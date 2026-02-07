روز ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ کس کو کس رنگ کا گلاب دینا چاہئے؟ یہ روایت کہاں سے شروع ہوئی؟
ویلنٹائن ڈے سات فروری سے شروع ہوتا ہے اور 14 فروری تک جاری رہتا ہے۔ اس ہفتے کے ہر دن کی اپنی الگ اہمیت ہے۔
Published : February 7, 2026 at 10:48 AM IST
فروری میں رومانس عروج پر ہوتا ہے۔ 7 فروری سے شروع ہونے والا ویلنٹائن ویک محبت کرنے والوں کے لیے ایک تہوار کی طرح ہے۔ ویلنٹائن ویک کا آغاز روز ڈے سے ہوتا ہے۔ یہ دن آپ کو اپنی محبت کو کسی بھی رنگ کا گلاب دے کر اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ گلاب کا ہر رنگ ایک الگ پیغام دیتا ہے۔ جب کہ زیادہ تر لڑکے اور لڑکیاں روز ڈے مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی بھی اس خوشی میں شامل ہو سکتا ہے۔
روز ڈے منانے کی وجوہات
ویلنٹائن ویک 7 فروری سے 14 فروری تک منایا جاتا ہے۔ روز ڈے ویلنٹائن ویک کا پہلا دن ہے، جو 7 فروری کو منایا جاتا ہے۔ اس دن نوجوان اپنی محبت اور دوستی کا اظہار گلاب دے کر کرتے ہیں۔ گلاب، پھولوں کا بادشاہ، محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مختلف خوبصورت رنگ مختلف جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے اس دن محبت کرنے والے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔
یہ روایت کیسے شروع ہوئی
روز ڈے پر سرخ گلاب دینے کی روایت بہت پرانی مانی جاتی ہے۔ گلاب صدیوں سے رومانس کی علامت رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ جہانگیر کی بیوی نور جہاں کو سرخ گلاب بہت پسند تھے۔ اس لیے جہانگیر اسے خوش کرنے کے لیے تحفے کے طور پر گلاب بھیجتا تھا۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ملکہ وکٹوریہ کے دور میں جوڑے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے گلاب کے پھولوں کا تبادلہ کرتے تھے۔
گلاب کے رنگ کس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں؟
سفید گلاب - سفید محبت اور امن کی علامت ہے۔ سفید گلاب، جو عزت، معصومیت اور پاکیزگی کی علامت ہے، اپنے پیاروں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔
آڑو گلاب - آڑو ایک ایسا رنگ ہے جسے خواتین پسند کرتی ہیں۔ آڑو کے گلاب عاجزی، ایمانداری اور ہمدردی کی علامت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ شراکت داروں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ایمانداری ضروری ہے۔ اس لیے آڑو کے گلاب دیانتداری کا مظاہرہ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔
سرخ گلاب - سرخ گلاب محبت کرنے والے جوڑوں کے لیے مقبول انتخاب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محبت کرنے والے اکثر ایک دوسرے کو سرخ گلاب دیتے ہیں۔ اگر آپ ویلنٹائن ڈے پر کسی سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اسے سرخ گلاب دینا ایک بہترین آئیڈیا ہے۔ معلوم کریں کہ آپ کے چاہنے والوں کی شخصیت کیا ہے اور انہیں اس رنگ کا گلاب دے کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔
نارنجی گلاب - اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، تو اسے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے نارنجی گلاب دیں۔ اسے طاقت اور خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آپ ان لوگوں کو نارنجی گلاب بھی دے سکتے ہیں جو آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں اور آپ کی روزمرہ کی زندگی میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔
پیلے گلاب - پیلے گلاب دوستی، خوشی، اور مثبت توانائی کی نمائندگی کرتے ہیں. پیلا گلاب اکثر دوستوں کو دیا جاتا ہے۔ آپ انہیں اپنے بہترین دوست یا کسی ایسے شخص کو دے سکتے ہیں جس سے آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں۔
نیلے گلاب - نیلے گلاب کو حساسیت اور جذبات کی علامت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ رنگ دو لوگوں کے درمیان نرمی سے جذبات کا اظہار کرنے میں مدد کرتا ہے۔ شوہر اور بیوی اپنے جذبات بانٹنے کے لیے ایک دوسرے کو نیلے گلاب دے سکتے ہیں۔
گلابی گلاب - گلابی سرخ کے برعکس ہے. گلابی اکثر گلاب کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے. یہ ایک ایسا رنگ ہے جسے تجزیہ کار خوبصورتی اور خوبصورتی کی نمائندگی کرنے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں تو آپ انہیں گلابی گلاب دے سکتے ہیں۔