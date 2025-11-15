چھوٹے بچوں میں ذیابیطس کی ابتدائی علامات جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے
ذیابیطس کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، نہ صرف بالغوں میں بلکہ چھوٹے بچوں میں بھی۔ اس کی علامات کے بارے میں جانیں
Published : November 15, 2025 at 12:06 PM IST
ذیابیطس ایک بیماری ہے جو ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں افراد اس بیماری سے متاثر ہیں اور ہر سال مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نہ صرف نوجوان اور بوڑھے بلکہ چھوٹے بچے بھی مختلف وجوہات کی بنا پر ذیابیطس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بچوں میں ٹائپ 1 ذیابیطس کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ اکثر 4 سے 6 سال یا 10 اور 14 سال کی عمر کے درمیان ہوتا ہے۔
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق بچوں میں ٹائپ 1 ذیابیطس ایک ایسی حالت ہے جس میں آپ کے بچے کا جسم انسولین بنانا بند کر دیتا ہے۔ انسولین ایک ہارمون ہے جو جسم کے خلیوں کو خون میں شکر (گلوکوز) کو توانائی کے لیے استعمال کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جب انسولین تیار نہیں ہوتی ہے تو، شوگر خون میں جمع ہو جاتی ہے، جس سے خون میں شکر کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ یہ حالت جسم کے دفاعی نظام کی وجہ سے لبلبہ کے ان خلیات پر غلطی سے حملہ آور ہوتی ہے جو انسولین پیدا کرتے ہیں۔
چونکہ جسم انسولین نہیں بنا سکتا، اس لیے بچوں کو زندہ رہنے کے لیے انسولین کے انجیکشن یا انسولین پمپ کے ذریعے انسولین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ ٹائپ 1 ذیابیطس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اس کا انتظام انسولین، بلڈ شوگر کی نگرانی اور صحت مند غذا سے کیا جا سکتا ہے۔ اسے پہلے نابالغ ذیابیطس یا انسولین پر منحصر ذیابیطس کے نام سے جانا جاتا تھا۔
امریکی ذیابیطس ایسوسی ایشن کے مطابق، ٹائپ 1 ذیابیطس سنگین بیماری کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے نہ صرف ذیابیطس کی ابتدائی علامات کو جاننا ضروری ہے بلکہ ماہرین صحت بھی بچوں میں جلد از جلد اس کا پتہ لگانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ دوسری صورت میں، وہ خبردار کرتے ہیں، یہ سنگین صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے. تو، اس آرٹیکل میں، آئیے جانتے ہیں کہ بچوں میں ذیابیطس کی کن علامات کا خیال رکھنا چاہیے۔
بچوں میں ذیابیطس کی علامات درج ذیل ہو سکتی ہیں
ضرورت سے زیادہ پیاس: ذیابیطس کے شکار افراد کو اکثر شدید پیاس لگتی ہے۔ اس سے وہ زیادہ پانی پیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کا بچہ اس طریقے سے پانی پی رہا ہے تو آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔
بہت زیادہ پیشاب: بچوں میں ذیابیطس کی ایک اور ابتدائی انتباہی علامت ضرورت سے زیادہ پیشاب کرنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ علامت ظاہر ہو تو فوراً ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اس حالت میں گلوکوز پیشاب کے ذریعے خارج ہوتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ بچوں میں شدید پانی کی کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بالآخر گردوں کے کام کو متاثر کر سکتا ہے۔
ضرورت سے زیادہ بھوک: یہ بچوں میں ذیابیطس کی ایک اور علامت ہے۔ ان کے جسم میں گلوکوز کی کمی کی وجہ سے انہیں بھوک لگ سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ کھاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق ضرورت سے زیادہ بھوک اچھی چیز نہیں ہے اور فوری علاج یا تشخیص کی ضرورت ہے۔ اس لیے ماہرین یہ علامت ظاہر ہونے پر فوری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
بصارت کا دھندلا پن: بچوں میں ذیابیطس کی ایک علامت دھندلا پن ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب خون میں شکر کی سطح بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھ کا لینس پھول جاتا ہے اور مناسب طریقے سے توجہ مرکوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
وزن میں کمی: یہ بھی بچوں میں ذیابیطس کی ایک بڑی علامت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ خاص طور پر اس بارے میں ہے کہ اگر بظاہر صحت مند بچے وزن کم کرتے ہیں۔
دیگر علامات
ان کے علاوہ بچوں میں ذیابیطس کی دیگر علامات کا بھی معائنہ کرایا جائے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ بچوں کو بعض انفیکشنز، تھکاوٹ، چڑچڑاپن، غصہ، سستی، اداسی اور کچھ ذہنی مسائل کا سامنا بھی ہوسکتا ہے۔ لہذا، اگر بچوں کو ان علامات کا سامنا کرنا پڑرہا ہے، تو یہ فوری طور پر ہوشیار رہنا بہتر ہے. مزید برآں، ماہرین کا کہنا ہے کہ قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ یا طریقہ کار کو اپنانے سے پہلے آپ کو تفصیلات پڑھیں اور اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)