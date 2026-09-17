ہائی بلڈ پریشر کس طرح دل کے دورے کا باعث بن سکتا ہے؟ جانیں ان دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے
ہائی بلڈ پریشر کو علاج اور طرزِ زندگی میں تبدیلیوں کے ذریعے قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔
Published : September 17, 2026 at 8:31 AM IST
ہائی بلڈ پریشر، جسے ہائپرٹینشن بھی کہا جاتا ہے، علامات ظاہر ہونے سے پہلے ہی کئی سال تک جسم کو خاموشی سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ معذوری، معیارِ زندگی میں کمی اور ہارٹ اٹیک یا اسٹروک جیسی جان لیوا پیچیدگیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کو ملی میٹر آف مرکری (mm Hg) میں ناپا جاتا ہے۔ عام طور پر 130/80 mm Hg یا اس سے زیادہ کی ریڈنگ کو ہائپرٹینشن تصور کیا جاتا ہے۔
امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق، جب بلڈ پریشر طویل عرصے تک مسلسل بلند رہتا ہے تو یہ خون کی نالیوں کی دیواروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ان میں معمولی کٹ یا دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔ ان متاثرہ حصوں کی مرمت کے لیے جسم مخصوص خلیات وہاں بھیجتا ہے، جو ان جگہوں پر چپک جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان متاثرہ حصوں پر کولیسٹرول اور چربی جیسے مادے جمع ہونے لگتے ہیں، جس سے پلاک بن جاتا ہے۔
جیسے جیسے پلاک بتدریج جمع ہوتا جاتا ہے، اس عمل کو ایتھروسکلروسس کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں شریانوں کے اندرونی حصے تنگ ہوسکتے ہیں اور دل تک خون کی روانی متاثر ہوسکتی ہے۔ اگر پلاک پھٹ جائے یا ٹوٹ کر الگ ہوجائے اور وہاں خون کا لوتھڑا بن جائے تو بھی خون کی روانی رک سکتی ہے۔ جب خون کا بہاؤ رک جاتا ہے، چاہے اس کی وجہ پلاک ہو یا خون کا لوتھڑا، تو دل کے متاثرہ حصے کو ضروری آکسیجن اور غذائی اجزا نہیں مل پاتے۔ یہی صورتحال ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتی ہے۔
ہائی بلڈ پریشر سے شریانوں کو نقصان
ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے کئی طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہوسکتی ہیں۔
صحت مند شریانیں مضبوط اور لچکدار ہوتی ہیں۔ ان کی اندرونی سطح ہموار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خون آسانی سے بہتا ہے اور جسم کے اہم اعضا اور ٹشوز تک آکسیجن اور غذائی اجزا پہنچاتے ہیں۔ تاہم وقت کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر شریانوں میں بہنے والے خون کے دباؤ کو بڑھا دیتا ہے، جس سے کئی مسائل پیدا ہوسکتے ہیں۔
شریانوں کو نقصان اور ان کا تنگ ہونا:
ہائی بلڈ پریشر شریانوں کی اندرونی تہہ کے خلیات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب خوراک سے حاصل ہونے والی چربی خون میں شامل ہوتی ہے تو یہ متاثرہ شریانوں میں جمع ہوسکتی ہے۔ وقت کے ساتھ شریانوں کی دیواریں اپنی لچک کھونے لگتی ہیں اور پورے جسم میں خون کی روانی کم ہوسکتی ہے۔
اینوریئزم:
وقت گزرنے کے ساتھ کمزور شریان سے مسلسل دباؤ کے ساتھ خون گزرنے کی وجہ سے شریان کی دیوار کا کوئی حصہ پھول سکتا ہے۔ اسے اینوریئزم کہا جاتا ہے۔ اینوریئزم پھٹنے کی صورت میں جسم کے اندر خطرناک خون بہہ سکتا ہے۔ یہ جسم کی کسی بھی شریان میں بن سکتا ہے، تاہم جسم کی سب سے بڑی شریان، اروٹا (Aorta)، میں اس کے بننے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔
