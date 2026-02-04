ETV Bharat / health

کینسر کا جلد پتہ لگانا اور اس کا علاج بہت ضروری، دوسری صورت میں یہ ہو سکتا ہے مہلک

کینسر ایک بیماری ہے جسے ہلکے میں لینا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ کینسر کا عالمی دن کیوں منایا جاتا ہے؟ جانیے اس خبر کے ذریعے...

World Cancer Day 2026 Timely identification and treatment of cancer is very important, otherwise life can be lost Urdu News
کینسر کا جلد پتہ لگانا اور اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ دوسری صورت میں، یہ مہلک ہوسکتا ہے (FREEPIK)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 4, 2026 at 1:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: (ورلڈ کینسر ڈے 2026): ورلڈ کینسر ڈے ہر سال 4 فروری کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد کینسر سے متعلق علاج کو فروغ دینا اور کینسر کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ کینسر ہر سال بہت سے لوگوں کو ہلاک کرتا ہے۔ اس لیے کینسر کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے شائع کردہ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کینسر کے کیسز میں 12 سے 18 فیصد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر سال اس دن کینسر کی علامات، علاج اور روک تھام کے بارے میں آگاہی پیدا کی جاتی ہے۔ آئیے کینسر کے عالمی دن کی تاریخ، تھیم اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں جانتے ہیں۔

کینسر ڈے کی تاریخ

کینسر کا عالمی دن منانے کی تجویز 1999 میں پیرس میں کینسر کے خلاف عالمی سربراہی اجلاس میں پیش کی گئی۔ پھر 4 فروری 2000 کو فرانس میں عالمی کینسر کونسل برائے نیو ملینیم میں ایک کینسر کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس موقع پر یونیسکو کے اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل کوئی چیرو میسورا (Koichiro Matsuura) اور فرانس کے سابق صدر جیکس چیراڈ (Jacques Chirard) نے کینسر کا عالمی دن منانے کی قرارداد پر دستخط کیے۔ تب سے، عالمی یوم کینسر ہر سال 4 فروری کو منایا جاتا ہے۔

2.3 ملین خواتین کو چھاتی کا کینسر ہے

چھاتی کا کینسر دنیا بھر میں دوسرا سب سے عام کینسر ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) کے مطابق 2022 میں 2.3 ملین خواتین میں چھاتی کے کینسر کی تشخیص ہوئی۔ مزید برآں، دنیا بھر میں 670,000 افراد کینسر سے ہلاک ہو چکے ہیں۔

کینسر سے بچنے کے لیے یہ چیزیں اپنائیں

  1. تناؤ میں نہ رہیں۔
  2. تمباکو سے پرہیز کریں۔
  3. صحت مند غذا کھائیں۔
  4. اپنے وزن کو کنٹرول کریں۔
  5. اپنا طرز زندگی تبدیل کریں۔
  6. باقاعدگی سے ورزش کریں۔
  7. پروسس شدہ گوشت کھانے سے پرہیز کریں۔
  8. ہیومن پیپیلوما وائرس یا ہیپاٹائٹس بی کے خلاف ویکسین لگائیں۔
  9. اپنے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے سن اسکرین پہنیں یا سائے میں رہیں۔
  10. سرخ گوشت کھانے سے گریز کریں کیونکہ اس سے جگر اور پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ 20 سے 60 فیصد تک بڑھ جاتا ہے۔
  11. اسکرین کے وقت کو محدود کریں کیونکہ اس سے نیند میں خلل پڑتا ہے اور اس سے چھاتی اور پروسٹیٹ کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔

(تردید: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)

یہ بھی پڑھیں:

جموں و کشمیر میں سات برس کے دوران تقریباً 50 ہزار نئے کینسر کیسز کی تصدیق

ورلڈ کینسر ڈے: بالی ووڈ کی معروف شخصیات نے کینسر کو دی شکست

وقت پر علاج کرنے سے کینسر جیسی مہلک بیماری سے نجات مل سکتی ہے

World Cancer Day: کینسر کے متاثرین کی بڑھتی تعداد تشویشناک

'ہمت اور حوصلے سے کینسر کا کامیاب علاج ممکن'

دنیا کے 20 فیصد کینسر کے مریض بھارت میں

TAGGED:

WORLD CANCER DAY SIGNIFICANCE
HISTORY OF WORLD CANCER DAY
WORLD CANCER DAY THEME
2026 INDIAN CANCER DAY
WORLD CANCER DAY 2026

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.