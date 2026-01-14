مردوں کو کدو کے بیج کیوں کھانے چاہئیں؟ فائدہ کے لیے روزانہ کتنے بیج کھانے چاہئیں؟
کدو کے بیج کھانا مردوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ایک ماہر غذائیت بتاتی ہے کہ مردوں کو کدو کے بیج کیوں کھانے چاہئیں...
Published : January 14, 2026 at 3:34 PM IST
حیدرآباد: کدو کے بیج صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ ان میں غذائی اجزا کی بھرمار ہوتی ہے۔ کدو کے بیج پروٹین، صحت مند چکنائی، فائبر، اور معدنیات جیسے میگنیشیم، زنک، آئرن، فاسفورس اور مینگنیج سے بھرپور ہوتے ہیں، نیز وٹامن اے، بی، سی، اور ای۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹس اور فینولک مرکبات سے بھی بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ متعدد صحت کے فوائد پیش کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بہت سے ماہرین کدو کے بیج کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔
کدو کے بیج اب خواتین کے لیے ایک بہترین آپشن تصور کیے جاتے ہیں، اور انھیں اکثر مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ انھیں اپنی خوراک میں شامل کریں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بیج مردوں کے لیے بھی اتنے ہی فائدہ مند ہیں؟ معروف نیوٹریشنسٹ دیپ شیکھا جین نے حال ہی میں اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے، جس میں انہوں نے مردوں کے لیے کدو کے بیج کھانے کے فوائد بتائے ہیں۔ آئیے ان کے بارے میں مزید جانیں...
جانئے کدو کے بیج مردوں کے لیے کتنے فائدے مند ہیں۔
فرٹلٹی بڑھانے میں مددگار
غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ کدو کے بیج زنک کا بہترین ذریعہ ہیں۔ زنک مردوں کے لیے ایک ضروری معدنیات ہے کیونکہ یہ ٹیسٹوسٹیرون کی سطح کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ہارمونل توازن کو بہتر بناتا ہے اور توانائی کی سطح کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ سپرم کے معیار کو بہتر بنانے میں بھی مدد کرتا ہے، جس سے زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیپ شکھا جین کا مشورہ ہے کہ جن مردوں کو فرٹلٹی کے مسائل ہیں اور جو اپنی تولیدی صحت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں انہیں روزانہ کدو کے بیج کھانے چاہئیں۔
خراب کولیسٹرول کم کرکے دل کی حفاظت کرتا ہے
کدو کے بیج صحت مند چکنائی سے بھرپور ہوتے ہیں اور اس میں میگنیشیم کی اچھی مقدار ہوتی ہے۔ یہ غذائی اجزاء دل کی صحت کو فروغ دیتے ہیں۔ صحت مند چکنائی خراب کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں بہت مددگار ہے۔ خراب کولیسٹرول کی زیادہ مقدار عام طور پر ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بڑھاتی ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے خراب کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے اور خون کی گردش بہتر ہوتی ہے۔ میگنیشیم بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتا ہے، دل کی بیماری کے خطرے کو مزید کم کرتا ہے۔ ماہرین غذائیت کا کہنا ہے کہ کدو کے بیج کھانا ان مردوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جو مصروف اور دباؤ والی زندگی گزارتے ہیں۔
پروسٹیٹ صحت کے لیے فائدہ مند
مردوں کے لیے پروسٹیٹ کی صحت بہت ضروری ہے۔ کدو کے بیجوں میں قدرتی مرکبات ہوتے ہیں جو پروسٹیٹ کی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ وہ پروسٹیٹ کے مسائل کے خطرے کو کم کرنے اور عمر سے متعلق مسائل کے خلاف کچھ تحفظ فراہم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ کدو کے بیج کھانے سے ہارمونل توازن برقرار رکھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ کدو کے بیجوں میں زنک، میگنیشیم اور صحت مند چکنائی ہوتی ہے جو ہارمونز کو منظم کرنے میں مدد کرتی ہے۔
دیگر فوائد
کدو کے بیج بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان میں ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو انسولین کی سطح کو بڑھاتے ہیں اور ٹائپ 2 ذیابیطس کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔ یہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ان بیجوں کا استعمال ذیابیطس کے مریضوں کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ کدو کے بیج پروٹین اور فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ وہ بھوک کو کنٹرول کرنے اور زیادہ کھانے کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ انہیں کھانے سے کھانے کی مقدار کم ہوجاتی ہے۔ لہذا، وہ ان لوگوں کے لئے ایک اچھا اختیار ہیں جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں۔
آپ کو کتنا کھانا چاہئے؟
آپ روزانہ 1-2 کھانے کے چمچ بھنے ہوئے یا بغیر نمکین کدو کے بیج کھا سکتے ہیں۔ آپ انہیں سلاد، اسموتھیز، دہی میں شامل کر سکتے ہیں یا انہیں ناشتے کے طور پر کھا سکتے ہیں۔ تاہم، کدو کے بیجوں سے پرہیز کریں جن میں نمک کی مقدار زیادہ ہو۔ مزید برآں، اگر آپ روزانہ ایک کھانے کا چمچ کدو کے بیج کھاتے ہیں، تو ان میں موجود صحت بخش چکنائی پاخانہ کو نرم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ فائبر آنتوں کے پرت کو بھی پرورش دیتا ہے اور قبض کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔
(ڈس کلیمر: شوگر کی مقدار اور ذیابیطس کے حوالے سے یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق تمام معلومات اور تجاویز صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)