دل کو نقصان
ہائی بلڈ پریشر دل سے متعلق کئی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، جن میں شامل ہیں:
کورونری آرٹری ڈیزیز:
ہائی بلڈ پریشر دل تک خون پہنچانے والی شریانوں کو تنگ اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دل تک خون کی مناسب مقدار نہ پہنچنے سے سینے میں درد ہوسکتا ہے، جسے انجائنا کہا جاتا ہے۔ اس سے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوسکتی ہے، جسے اریتھمیا کہا جاتا ہے، یا ہارٹ اٹیک بھی ہوسکتا ہے۔
ہارٹ فیلیر:
ہائی بلڈ پریشر دل پر اضافی دباؤ ڈالتا ہے۔ وقت کے ساتھ اس دباؤ کی وجہ سے دل کے پٹھے کمزور یا سخت ہوسکتے ہیں اور مناسب طریقے سے کام نہیں کرپاتے۔ مسلسل زیادہ دباؤ میں کام کرنے والا دل آہستہ آہستہ کمزور ہوکر ہارٹ فیلیر کا شکار ہوسکتا ہے۔
دل کے بائیں حصے کا بڑھ جانا:
ہائی بلڈ پریشر دل کو جسم کے دیگر حصوں تک خون پہنچانے کے لیے زیادہ محنت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دل کے نچلے بائیں حصے، یعنی بائیں وینٹریکل، کی دیوار موٹی ہوجاتی ہے اور یہ حصہ بڑا ہوسکتا ہے۔ موٹا اور بڑا بایاں وینٹریکل ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلیر کے خطرے کو بڑھا دیتا ہے۔ اس سے اچانک دل کی دھڑکن رکنے سے موت، جسے اچانک کارڈیک ڈیتھ کہا جاتا ہے، کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔
میٹابولک سنڈروم
ہائی بلڈ پریشر میٹابولک سنڈروم کے خطرے کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ یہ صحت سے متعلق کئی مسائل کا مجموعہ ہے، جو دل کی بیماری، اسٹروک اور ذیابیطس کا سبب بن سکتے ہیں۔
میٹابولک سنڈروم میں ہائی بلڈ پریشر، خون میں شوگر کی زیادہ مقدار، خون میں چربی یعنی ٹرائی گلیسرائیڈز کی بلند سطح، ایچ ڈی ایل (HDL) کولیسٹرول کی کم سطح، جسے عام طور پر اچھا کولیسٹرول کہا جاتا ہے، اور کمر کے گرد جسم میں اضافی چربی شامل ہیں۔
ہائی بلڈ پریشر کی ایمرجنسی
میو کلینک کے مطابق ہائی بلڈ پریشر عام طور پر ایسی حالت ہے جو برسوں کے دوران بتدریج جسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تاہم بعض اوقات بلڈ پریشر بہت تیزی سے اور خطرناک حد تک بڑھ سکتا ہے، جس سے یہ طبی ایمرجنسی بن جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں فوری طبی علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور اکثر مریض کو اسپتال میں داخل کرنا پڑ سکتا ہے۔
ایسی صورت میں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے درج ذیل پیچیدگیاں پیدا ہوسکتی ہیں:
بینائی کا ختم ہونا یا اندھا پن
سینے میں درد
حمل کے دوران پیچیدگیاں، جیسے پری ایکلیمپسیا یا ایکلیمپسیا
ہارٹ اٹیک
یادداشت میں کمی، شخصیت میں تبدیلی، توجہ مرکوز کرنے میں دشواری، چڑچڑاپن یا بتدریج ہوش کھونا
جسم کی اہم شریان کو شدید نقصان، جسے ایورٹک ڈسیکشن کہا جاتا ہے
اسٹروک
دل کی خون پمپ کرنے کی صلاحیت میں اچانک خرابی، جس کے باعث پھیپھڑوں میں سیال جمع ہوسکتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوسکتی ہے۔ اسے پلمونری ایڈیما کہا جاتا ہے۔
گردوں کا اچانک کام کرنا بند ہوجانا۔