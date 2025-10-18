کیا آپ صبح بغیر کچھ کھائے دیر تک بھوکے رہتے ہیں؟ پھر ہوشیار رہیں!
جسم کو صبح بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرہم ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے بلڈ شوگر کی سطح کم ہو جاتی ہے۔
Published : October 18, 2025 at 2:33 PM IST
بہت سے لوگ صبح کے وقت طویل عرصے تک بھوکے رہتے ہیں۔ یہ پیٹ کی خرابی، اپھارہ، سستی اور تھکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو صبح کے وقت طویل بھوکا رہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کو بیدار ہونے کے ایک گھنٹے کے اندر کم از کم کچھ کھا لینا چاہیے۔ آپ کو اپنے دانتوں کو برش کرنے کے فوراً بعد گرم پانی بھی پینا چاہیے۔ ماہرین دانت صاف کرنے کے بعد کم از کم ہلکا کھانا کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ چونکہ آپ ساری رات سوتے ہیں، اس لیے آپ کا جسم تقریباً 8 سے 9 گھنٹے تک بغیر خوراک کے چلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ اس آرٹیکل میں، آئیے جانتے ہیں کہ صبح دیر تک کچھ نہ کھانے سے صحت کے دیگر کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
تھکاہمارے جسم کو صبح کے وقت بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے بلڈ شوگر کی سطح کم ہو جاتی ہے...وٹ
ہمارے جسم کو صبح کے وقت بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناشتہ چھوڑنا ہمارے بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرنے کا سبب بن سکتا ہے، جس سے ہم سست اور کمزور محسوس کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی توانائی نہیں ہے کہ کچھ بھی کر سکیں اور جلدی تھک جائیں۔ دن بھر متحرک رہنے کے لیے ناشتہ ضروری ہے۔
ارتکاز کم ہوجاتا ہے۔
ہمارے دماغ کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے گلوکوز ضروری ہے۔ اگر ہم ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے دماغ کو وہ توانائی نہیں ملتی جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حراستی میں کمی کی طرف جاتا ہے. ہم اپنے کام پر توجہ نہیں دے سکتے۔ ہم دن بھر چڑچڑے رہتے ہیں۔ طلباء، خاص طور پر، اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے سکتے، اور ملازمین اپنے دفتری کام پر توجہ نہیں دے سکتے۔ یہ اکثر مسائل کی طرف جاتا ہے.
وزن بڑھنا
اگر آپ صبح دیر تک بھوکے رہتے ہیں، تو امکان ہے کہ آپ دوپہر کے کھانے میں زیادہ کھا لیں گے۔ اس وقت تک بھوکے رہنے سے آپ کا میٹابولزم سست ہوجاتا ہے جس سے جسم میں چربی جمع ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے جس سے وزن بڑھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صبح ناشتہ کرنے سے آپ کا میٹابولزم بہتر ہوتا ہے اور آپ کا وزن کنٹرول میں رہتا ہے۔
غذائیت کی کمی
اگر آپ ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کے جسم کو ضروری غذائی اجزاء نہیں ملیں گے، خاص طور پر وٹامنز، معدنیات، پروٹین اور فائبر۔ یہ طویل مدت میں صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ توانائی کھو دیں گے اور آپ کے بیمار ہونے کا امکان بڑھ جائے گا۔
ہاضمے کے مسائل ہو سکتے ہیں۔
لمبے عرصے تک بھوکے رہنے سے پیٹ کے مسائل جیسے گیس اور تیزابیت ہو سکتی ہے۔ نظام ہاضمہ کی خرابی پیٹ میں درد، بدہضمی اور متلی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ یہ پیٹ کے السر کا باعث بھی بن سکتا ہے۔
ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟
غذائیت کی ماہر ڈاکٹر دیویا شرما کا کہنا ہے کہ ناشتہ نہ صرف مزیدار ہونا چاہیے بلکہ غذائیت سے بھرپور اور متوازن بھی ہونا چاہیے۔ روٹی، پراٹھا، اپما، اور جئی سبھی اچھے غذائی اجزا ہیں، لیکن ان کو صحیح مقدار اور مرکب میں کھانا ضروری ہے۔ ایک ایسا ناشتہ جس میں پروٹین، وٹامنز، کاربوہائیڈریٹس اور فائبر کا صحیح توازن ہو، وہ نہ صرف دن کا آغاز توانائی اور جوش سے کرے گا بلکہ دن بھر توانائی بھی برقرار رکھے گا۔
ناشتے کی مختلف اقسام کے فائدے اور نقصانات
ڈاکٹر دیویا شرما بتاتی ہیں کہ اگر صحیح طریقے سے کھایا جائے تو ناشتے کی مختلف اقسام کے مختلف فوائد ہوتے ہیں۔ روٹی، پراٹھا اور سبزیاں جیسے روایتی ناشتے دیرپا توانائی فراہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر زیادہ گھی اور تیل کے ساتھ تیار کیا جائے تو یہ کافی بھاری ہو سکتے ہیں اور دن بھر کی تھکاوٹ اور دیگر مسائل کا باعث بن سکتے ہیں۔
دوسری طرف، اپما، جئی اور پوہا جیسے اختیارات ہلکے اور ہضم کرنے میں آسان ہیں۔ تاہم، اگر ایک مثالی مجموعہ میں تیار کیا جاتا ہے، تو وہ غذائی اجزاء میں کم ہوسکتے ہیں. تاہم، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس قسم کے کھانے آپ کو زیادہ دیر تک پیٹ بھرتے رہتے ہیں اور وزن کم کرنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے ایک بہتر آپشن ہو سکتا ہے۔
مزید پڑھیں: دہی کھانے کا صحیح وقت کب ہے؟ دہی کب کھانا خطرناک ہو سکتا ہے؟ اس کے فائدے اور نقصانات جانیں
اس کے علاوہ بعض اوقات ناشتے سے متعلق کچھ عادات بھی ہو سکتی ہیں جو مسائل کا باعث بن سکتی ہیں، جیسے کہ بعض اوقات لوگ یا تو ناشتے میں بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں یا وقت کی کمی کی وجہ سے ناشتہ نہیں کرتے، وزن کم کرنے کی کوشش کرنا یا دیگر وجوہات کی وجہ سے یہ تمام عادتیں جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