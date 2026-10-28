ہڈی ٹوٹنے سے پہلے آسٹیوپوروسس کی جانچ کروانا کیوں ضروری ہے؟
ون ڈینسٹی اسکین ایک تیز، بغیر درد اور کم تابکاری والا ایکس رے ٹیسٹ ہے، جسے عام طور پر ’ڈیکسا اسکین‘ کہا جاتا ہے۔
Published : October 28, 2026 at 9:07 AM IST
ہڈیوں کا کمزور ہونا ایک ’خاموش قاتل‘ ہے۔ یہ ایک ایسی پوشیدہ کیفیت ہے جو بغیر کسی واضح علامت کے جسم کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ زور سے چھینکنے یا جھکنے جیسی معمولی حرکت بھی سنگین فریکچر کا سبب بن سکتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، جن لوگوں کی ہڈیاں کمزور یا نازک ہو چکی ہوں، ان کے لیے چھینکنا، کھانسنا یا کوئی چیز اٹھانے کے لیے جھکنا بھی ریڑھ کی ہڈی میں شدید فریکچر کا باعث بن سکتا ہے۔
حیدرآباد کے یشودا ہاسپٹلس کے سینئر کنسلٹنٹ اور آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر ابھیشیک بارلی کے مطابق، تشویش کی بات یہ ہے کہ ہڈیوں کی کمزوری اکثر بغیر کسی پیشگی انتباہ کے پیدا ہوتی ہے۔ ہڈی ٹوٹنے سے پہلے نہ درد ہوتا ہے، نہ سوجن اور نہ ہی کوئی دوسری واضح علامت ظاہر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر فریکچر ہونے سے پہلے ہڈیوں کی کمزوری کا پتہ لگانے کے لیے ’بون ڈینسٹی اسکین‘ تجویز کرتے ہیں۔
بون ڈینسٹی اسکین کیا ہے؟
بون ڈینسٹی اسکین ایک تیز، بغیر درد اور کم تابکاری والا ایکس رے ٹیسٹ ہے، جسے عام طور پر ’DEXA اسکین‘ کہا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے کہ ہڈیاں کتنی مضبوط اور گھنی ہیں۔
اس میں عموماً کولہے اور ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے کی جانچ کی جاتی ہے، کیونکہ ان مقامات پر ہونے والے فریکچر زیادہ سنگین ثابت ہو سکتے ہیں۔
اسکین کے دوران مریض کو ایک نرم اور آرام دہ میز پر لٹایا جاتا ہے، جبکہ ایک اسکینر جسم کے اوپر سے گزرتا ہے۔ اس عمل میں نہ سوئی کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی انجیکشن کی۔ زیادہ تر اسکین 10 سے 30 منٹ میں مکمل ہو جاتے ہیں۔
کن لوگوں کو بون ڈینسٹی اسکین کرانے پر غور کرنا چاہیے؟
درج ذیل افراد کو ہڈیوں کی کثافت کی جانچ کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے:
65 سال یا اس سے زیادہ عمر کی خواتین: چاہے وہ خود کو مکمل طور پر صحت مند محسوس کرتی ہوں۔
70 سال یا اس سے زیادہ عمر کے مرد۔
ماہواری سے گزرنے والی خواتین: خصوصاً وہ خواتین جنہیں وقت سے پہلے ماہواری ہوتی ہو اور وہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی (HRT) نہ لے رہی ہوں۔
50 سال کی عمر کے بعد فریکچر کا سامنا کرنے والے افراد: خاص طور پر اگر معمولی سی چوٹ یا گرنے سے ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔
طویل عرصے سے اسٹیرائڈ ادویات استعمال کرنے والے افراد۔
وہ افراد جن کے والدین میں سے کسی کو کولہے کی ہڈی کا فریکچر ہوا ہو یا آسٹیوپوروسس کی تشخیص ہوئی ہو۔
دائمی بیماریوں میں مبتلا افراد: مثلاً ریمیٹائڈ آرتھرائٹس، جگر یا گردے کی دائمی بیماری اور ٹائپ ون ذیابیطس کے مریض۔
ہارمونز سے متعلق بعض بیماریوں کا علاج کروانے والے افراد: جیسے ہائپر تھائیرائڈزم اور ہائپر پیراتھائیرائڈزم کے مریض۔
پروسٹیٹ کینسر کا علاج کروانے والے مرد: خصوصاً وہ افراد جن کے علاج سے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون کی سطح کم ہو جاتی ہے اور ہڈیاں کمزور ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
کم وزن والی خواتین: جن کا باڈی ماس انڈیکس (BMI) 21 سے کم ہو یا وزن 125 پاؤنڈ، یعنی تقریباً 56 کلوگرام سے کم ہو۔
کن علامات کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟
بعض اوقات جسم ہڈیوں کی کمزوری کے حوالے سے چند معمولی اشارے دیتا ہے، جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، مثلاً:
وقت کے ساتھ قد کا کم ہو جانا۔
کمر کے اوپری حصے کا جھک جانا یا پشت کا گول ہو جانا۔
اچانک اور بغیر کسی واضح وجہ کے کمر میں درد ہونا۔
بار بار گرنا یا جسم کا توازن برقرار رکھنے میں دشواری ہونا۔
