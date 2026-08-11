بھارت میں آئس تھراپی اورکولڈ پلنگز کا رجحان تیزی سے کیوں بڑھ رہا ہے؟ جانیں اس کے فوائد اور کس کو کرنا چاہیے پرہیز
آئس تھراپی ہمیشہ کسی ماہر کی نگرانی میں لینا چاہیے۔ اس تھراپی کے دوران احتیاطی تدابیرجاننے کے لیے پڑھیں مکمل خبر۔۔۔
Published : August 11, 2026 at 11:17 AM IST
حال ہی میں بالی ووڈ کی مقبول اداکارہ حنا خان نے اپنے انسٹاگرام پیج پر ایک ویڈیو شیئر کی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔ ویڈیو جس میں اسے آئس کیوبز سے بھرے ٹب میں بیٹھا دکھایا گیا تھا، سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ مشق - جسے 'آئس کیوب غسل'، 'آئس تھراپی،' یا 'کولڈ پلنگز' کے نام سے جانا جاتا ہے- انٹرنیٹ پر کافی مقبول ہو چکا ہے۔
اگرچہ یہ طریقہ پہلے بنیادی طور پر ایتھلیٹس اور فٹنس کے شوقین افراد استعمال کرتے تھے، لیکن اب یہ عام لوگوں میں بھی مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ حنا خان، جو اس وقت اسٹیج 3 بریسٹ کینسر کا علاج کروا رہی ہیں، انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ یہ تھراپی طبی نگرانی میں کروا رہی ہیں۔ تو اس قسم کی آئس تھراپی کیوں کی جاتی ہے؟ جسم کے لیے اس کے کیا فائدے ہیں؟ آئیے اس سے جڑی احتیاطی تدابیر کو بھی دیکھتے ہیں۔
آئس تھراپی (کولڈ پلنگز) کیا ہے؟
آئس تھراپی، یا 'کولڈ پلنگز، ایک ہائیڈرو تھراپی کی تکنیک ہے جس میں جسم (یا اس کے مخصوص حصوں) کو بہت ٹھنڈے پانی میں - عام طور پر 3 ° C اور 15 ° C کے درمیان کچھ منٹوں کے لیے ڈبونا شامل ہے۔ ایتھلیٹ اس تھراپی کا استعمال بحالی کو تیز کرنے، سوزش کو کم کرنے اور دماغی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ شدید ورزش یا سخت جسمانی سرگرمی کے بعد پٹھوں کو معمولی نقصان اور سوزش کا سامنا کرنا عام ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جسم کو بہت ٹھنڈے پانی میں ڈبونے سے خون کی شریانیں سکڑ جاتی ہیں جو سوزش اور پٹھوں کے درد کو دور کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ پانی سے باہر نکلنے پر خون کی شریانیں دوبارہ پھیل جاتی ہیں، خون کی گردش کو بہتر کرتی ہیں اور جسم کو فوری راحت اور جوان ہونے کا احساس فراہم کرتی ہیں۔
کولڈ تھراپی کے فوائد
پٹھوں کے درد اور تھکاوٹ کو کم کرتا ہے:
کلیولینڈ کلینک کا کہنا ہے کہ یہ سخت ورزش کے بعد پٹھوں کے درد کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ایتھلیٹس کو اپنی اگلی ورزش کے لیے زیادہ تیزی سے صحت یاب ہونے کے قابل بناتا ہے۔
سوزش اور الرجی کو کم کرتا ہے:
سرد درجہ حرارت جسم میں سوزش کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ خون کے بہاؤ کو عارضی طور پر سست کرکے سوزش کو کنٹرول کرتا ہے۔
تناؤ کو کم کرتا ہے اور توانائی بڑھاتا ہے:
ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹھنڈے پانی کی نمائش سے اعصابی نظام متحرک ہوتا ہے اور چوکنا پن بڑھتا ہے۔ یہ دماغ کو متحرک اور خوش رکھنے کے ساتھ ذہنی تناؤ کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق برف کے ٹھنڈے پانی میں نہانے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، ڈپریشن کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے، پردیی خون کی گردش کو بہتر بنایا جاتا ہے، لبیڈو بڑھتا ہے، کیلوریز جلتی ہیں اور تناؤ کم ہوتا ہے۔
خون کی گردش کو بہتر کرتا ہے:
ٹھنڈے پانی سے باہر نکلنے کے بعد جسم اپنے معمول کے درجہ حرارت پر واپس آنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل خون کی گردش کو تیز کرتا ہے اور جسم کے تمام حصوں میں آکسیجن کی پہنچ کو یقینی بناتا ہے۔
کس کو احتیاط کرنی چاہیے؟
harvard.edu کے مطابق، جب کہ ٹھنڈے پانی میں نہانا یا ڈبونا عام طور پر زیادہ تر لوگوں کے لیے محفوظ سمجھا جاتا ہے، وہ لوگ جو دل کی بیماری، ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس، یا خون کی گردش کے مسائل میں مبتلا ہیں، انہیں پہلے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔
دل کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے:
ماہرین کا کہنا ہے کہ اچانک بہت ٹھنڈے پانی میں داخل ہونا دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر میں تیزی سے اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا دل کی بیماری والے افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس مشق سے گریز کریں۔
اعصابی مسائل میں مبتلا افراد:
ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھوں یا پیروں میں بے حسی کا سامنا ہے، یا جن کو اعصابی مرض ہے، انہیں اس تھراپی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اعصابی نقصان کی وجہ سے وہ سردی کی شدت کا صحیح اندازہ نہیں لگا پاتے جس سے جلد اور مسلز کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔
کمزور مدافعتی نظام والے افراد:
ماہرین کا کہنا ہے کہ جو لوگ پہلے سے بیمار ہیں یا ان کا مدافعتی نظام کمزور ہے انہیں آئس تھراپی سے گریز کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے معاملات میں ٹھنڈا پانی داخل ہونے سے جسم پر دباؤ پڑتا ہے اور انفیکشن یا دیگر بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
آئس تھراپی کی مشق کیسے کریں؟
ماہرین کی نگرانی ضروری ہے:
ماہرین مناسب علم کے بغیر گھر پر اس کوشش کے خلاف مشورہ دیتے ہیں کیونکہ آپ نے سوشل میڈیا پر مشہور شخصیات کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ یہ ماہر کی نگرانی میں انجام دیا جانا چاہئے.
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مختصر مدت کے ساتھ شروع کریں:
شروع میں زیادہ دیر تک ٹھنڈے پانی میں نہ رہیں۔ ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ صرف چند سیکنڈ یا 1-2 منٹ کے ساتھ شروع کریں تاکہ جسم کو ہم آہنگ ہونے دیں۔ آئس تھراپی کو ورزش کے بعد پٹھوں کو سکون بخشنے اور جسم کو تروتازہ کرنے کا ایک بہترین طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب صحیح طریقے اور احتیاط سے کیا جائے تو اس کے بہترین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔
( ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی صحت سے متعلق تمام معلومات اور مشورے صرف عام معلومات کے مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان تجاویز کو آزمانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)