ڈیجیٹل تناؤ کو نیا خاموش دل قاتل کا کیوں کہا جاتا ہے؟ ماہر امراض قلب سے جانیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے
ڈیجیٹل تناؤ ڈیجیٹل آلات جیسے موبائل فون، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، اورسوشل میڈیا کےمسلسل استعمال اور معلومات کے زیادہ بوجھ کی وجہ سےپیدا ہونے والا تناؤ ہے۔
Published : December 13, 2025 at 11:03 AM IST|
Updated : December 13, 2025 at 1:27 PM IST
ان دنوں ڈیجیٹل تناؤ ایک نیا خاموش دل کا قاتل بن گیا ہے، پھر بھی بہت سے لوگ اب بھی اس کے اثرات کو کم سمجھتے ہیں۔ معلومات کے مسلسل دباؤ کے ساتھ موبائل فون، لیپ ٹاپ اور اسکرین سے مسلسل جڑے رہنے سے ہمارے تناؤ کی سطح بڑھ جاتی ہے جس کا دل کی صحت پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ماہر امراض قلب ڈاکٹر نوین بھاماری بتاتے ہیں کہ صرف بلڈ پریشر یا کولیسٹرول پر توجہ مرکوز کرنا صحت مند دل کو برقرار رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔
ڈیجیٹل تناؤ کو کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ بے قابو ڈیجیٹل تناؤ صحت کی متعدد حالتوں کا باعث بن سکتا ہے، جن میں دل کی بیماری، ہائی بلڈ پریشر، ہاضمے کے مسائل (IBS) دماغی بیماریاں (اضطراب، ڈپریشن)، نیند کی کمی، کمزور مدافعتی نظام اور موٹاپا شامل ہیں۔ اس آرٹیکل میں جانتےہیکہ ڈیجیٹل تناؤ کیا ہے، اسے دل اور صحت کے لیے خاموش قاتل کیوں سمجھا جاتا ہے، اور اس کا انتظام کیسے کیا جائے۔
ڈیجیٹل تناؤ کیا ہے؟
ڈیجیٹل تناؤ اضطراب، تھکاوٹ اور اوورلوڈ کا احساس ہے جس کا تجربہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے ڈیجیٹل آلات سے مسلسل جڑے رہتے ہیں۔ چاہے یہ ای میل چیک کرنا ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے سکرول کرنا ہو، یا کبھی کبھار نوٹیفکیشن سے نمٹنا ہو، ڈیجیٹل تناؤ ہماری دماغی صحت اور تندرستی کو سنجیدگی سے متاثر کر سکتا ہے۔ ماہر امراض قلب ڈاکٹر نوین بھاماری کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل تناؤ وہ تناؤ ہے جو ڈیجیٹل آلات جیسے موبائل فون، کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے مسلسل استعمال اور معلومات کے زیادہ بوجھ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی صحت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ یہ بے خوابی، اضطراب اور چڑچڑاپن کا باعث بن سکتا ہے، اور طویل مدت میں، قلبی خطرےکو دوگنا کر سکتا ہے۔
ڈیجیٹل تناؤ کو دل اور صحت کا خاموش قاتل کیوں سمجھا جاتا ہے۔
ڈاکٹر نوین بھاماری کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل آلات کے بڑھتے ہوئے استعمال کی وجہ سے ان دنوں ’ڈیجیٹل تناؤ‘ بڑھ رہا ہے۔ ضرورت سے زیادہ اطلاعات، کام کی ای میلز، اور سوشل میڈیا کو مسلسل چیک کرنا کسی شخص کے تناؤ کی سطح کو بڑھا سکتا ہے (جسے کورٹیسول بھی کہا جاتا ہے)۔ یہ طویل مدتی تناؤ قلبی نظام پر دباؤ ڈالتا ہے، دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ امراضِ قلب کا خطرہ بڑھاتا ہے۔
مزید برآں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، جو لوگوں کو جوڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں، دوری اور اضطراب کے جذبات پیدا کر سکتے ہیں، جو جذباتی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ ڈیجیٹل انحصار اور جذباتی پریشانی کا یہ چکر دل کی صحت پر طویل مدتی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ ڈیجیٹل انحصار ذہنی تناؤ کو بڑھاتا ہے، جس کا براہ راست اثر دل کی صحت پر پڑتا ہے۔ چونکہ تناؤ اور تنہائی دل کی بیماری کے لیے بڑے خطرے والے عوامل ہیں، اس لیے وہ طویل عرصے میں دل کے مسائل کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔
ڈیجیٹل تناؤ کی کچھ عام علامات میں شامل ہیں:
گھبراہٹ
تنہائی یا سماجی سرگرمیوں سے دستبرداری
غصہ
ڈپریشن
کندھے کا درد
پیٹ میں درد، سر درد، یا دیگر عام جسم کا درد طبی حالت کی وجہ سے نہیں۔
ڈیجیٹل تناؤ کا انتظام کیسے کریں۔
ٹیکنالوجی ہمیشہ ساتھ رہے گی، لیکن صحت مند ڈیجیٹل عادات کو اپنانا آپ کے دل کی حفاظت میں بہت آگے جا سکتا ہے۔
باقاعدگی سے وقفے لیں اور 20-20-20 اصول پر عمل کریں — ہر 20 منٹ میں، 20 سیکنڈ کا وقفہ لیں اور 20 فٹ دور دیکھیں — اسکرین کی تھکاوٹ کو کم کرنے اور حرکت کو فروغ دینے کے لیے۔
جسمانی سرگرمی کو شامل کریں: کام کے اوقات کے دوران کھڑے ہونے، کھینچنے یا چلنے کے لیے وقت سیٹ کریں۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ ہلکی پھلکی ورزش کرنے کا ارادہ کریں۔
سونے سے پہلے اسکرین کا وقت محدود کریں: نیند کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے سونے سے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے اسکرین سے پرہیز کریں۔
ڈیجیٹل ڈیٹوکس کی مشق کریں: ڈیوائسز سے منقطع ہونے اور پڑھنے، مراقبہ، یا پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے جیسی آف لائن سرگرمیوں میں مشغول ہونے کے لیے دن کے دوران مخصوص اوقات طے کریں۔
مزید پڑھیں: اگر آپ کے پیر کی انگلیوں کے بال گر جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے صحت پر کیا اثرات مرتب ہیں؟
متوازن غذا کو ترجیح دیں: اپنی کھانے کی عادات کا خیال رکھیں، خاص طور پر جب سکرین استعمال کریں۔ دل کے لیے صحت مند غذاؤں کا انتخاب کریں جیسے پھل، سبزیاں، سارا اناج اور ہلکی پروٹین۔
صبح سورج کی روشنی جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ آپ کی قدرتی نیند جاگنے والی اوقات کو سیٹ کرتا ہے اور مجموعی صحت پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف عام معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ یا طریقہ کار کو اپنانے سے پہلے آپ کو تفصیلات پڑھیں اور اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)