اگر ان میں سے کوئی علامت ظاہر ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔
ہڈیوں کو کمزور کرنے والے اہم عوامل
ہڈیوں کی کمزوری اور آسٹیوپوروسس کے خطرے میں کئی عوامل اہم کردار ادا کر سکتے ہیں:
بہت زیادہ دبلا پتلا ہونا یا جسمانی ساخت کا چھوٹا ہونا۔
سگریٹ نوشی یا ضرورت سے زیادہ شراب نوشی۔
وٹامن ڈی کی کمی اور جسمانی سرگرمیوں کا کم ہونا۔
ریمیٹائڈ آرتھرائٹس، ذیابیطس، تھائیرائڈ کی بیماریوں اور نظامِ ہاضمہ کے بعض امراض میں مبتلا ہونا۔
طویل عرصے تک بعض ادویات استعمال کرنا، جن میں کینسر، مرگی کے دوروں اور معدے میں تیزابیت کی بعض ادویات شامل ہیں۔
اگر آپ کی عمر مذکورہ حد سے کم ہے، لیکن آپ میں ان میں سے کوئی خطرے کا عنصر موجود ہے تو بھی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔
اسکین سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھیں؟
بون ڈینسٹی اسکین سے پہلے چند احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے:
اسکین سے 24 گھنٹے پہلے کیلشیم سپلیمنٹس نہ لینے کی ہدایت دی جا سکتی ہے۔ اس بارے میں اپنے ڈاکٹر یا اسکین سینٹر سے تصدیق ضرور کریں۔
ایسے ڈھیلے اور آرام دہ کپڑے پہنیں جن میں دھات کی زِپ یا بٹن نہ ہوں۔
اگر آپ حاملہ ہیں یا حمل کا امکان ہے تو اسکین سے پہلے ڈاکٹر اور ٹیکنیشن کو ضرور آگاہ کریں۔ ایسی صورت میں اسکین کی ضرورت اور حفاظت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔
بون ڈینسٹی اسکین کی رپورٹ کیسے سمجھیں؟
اسکین کے نتائج کا موازنہ عموماً ایک صحت مند نوجوان بالغ فرد کی ہڈیوں کی کثافت سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نتائج کی بنیاد پر ہڈیوں کی کیفیت کو درج ذیل زمروں میں رکھا جا سکتا ہے:
نارمل بون ڈینسٹی: ہڈیوں کی کثافت معمول کے مطابق ہوتی ہے۔
آسٹیوپینیا : ہڈیوں کی کثافت معمول سے کم ہوتی ہے، لیکن یہ کمی آسٹیوپوروسس کی سطح تک نہیں پہنچی ہوتی۔
3۔ آسٹیوپوروسس : ہڈیوں کی کثافت نمایاں طور پر کم ہو جاتی ہے اور فریکچر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
ڈاکٹر رپورٹ کو صرف ایک عدد کی بنیاد پر نہیں دیکھتے، بلکہ مریض کی عمر، طبی تاریخ، ادویات اور گرنے یا فریکچر کے خطرے کو بھی مدنظر رکھتے ہیں۔
ہڈیاں کمزور ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
اگر اسکین میں ہڈیوں کی کمزوری سامنے آئے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس ٹیسٹ کا بنیادی مقصد ہی بیماری کی جلد تشخیص اور فریکچر کے خطرے کو کم کرنا ہے۔
ڈاکٹر مریض کی کیفیت کے مطابق درج ذیل اقدامات تجویز کر سکتے ہیں:
ورزش: وزن برداشت کرنے والی ورزشیں، جسمانی طاقت بڑھانے والی سرگرمیاں اور توازن بہتر بنانے والی ورزشیں اپنائیں۔
متوازن غذا: کیلشیم، وٹامن ڈی اور پروٹین کی مناسب مقدار حاصل کریں۔
ادویات: اگر فریکچر کا خطرہ زیادہ ہو تو ڈاکٹر ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے مخصوص ادویات تجویز کر سکتے ہیں۔
گھر میں حفاظتی اقدامات: مناسب روشنی کا انتظام کریں، فرش کو خشک رکھیں اور پھسلنے سے بچانے والی میٹ یا دیگر حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔
مزید پڑھیں:عالمی یومِ فالج 2026: تیس سے پینتیس سال کی عمر کے افراد میں دماغی فالج کے واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں؟
بروقت تشخیص سے سنگین فریکچر سے بچاؤ ممکن
ہڈیوں کی کمزوری کو عام طور پر محسوس نہیں کیا جا سکتا، لیکن بون ڈینسٹی اسکین اس کیفیت کی نشاندہی کر سکتا ہے، جس کا اندازہ بظاہر صحت مند نظر آنے والے جسم سے نہیں ہوتا۔
اگر آپ مذکورہ خطرے والے گروہوں میں شامل ہیں یا آپ کو ہڈیوں کی کمزوری کی علامات محسوس ہوتی ہیں تو ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ DEXA اسکین آسٹیوپوروسس کی تشخیص اور ہڈیوں کی کثافت جانچنے کا ایک اہم اور مؤثر طریقہ ہے، جس کے ذریعے بروقت علاج اور احتیاطی تدابیر اختیار کرکے فریکچر کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
(وضاحت: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف جانکاری کی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعوں اور طبی و صحت کے ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)