کیا چہرے پر آلو لگانے سے داغ دھبے کم ہوں گے؟ اگر ہاں، تو اسے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ جانیں
یہ نہ سمجھیں کہ آلو صرف کھانے کے لیے ہی اچھے ہیں؛ یہ خواتین کی خوبصورتی کے لیے بھی مفید ہیں۔
Published : September 28, 2026 at 11:49 AM IST
آلو چہرے پر موجود داغ دھبوں کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ، خواتین میں کھانا پکانے کے دوران معمولی جلن یا زخم کا ہونا ایک عام بات ہے؛ جلی ہوئی جگہ یا جلد پر آلو لگانے سے جلن اور سوزش میں آرام ملتا ہے۔ مزید برآں، جلے ہوئے نشانات پر ابلے ہوئے اور میش کیے گئے (مسلے ہوئے) آلو لگانے سے ان نشانات کو ہلکا کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ آلو کا استعمال خواتین میں بڑھتی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ مختصراً یہ کہ اعتدال کے ساتھ آلو کھانا صحت کے لیے مفید ہے، اور ان میں موجود غذائی اجزاء بڑھتی عمر کے ساتھ صحت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔
آلو میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو جلد کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وٹامن سی، بی کومپلیکس وٹامنز اور پوٹاشیم، میگنیشیم، فاسفورس اور زنک جیسے معدنیات سے بھی بھرپور ہوتے ہیں،جو سب کے سب جلد کی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ آلو کیل مہاسوں اور داغ دھبوں کے علاج میں بھی مؤثر ہیں۔ جلد کی دیکھ بھال کے لیے آلو کو استعمال کرنے کے کئی آسان طریقے درج ذیل ہیں...
آلو کے ذریعے خوبصورتی بڑھانے کے ٹوٹکے
دو ابلے ہوئے آلوؤں کے گودے میں دو کھانے کے چمچ دودھ ملا کر پیسٹ تیار کریں۔ اس پیسٹ کو روئی کی مدد سے چہرے پر لگائیں جبکہ یہ ابھی ہلکا گرم ہو۔ اسے آدھے گھنٹے تک خشک ہونے دیں اور پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں؛ اس سے چہرے پر چمک آتی ہے۔
ایک گلاس پانی میں کچے آلو کا گودا ابالیں۔ جب پانی مکمل طور پر خشک ہو جائے تو بچ جانے والے گودے کو ہفتے میں دو بار چہرے پر لگائیں، اس سے داغ دھبے ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔
ایک چائے کا چمچ کچے آلو کا گودا ڈیڑھ چائے کے چمچ چینی کے ساتھ ملائیں اور چہرے پر لگائیں۔ قدرتی چمک لانے کے لیے آدھے گھنٹے بعد چہرہ ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔
ایک کچے آلو کو اچھی طرح پیس لیں (میش کر لیں)، اس میں ایک چائے کا چمچ شہد ملائیں اور بہترین نتائج کے لیے اسے بطور فیس پیک استعمال کریں۔
آلو آنکھوں کے نیچے موجود سیاہ حلقوں (ڈارک سرکلز) کو کم کرنے میں بھی مؤثر ہے۔ آلو کے گول قتلے (سلائس) کاٹیں اور انہیں کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں۔ پھر ان قتلوں کو اپنی آنکھوں کے نیچے رکھیں، روزانہ ایسا کرنے سے سیاہ حلقے ختم کرنے میں مدد ملے گی۔
ایک چائے کا چمچ آلو کا رس اور ایک چائے کا چمچ ملتانی مٹی آپس میں ملائیں، اس آمیزے کو چہرے پر لگائیں اور خشک ہونے دیں۔ پہلے نیم گرم پانی اور پھر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ متبادل کے طور پر، ابلے ہوئے آلوؤں کا پیسٹ بنائیں، اس میں ایک ایک چائے کا چمچ دودھ کا پاؤڈر اور بادام کا تیل شامل کریں، اسے چہرے پر لگائیں اور رنگت نکھارنے کے لیے پندرہ منٹ بعد دھو لیں۔
تین کھانے کے چمچ آلو کا رس اور تین کھانے کے چمچ ایلو ویرا جیل کو دو کھانے کے چمچ شہد کے ساتھ ملائیں۔ اس آمیزے کو بالوں پر لگائیں اور دو گھنٹے بعد دھو لیں۔ ہفتے میں دو بار ایسا کرنے سے آپ کے بال چمکدار ہو جائیں گے۔
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ملتانی مٹی میں ایک کھانے کا چمچ آلو کا رس اور عرقِ گلاب کے چار قطرے ملائیں۔ 15 منٹ بعد اسے نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ متبادل کے طور پر، ایک آلو کو کدوکش کریں اور اس کا رس نکال لیں۔ رس کو ایک پیالے میں ڈالیں اور اس میں ایک انڈا اور تھوڑا سا دہی شامل کریں۔ پھر اس آمیزے کو بالوں کی جڑوں سے لے کر سروں تک اچھی طرح لگائیں۔ 20 منٹ بعد نیم گرم پانی اور شیمپو سے دھو لیں۔ اس سے آپ کے بال مضبوط ہوں گے اور گرنا کم ہو جائیں گے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعے اور طبی و صحت کے ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)