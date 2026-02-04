کینسر کا جلد پتہ لگانا اور اس کا علاج بہت ضروری، دوسری صورت میں یہ ہو سکتا ہے مہلک
کینسر ایک بیماری ہے جسے ہلکے میں لینا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ کینسر کا عالمی دن کیوں منایا جاتا ہے؟ جانیے اس خبر کے ذریعے...
Published : February 4, 2026 at 1:21 PM IST
حیدرآباد: (ورلڈ کینسر ڈے 2026): ورلڈ کینسر ڈے ہر سال 4 فروری کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد کینسر سے متعلق علاج کو فروغ دینا اور کینسر کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ کینسر ہر سال بہت سے لوگوں کو ہلاک کرتا ہے۔ اس لیے کینسر کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے شائع کردہ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کینسر کے کیسز میں 12 سے 18 فیصد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر سال اس دن کینسر کی علامات، علاج اور روک تھام کے بارے میں آگاہی پیدا کی جاتی ہے۔ آئیے کینسر کے عالمی دن کی تاریخ، تھیم اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں جانتے ہیں۔
کینسر ڈے کی تاریخ
کینسر کا عالمی دن منانے کی تجویز 1999 میں پیرس میں کینسر کے خلاف عالمی سربراہی اجلاس میں پیش کی گئی۔ پھر 4 فروری 2000 کو فرانس میں عالمی کینسر کونسل برائے نیو ملینیم میں ایک کینسر کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس موقع پر یونیسکو کے اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل کوئی چیرو میسورا (Koichiro Matsuura) اور فرانس کے سابق صدر جیکس چیراڈ (Jacques Chirard) نے کینسر کا عالمی دن منانے کی قرارداد پر دستخط کیے۔ تب سے، عالمی یوم کینسر ہر سال 4 فروری کو منایا جاتا ہے۔
2.3 ملین خواتین کو چھاتی کا کینسر ہے
چھاتی کا کینسر دنیا بھر میں دوسرا سب سے عام کینسر ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) کے مطابق 2022 میں 2.3 ملین خواتین میں چھاتی کے کینسر کی تشخیص ہوئی۔ مزید برآں، دنیا بھر میں 670,000 افراد کینسر سے ہلاک ہو چکے ہیں۔
کینسر سے بچنے کے لیے یہ چیزیں اپنائیں
- تناؤ میں نہ رہیں۔
- تمباکو سے پرہیز کریں۔
- صحت مند غذا کھائیں۔
- اپنے وزن کو کنٹرول کریں۔
- اپنا طرز زندگی تبدیل کریں۔
- باقاعدگی سے ورزش کریں۔
- پروسس شدہ گوشت کھانے سے پرہیز کریں۔
- ہیومن پیپیلوما وائرس یا ہیپاٹائٹس بی کے خلاف ویکسین لگائیں۔
- اپنے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے سن اسکرین پہنیں یا سائے میں رہیں۔
- سرخ گوشت کھانے سے گریز کریں کیونکہ اس سے جگر اور پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ 20 سے 60 فیصد تک بڑھ جاتا ہے۔
- اسکرین کے وقت کو محدود کریں کیونکہ اس سے نیند میں خلل پڑتا ہے اور اس سے چھاتی اور پروسٹیٹ کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
(تردید: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)