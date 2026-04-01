حیدرآباد کی ایرانی چائے اتنی مشہور کیوں ہے؟ یہ کیسے بنائی جاتی ہے؟ جانیں ترکیب
ایرانی چائے بھارت میں بہت مقبول ہے (خاص طور پر حیدرآباد میں)، جو اپنے گاڑھے پن اور منفرد ذائقے کے لیے مشہور ہے۔
Published : April 1, 2026 at 12:55 PM IST
حیدرآباد (نیوز ڈیسک): چائے مختلف اقسام اور ذائقوں کی بنائی جاتی ہے، جو ذائقہ اور صحت دونوں کے لیے الگ الگ فوائد پیش کرتی ہے۔ ان اقسام میں سبز چائے، کالی چائے، گڑ کی چائے، لیموں کی چائے، مسالہ چائے، ادرک کی چائے اور زعفران چائے شامل ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی ایرانی چائے کے بارے میں سنا ہے؟ اگر نہیں تو تفصیل سے جاننے کے لیے پڑھیں کہ ایرانی چائے کیا ہے اور اسے کیسے تیار کیا جاتا ہے۔
عام طور پر چائے کی تقریباً تمام اقسام میں چائے کی پتیوں (یا پاؤڈر)، دودھ اور چینی کا استعمال شامل ہوتا ہے۔ تاہم، ایرانی چائے کی تیاری کا طریقہ باقی تمام چیزوں سے بالکل الگ ہے۔ اسے تیار کرنے میں تھوڑا زیادہ وقت لگتا ہے، اور اس کا ذائقہ کافی منفرد ہے۔ اگر آپ اس لذیذ چائے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو جب آپ ایک گھونٹ لیں گے تو آپ اپنے حلق میں خوشگوار گرمی محسوس کریں گے۔ صرف ایک گھونٹ کے بعد، آپ اپنے آپ میں ایک اور کی خواہش محسوس کریں گے۔
حیدرآباد کی مشہور ایرانی چائے محض ایک گرم مشروب نہیں ہے۔ یہ ایک ثقافتی میراث ہے جسے 19ویں صدی میں فارسی تارکین وطن نے جنوبی ہندوستان میں لایا تھا۔ مورخین کا خیال ہے کہ ایرانیوں نے ہی اس چائے کو خطے میں سب سے پہلے متعارف کرایا۔ یہ 19ویں صدی میں خاص طور پر نظام میر عثمان علی خان کے دور میں حیدرآباد پہنچی۔ میٹھی اور خالص دودھ کی چائے نے نظام کے دور میں مقبولیت حاصل کی اور اب یہ عثمانیہ بسکٹ کا ایک لازم و ملزوم ساتھی بن گیا ہے۔ سچ پوچھیں تو، ایرانی چائے کے ایک کپ کے ساتھ عثمانیہ بسکٹ کا مزہ چکھنا اپنے آپ میں واقعی ایک منفرد تجربہ ہے۔ آئیے اب ایرانی چائے کو تیار کرنے کے لیے درکار اجزاء اور طریقہ کا جائزہ لیتے ہیں۔
اجزاء:
چائے کا پاؤڈر - 2 کھانے کے چمچ
پانی - 2 کپ
چینی - 2 کھانے کے چمچ
خالص دودھ - 1/2 لیٹر
الائچی - 3 عدد
تیاری کا طریقہ:
یہ ایرانی چائے تیار کرنے کا ایک بہت مشہور اور روایتی طریقہ ہے۔ اس طریقے میں چائے کے دودھ کو آہستہ آہستہ ابال کر اس کا ذائقہ گہر کیا جاتا ہے۔
شروع کرنے کے لیے ایک چائے کا برتن لیں اور 2 کپ پانی ڈالیں۔ اس پانی کو درمیانی آنچ پر ابالیں۔ اس کے بعد ابلتے ہوئے پانی میں 2-3 چائے کے چمچ چائے کی پتی اور تھوڑی سی چینی ڈالیں، اور اسے ہلکی آنچ پر 20 منٹ تک ابلنے دیں۔ اس دوران برتن کو ڈھانپ کر رکھیں تاکہ بھاپ نہ نکلے۔ یہ سب سے اہم قدم ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ برتن یا پریشر ککر کے ڈھکن کو مکمل طور پر بند کر دیتے ہیں آٹا (ایک تکنیک جسے ڈم کہا جاتا ہے) کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ڈھکن بالکل مضبوطی سے بند ہو اور کوئی بھاپ نہ نکلے۔
اب ایک علیحدہ برتن میں دودھ ڈالیں اور گاڑھا ہونے تک ابالیں۔ اس کے بعد اس دودھ میں پسی ہوئی الائچی ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ مسلسل ہلاتے ہوئے دودھ کو ابالتے رہیں؛ ایک بار جب یہ گاڑھا ہو جائے تو، آپ اس کو مزید گاڑھا پن بڑھانے کے لیے گاڑھا دودھ یا ماوا (دودھ کا کم ٹھوس مواد) شامل کر سکتے ہیں۔ اب اس برتن سے ڈھکن ہٹائیں جس میں چائے کا کاڑھا ہو اور اسٹرینر کا استعمال کرتے ہوئے اسے ایک پیالے میں چھان لیں۔ پہلے ایک کپ میں کاڑھا ڈالیں، پھر گرم دودھ ڈال کر اچھی طرح ہلائیں۔ اور یہ آپ کی گرما گرم ایرانی چائے تیار ہے۔
مزید پڑھیں: ہڈی میں گانٹھ، سوجن یا معمولی درد کو کبھی نظر انداز نہ کریں، یہ ہڈیوں کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے: ماہرین
تجاویز:
کاڑھا کو جتنی دیر تک ابالیں گے، اتنا ہی ذائقہ دار ہوگا۔
کاڑھے کو ہلکی آنچ پر پکانا چاہیے جب تک کہ برتن سے بھاپ اٹھنے نہ لگے۔
اگر آپ ایک لیٹر کاڑھا تیار کر رہے ہیں، تو اسے اس وقت تک ابالنا چاہیے جب تک کہ یہ کم از کم آدھا لیٹر نہ ہو جائے۔
دودھ کو اس وقت تک ابالیں جب تک کہ اس کا حجم آدھا کم نہ ہوجائے۔
اگر آپ گاڑھا، بنانے کیلئے بھرپور اور کریمی دودھ استعمال کرتے ہیں، تو نتیجے میں بننے والے مشروب کا ذائقہ عام چائے جیسا ہوگا۔
ذائقہ کو مزید بڑھانے کے لیے، آپ الائچی اور دار چینی کا پاؤڈر شامل کر سکتے ہیں۔