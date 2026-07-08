ڈارک چاکلیٹ بلڈ پریشر سے لے کر وزن میں کمی تک ہر چیز میں معاون، فوائد جان کر رہ جائیں گے حیران
کوکو یا ڈارک چاکلیٹ مائٹوکونڈریل بائیوجنیسس کو بڑھا کر وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
Published : July 8, 2026 at 2:03 PM IST
چاکلیٹ گرم مرطوب استوائی خطوں میں پائے جانے والے تھیوبروما کوکو نام کے درخت کے بیجوں سے بنائی جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلے 400 عیسوی کے آس پاس استعمال ہوا تھا۔ امریکہ کی دریافت کے بعد، چاکلیٹ دنیا بھر میں بے حد مقبول ہوئی، اور اس کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اپنے منفرد، بھرپور اور میٹھے ذائقے کی بدولت، چاکلیٹ ایک مقبول غذا بن گئی جس سے لاکھوں لوگ روزانہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس آرٹیکل میں ہم چاکلیٹ کھانے کے صحت کے فوائد کو تفصیل سے دیکھیں گے۔
لوگ اکثر چاکلیٹ کھانے سے ہچکچاتے ہیں کیونکہ اس میں چکنائی اور چینی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے استعمال سے صحت کے مختلف مسائل جیسے کہ مہاسے، موٹاپا اور بہت کچھ کا خطرہ ہوتا ہے۔ تاہم چاکلیٹ کے خواص اور مرکبات کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا استعمال نقصان دہ نہیں ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ اسے صحیح مقدار میں کھانا خاص طور پر ڈارک چاکلیٹ جسم کو کئی اہم صحت کے فوائد فراہم کرتا ہے، جیسے کہ...
بلڈ پریشر کو کم کرنے میں معاون
کوکو میں فلوانول نامی مرکبات ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کو کم کرنے والی ادویات (ACE inhibitors) کی طرح کام کرتے ہیں۔ Flavanols خون میں نائٹرک آکسائیڈ پیدا کرنے کے لیے جسم کو متحرک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خون کی شریانیں پھیل جاتی ہیں۔ آسٹریلوی محققین کے مطالعے اور کوکرین کے منظم جائزوں کے مطابق، کوکو یا ڈارک چاکلیٹ میں پائے جانے والے فلیوونائڈز خون کی نالیوں کو آرام دیتے ہیں، اس طرح دونوں سسٹولک (جب دل خون پمپ کرتا ہے) اور ڈائیسٹولک (جب دل خون سے بھر جاتا ہے) بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں۔ تاہم، پیٹ میں درد جیسے ہلکے مسائل ان لوگوں میں سے تقریباً 1 فیصد میں دیکھے گئے جنہوں نے اسے بڑی مقدار میں استعمال کیا۔
جگر کو نقصان سے بچاتا ہے
کوکو یا ڈارک چاکلیٹ میں پائے جانے والے فلاوونائڈز اور اینٹی آکسیڈنٹس جگر کے خلیوں کو سوزش اور زہریلے مادوں سے ہونے والے نقصان سے بچاتے ہیں۔ وہ جگر میں چربی کے جمع ہونے کو کم کرنے اور جگر کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں (خاص طور پر فیٹی لیور کے معاملات میں)۔
'اچھے' کولیسٹرول کو بڑھانے میں معاون
کلیولینڈ کلینک کے مطابق، کوکو میں پولیفینول نامی کیمیکل ہوتے ہیں۔ رجسٹرڈ نیوٹریشنسٹ گینر بیسل نوٹ کرتے ہیں کہ ہائی پولیفینول مواد (جیسے ڈارک چاکلیٹ) والی چاکلیٹ کا استعمال 'اچھے' کولیسٹرول کی سطح کو بہتر بنا سکتا ہے۔
دل کی صحت کو سپورٹ کرتا ہے
BMJ بی ایم جی میں شائع ہونے والی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ دوران خون کے نظام پر چاکلیٹ کے مختلف اثرات جیسے کہ بلڈ پریشر کو کم کرنا، خون کی نالیوں کو پھیلانا، اور سوزش کو کم کرنا- دل کی صحت کو برقرار رکھنے اور دل کی بیماری اور فالج سے بچانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ 114,000 سے زیادہ افراد پر مشتمل مطالعات کے جائزے سے یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ سب سے زیادہ چاکلیٹ کھاتے ہیں ان میں دل کی بیماری کا خطرہ 37 فیصد کم ہوتا ہے اور فالج کا خطرہ کم سے کم کھانے والوں کے مقابلے میں 29 فیصد کم ہوتا ہے۔
دماغی طاقت کو بڑھاتا ہے جرنل آف سائیکوفرماکولوجی* میں شائع ہونے والی تحقیق اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ڈارک چاکلیٹ میں پائے جانے والے فلاوانولز دماغ میں خون کی روانی کو بڑھاتے ہیں، جس سے اینڈورفنز اور سیروٹونن جیسے "فیل گڈ" کیمیکلز کے اخراج کا باعث بنتے ہیں، جو اطمینان اور ذہنی تندرستی کے احساس کو فروغ دیتے ہیں۔ کوکو میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جنہیں flavanols اور polyphenols کہا جاتا ہے۔ دماغی خون کے بہاؤ کو بڑھا کر، وہ علمی فعل، توجہ اور یادداشت کو بہتر بناتے ہیں۔ یہ مرکبات یادداشت کے لیے ذمہ دار نیوران کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔
وزن کم کرنے میں معاون
1,000 سے زیادہ افراد پر مشتمل مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے چاکلیٹ کھاتے ہیں ان کا باڈی ماس انڈیکس (BMI) کم ہوتا ہے اور دل کی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ کوکو میں پائے جانے والے فلاوانولز اور اینٹی آکسیڈنٹس میٹابولزم کو بہتر بنانے اور وزن کے انتظام میں مدد دیتے ہیں۔
خون کی شریانوں کی صحت کو بہتر بناتا ہے - روزانہ تھوڑی مقدار میں چاکلیٹ کا استعمال آپ کی شریانوں کی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ 'فیڈریشن آف امریکن سوسائٹیز فار ایکسپیریمینٹل بائیولوجی' کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ جو مرد روزانہ 70 گرام ڈارک چاکلیٹ کھاتے ہیں ان میں خون کی شریانیں زیادہ صحت مند ہوتی ہیں۔ ڈارک چاکلیٹ شریانوں کی لچک کو بڑھانے اور خون کے سفید خلیوں کی چپچپا پن کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ دونوں عوامل شریانوں میں رکاوٹ کے خطرے کو کم کرنے میں معاون ہیں۔
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آپ کی جلد کی حفاظت کرتا ہے - اگرچہ چاکلیٹ کو اکثر جلد کی صحت کے لیے نقصان دہ سمجھا جاتا ہے، لیکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ کوکو میں موجود بعض مرکبات دراصل آپ کی جلد کو سورج کی شعاعوں سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ جرنل آف نیوٹریشن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں پتا چلا ہے کہ جو لوگ 12 ہفتوں تک روزانہ 20 گرام ڈارک چاکلیٹ کھاتے تھے وہ یووی لیمپ کے سامنے آنے کے بعد بھی جلد کی سرخی سے دوگنا ہونے سے بچ سکتے تھے جو باقاعدگی سے اسے نہیں کھاتے تھے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)