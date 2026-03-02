معدے کو دوسرا دماغ کیوں کہا جاتا ہے؟ دماغی صحت اور آنت کے درمیان مضبوط تعلق کے بارے میں جانیں
ماہرین کا کہنا ہے کہ بعض غذائیں آپ کے آنتوں کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ آنتوں کو صحت مند رکھنے کا طریقہ جانیں۔
Published : March 2, 2026 at 2:25 PM IST
اگر دماغ پریشان ہو تو معدہ خراب ہو گا اور اگر معدہ خراب ہو تو دماغ بے چین ہو گا۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہمارے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو پیٹ سب سے پہلے ردعمل ظاہر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم پریشان اور تناؤ کا شکار ہوتے ہیں تو معدہ بھی پریشان ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے معدہ کو "دوسرا دماغ" کہا جاتا ہے۔
بہت سے لوگ اپنے پیٹ کے بارے میں بہت لاپرواہ ہوتے ہیں، صرف ذائقے کے لیے کچھ بھی کھاتے ہیں جس سے ان کے معدے کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس سے ان کی ذہنی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ لہذا، دماغی اور جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ "دوسرے دماغ،" معدہ کا خیال رکھیں۔ خاص طور پر، بعض غذائیں معدے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں اور ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ غذائیں کیا ہیں۔
مٹھائیاں: آنتوں میں اچھے اور برے دونوں بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ اچھے بیکٹیریا ہمارے کھانے کو ہضم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تاہم، زیادہ چینی والی غذائیں آنت میں موجود اچھے بیکٹیریا کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور خراب بیکٹیریا کی افزائش کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اس سے صحت کے متعدد مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ خراب بیکٹیریا گیس اور السر جیسے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ماہرین چینی اور مٹھائیوں سے پرہیز یا کم کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ آنتوں میں بیکٹیریا کے توازن کو بگاڑ سکتے ہیں۔
مصنوعی مٹھاس: مٹھائیاں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اس لیے کچھ لوگ اس کے بجائے مصنوعی مٹھاس کا سہارا لیتے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کا مدافعتی نظام پر منفی اثر پڑتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نہ صرف آنتوں کی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ آنتوں میں اچھے بیکٹیریا کے توازن کو بھی بگاڑتے ہیں۔ اس لیے ان سے بھی پرہیز کرنا مناسب ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مصنوعی اور قدرتی مٹھاس دونوں آنتوں میں موجود مائکروجنزموں کی ساخت کو متاثر کرتی ہیں۔
بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھانا: بہت سے لوگوں کو تلی ہوئی چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ غذائیں ہضم ہونے میں زیادہ وقت لیتی ہیں اور آنتوں کی صحت پر منفی اثر ڈالتی ہیں۔ اس لیے تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔
الٹرا پروسیسڈ فوڈز: کچھ لوگ پیکڈ فوڈز کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان میں بہتر آٹا، مصنوعی شکر اور نقصان دہ چکنائی ہوتی ہے۔ ان غذاؤں کا بہت زیادہ کھانا آنتوں میں اچھے بیکٹیریا کو کم کر سکتا ہے اور نقصان دہ بیکٹیریا کو بڑھا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے آنتوں پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے۔ اس لیے ان سے بھی بچنا ہی بہتر ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک تحقیق کے مطابق، کچھ ایملیسیفائر، میٹھا کرنے والے، رنگ، مائیکرو پارٹیکلز، اور نینو پارٹیکلز گٹ مائکرو بایوم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور آنتوں کی سوزش کا سبب بن سکتے ہیں۔
صحت مند آنتوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ صحت مند آنتوں کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اوپر بتائی گئی کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے روزمرہ کے طرز زندگی میں بھی تبدیلیاں لانا چاہیے، جیسے:
یوگا: یوگا آنتوں کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آسن جیسے ویربھدراسن، تریکوناسنا، شالبھاسنا، مالاسنا، اشتراسنا، اور پون مکتاسنا خاص طور پر مددگار ہیں۔
تناؤ کا انتظام: ہارورڈ ہیلتھ پبلشنگ کی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ تناؤ نظام ہضم پر فوری اثر ڈال سکتے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ذہنی تناؤ ایڈرینالین اور کورٹیسول جیسے ہارمونز کو بڑھاتا ہے، جو اسہال، قبض، پیٹ میں درد اور سینے کی جلن جیسے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔
اچھی چربی: ایکسٹرا ورجن زیتون کا تیل، گھی، ناریل کا تیل، تل کا تیل وغیرہ اچھی چکنائی کے معروف ذرائع ہیں۔
روزہ: یہ ہفتے میں ایک بار مکمل روزہ ہو سکتا ہے، یا روزمرہ کے معمول کے حصے کے طور پر وقفے وقفے سے روزہ رکھ سکتےہے۔ کسی بھی قسم کا روزہ آنتوں پر بوجھ کم کرنے کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔
چہل قدمی: ماہرین کا کہنا ہے کہ چہل قدمی اور آنتوں کی صحت کے درمیان براہ راست تعلق ہے۔ اس لیے وہ کھانے کے فوراً بعد بیٹھنے یا لیٹنے کے بجائے کم از کم 15 منٹ پیدل چلنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
اناج: اناج ایک سستا اور صحت بخش غذا ہے۔ ناشتے، دوپہر کے کھانے، ناشتے اور رات کے کھانے کے لیے دیگر چیزوں کے علاوہ سما، کورا اور راگو جیسے اناج کی سفارش کی جاتی ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)