دمہ کا عالمی دن: دمہ کی بیماری سے لڑنے کے لیے شعور بیداری ضروری
دمہ کا عالمی دن ہر سال پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ دمہ سے متعلق شعور بیداری کے ذریعہ بیماری کو جڑ سے ختم کرسکتے۔
Published : May 5, 2026 at 3:38 PM IST
حیدرآباد: دمہ کا عالمی دن، ہر سال دنیا بھر سے دمے کے خاتمے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یہ دن مئی کے پہلے منگل کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کو گلوبل انیشیٹو فار ایستھما (Global Initiative for Asthma GINA، GINA) کی جانب سے سالانہ تقریب کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کا بنیادی مقصد لوگوں کو دمہ سے آگاہ کرنا ہے۔ عالمی دمہ کا دن پہلی بار 1998 میں منایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہر سال سے مئی کے پہلے ہفتے میں عالمی دمہ کا دن منایا جاتا ہے۔
عالمی ادارہ صحت کے مطابق 2023 میں ہندوستان میں دمہ کے تقریباً 20 ملین مریض ہیں۔ اس میں ہر عمر کے لوگ شامل ہیں۔ یہ سانس کی بیماری ہے جس میں انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کووڈ وبا جیسی بیماریوں سے بچنے کے لیے دمہ کا علاج ضروری ہے، جس میں احتیاط اور آگاہی کی ضرورت ہے۔
ہوا کی نالیوں میں سوجن بالغوں کے ساتھ بچوں میں بھی
دمہ ایک سانس کی بیماری ہے جسے عام طور پر سانس لینے کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ آج کل مختلف وجوہات کی بنا پر ان بیماریوں کی تعداد ہر عمر کے لوگوں میں بڑھ رہی ہے۔ دمہ کی بہت سی علامات نہ صرف بالغوں میں بلکہ بچوں میں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ دمہ ایک بیماری ہے جس میں پھیپھڑوں کو شامل کیا جاتا ہے، جس میں ہوا کی نالیوں میں سوجن ہو جاتی ہے اور جو سانس کے انفیکشن کا سبب بنتا ہے۔ جس کی وجہ سے مریض کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔
والدین کو دمہ ہے تو بچے میں بیماری کے ہونے کا امکان
دمہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو 6 ماہ کے بچے سے لے کر بوڑھے شخص میں ہو سکتا ہے۔ بہت سے عوامل جیسے موروثی، صحت کے مسائل، الرجی، انفیکشن، موسمی تبدیلیاں اور آلودگی وغیرہ دمہ کے لیے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تر معاملات میں، جینیاتی عوامل بھی بچوں میں دمہ کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وراثت کے علاوہ بعض اوقات جسمانی حالات اور ماحولیاتی عوامل بھی دمہ کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی بچے کے والدین دونوں کو دمہ ہے تو بچے میں اس بیماری کے ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ، دمہ بعض جسمانی بیماریوں، جانوروں سے رابطے، الرجی، انفیکشن اور بعض ادویات کے مضر اثرات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آلودگی کو بھی دمہ میں اضافے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ عمر، حالت اور مرحلے کے لحاظ سے دمہ کئی اقسام کا ہو سکتا ہے جیسے:
عمر، حالت اور مرحلے کے لحاظ سے دمہ کی کئی اقسام
- میمک دمہ
- الرجک دمہ
- بچوں کا دمہ
- غیر الرجک دمہ
- پیشہ ورانہ دمہ
- خشک کھانسی دمہ
- بالغوں میں ہونے والا دمہ
- منشیات کے رد عمل سے ہونے والا دمہ
دمہ کے مریضوں کے لیے طبی مشورے
دمہ کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی مشورے کے بغیر پیچیدہ، تیز چلنے والی اور ورزشوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ تھوڑی سی لاپرواہی صورتحال کو پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بعض خاص معاملات میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے کچھ حالات یہ ہیں:
وہ خاص معاملات جس میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری
- سینے کا درد
- بار بار الرجک
- سانس لینے میں دشواری کے دوران
- کھانسی اور طویل عرصے تک سردی
- نیند نہ آنے یا سانس لینے میں دشواری
- نیند کے دوران بے چینی، سینے میں درد
- کوئی بھی دوا لینے کے بعد سائیڈ ایفکیٹ وغیرہ
دمہ بعض اوقات جان لیوا بھی ہو سکتا ہے
اگر صحیح وقت پر علاج شروع کر دیا جائے تو انسان اس مرض میں بھی نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن علاج اور ادویات کے ساتھ ساتھ مریض کے لیے بہت سی احتیاطیں بھی ضروری ہیں، ورنہ یہ بعض اوقات جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر دمے کا متاثر شخص وقت پر ادویات لے، ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرے، تو وہ صحت مند ہو سکتا ہے۔
یہ مضمون اس سے قبل 2023 میں بھی شائع کیا جا چکا ہے۔ عوام کے فائدے کے لیے اس مرتبہ بھی اس مضمون کو دوبارہ شائع کیا گیا۔