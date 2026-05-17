اگر اکثر بڑھا رہتا ہے بلڈ پریشر تو اس طرح کریں کنٹرول، جانیں کس عمر میں زیادہ ہوتا ہے یہ مسئلہ
ہائی بلڈ پریشر ان دنوں ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ شعور کی کمی بھی ایک وجہ ہے...
Published : May 17, 2026 at 10:43 AM IST
نئی دہلی: ورلڈ ہائی بلڈ پریشر کا دن یا ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے ہر سال 17 مئی کو منایا جاتا ہے۔ اس دن ماہرین لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن کی وجہ سے ہونے والی بیماری سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ سینئر کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر اجے متل نے کہا کہ بدلتے ہوئے طرز زندگی، تناؤ، کھانے کی بے قاعدگی اور جسمانی سرگرمی کی کمی کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر تیزی سے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔
ڈاکٹر متل نے کہا کہ بیداری پیدا کرنے کے لیے اس سال ہائی بلڈ پریشر کے دن کا تھیم "ہائی بلڈ پریشر کو مل کر کنٹرول کریں" رکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر متل نے وضاحت کی کہ ہائی بلڈ پریشر کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ابتدائی علامات نظر نہیں آتیں۔ اس کا اہم اعضاء پر شدید اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ طویل ہائی بلڈ پریشر دل کی بیماری، فالج، گردے فیل ہونے اور آنکھوں کے مسائل کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کل نوجوانوں میں بھی ہائی بلڈ پریشر کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔
ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات
دیر تک جاگنا، جنک فوڈ کا زیادہ استعمال، سگریٹ نوشی اور ذہنی تناؤ اس کی بنیادی وجوہات ہیں۔ ڈاکٹر متل نے مشورہ دیا کہ ہر ایک کو باقاعدگی سے اپنا بلڈ پریشر چیک کرنا چاہیے۔ 30 سال کی عمر کے بعد بلڈ پریشر کی جانچ کرانا خاص طور پر اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار ہائی بلڈ پریشر کی تشخیص ہونے کے بعد، کچھ لوگ اپنے طرز زندگی کو بہتر بنانے، باقاعدگی سے ورزش کرنے اور دیگر اقدامات سے اپنا بلڈ پریشر برقرار رکھ سکتے ہیں۔ تاہم، اگر ہائی بلڈ پریشر کسی بیماری کا باعث بنتا ہے، تو اسے مکمل طور پر ختم کرنا مشکل ہوسکتا ہے۔
ہائی بلڈ پریشر کو کیسے روکا جائے
جی ٹی بی ہسپتال کے شعبہ طب کے پروفیسر ڈاکٹر کلدیپ کمار نے وضاحت کی کہ ہائی بلڈ پریشر سے بچاؤ کے لیے متوازن غذا، کھانے کی باقاعدہ عادتیں اور صحت مند طرز زندگی ضروری ہے۔ کھانے میں نمک اور تیل کی مقدار کم رکھی جائے اور ہری سبزیاں اور پھل زیادہ مقدار میں استعمال کیے جائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ کم از کم 30 منٹ کی جسمانی سرگرمی، یوگا اور مراقبہ بھی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔
ہائی بلڈ پریشر کی علامات
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی شخص کو مسلسل سر درد، چکر آنا، سانس لینے میں تکلیف یا تھکاوٹ محسوس ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ طبی مشورے کے بغیر ادویات لینا چھوڑ دیتے ہیں جو خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہائی بلڈ پریشر کے عالمی دن کا مقصد لوگوں کو اس بیماری سے آگاہ کرنا اور بروقت تشخیص کے ذریعے علاج کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر جیسی سنگین بیماری پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔
