں کام کرنے والوں میں سے کیمیکلز اور بھاری دھاتوں جیسے ٹرائی کلوروتھیلین، کیڈمیم اور ایسبیسٹس کی نمائش سے گردے کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
علاج اور تشخیص
ٹارگٹڈ تھراپی اور امیونو تھراپی (جیسے PD-1/PD-L1 چیک پوائنٹ انحیبیٹرز) نے گزشتہ دہائی کے دوران علاج کے اختیارات میں بہتری لائی ہے۔ روبوٹک اور لیپروسکوپک جزوی نیفریکٹومی، گردے کو محفوظ رکھنے والی سرجری، اب ٹائر-1 اور تیزی سے، ٹائر-2 ہسپتالوں میں دستیاب ہے۔ گردے کے کینسر کی ابتدائی علامات میں پیشاب میں خون، کمر کے نچلے حصے میں درد اور مسلسل تھکاوٹ شامل ہیں۔ ابتدائی پتہ لگانے سے اس بیماری کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