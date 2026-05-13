بخار میں منہ کا ذائقہ کڑوا کیوں ہو جاتا ہے اور بخار میں بھوک کیوں نہیں لگتی؟ جانیں وجوہات
بخار ہونے پر کچھ لوگوں کا منہ خشک ہو جاتا ہے، ان کی ذائقے کی حس بھی متاثر ہوتی ہے۔ جانیں ایسا کیوں ہوتا ہے۔
Published : May 13, 2026 at 10:54 AM IST
جب موسم بدلتا ہے یا انفیکشن شروع ہوتا ہے تو بخار کا ہونا عام بات ہے۔ جب بخار آتا ہے تو یہ جسم کے درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ ساتھ مختلف جسمانی تبدیلیاں لاتا ہے۔ خاص طور پر بھوک میں کمی اور منہ میں کڑوا ذائقہ جیسے مسائل اکثر پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی رپورٹ میں ہم جانیں گے کہ جب کسی کو بخار ہوتا ہے تو یہ مخصوص مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ جب آپ کو بخار ہوتا ہے - چاہے آپ کسی خاص کھانے سے کتنا ہی لطف اندوز ہوں - آپ اسے کھانے کی خواہش نہیں کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک سائنسی وجہ ہے. خاص طور پر جب کوئی انفیکشن ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، تو ہمارا مدافعتی نظام اس سے لڑنے کے لیے متحرک ہو جاتا ہے۔ اس دفاعی عمل کے دوران ہمارا مدافعتی نظام بعض مخصوص کیمیکلز جاری کرتا ہے جسے 'سائٹوکائنز' کہا جاتا ہے۔
یہ سائٹوکائنز دماغ میں واقع 'بھوک سنٹر' کو براہ راست متاثر کرتی ہیں۔ نتیجتاً، دماغ عارضی طور پر بھوک کے سگنل بھیجنا بند کر دیتا ہے۔ نتیجے کے طور پر ہم اپنی بھوک کھو دیتے ہیں. بنیادی طور پر یہ جسم کا قدرتی طریقہ کار ہے جو توانائی کو ہاضمے سے دور کرتا ہے اور اسے انفیکشن سے لڑنے کی طرف لے جاتا ہے۔
بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جب انہیں بخار ہوتا ہے تو ان کا منہ خشک ہو جاتا ہے اور وہ ذائقہ کی حس کھو بیٹھتے ہیں۔ انفیکشن کے دوران خون کے دھارے میں کچھ زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لعاب کے قدرتی ذائقے کو بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح، زبان پر واقع ذائقہ کی کلیوں کا کام بھی اس عرصے میں سست ہوجاتا ہے۔ بخار تھوک کی پیداوار میں کمی کا سبب بنتا ہے، جس سے منہ خشک ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ذائقہ یا کڑواہٹ کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے جس کے ذریعے جسم انفیکشن کا مقابلہ کرتا ہے۔
جلدی صحت یاب ہونے کے لیے آپ کو کیا کھانا چاہیے؟
بخار سے کمزور جسم کو تیزی سے بحال کرنے کے لیے مناسب غذائیت ضروری ہے۔ ہلکی آسانی سے ہضم ہونے والی غذاؤں کو ترجیح دی جانی چاہیے جو نظام ہضم پر دباؤ نہ ڈالیں۔ قوت مدافعت بڑھانے والے کھانے پینے سے صحت یابی کے عمل کو تیز کرنے میں مدد ملتی ہے۔
سیال: وافر مقدار میں پانی پئیں؛ ORS اور ناریل کے پانی کا استعمال بھی جسم کے اندر الیکٹرولائٹ بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے فائدہ مند ہے۔
گرم غذائیں: گرم سبزیوں یا چکن سوپ کا استعمال نہ صرف گلے کو سکون بخشتا ہے بلکہ جسم کو ہائیڈریشن بھی فراہم کرتا ہے۔
کھانا: کھچڑی اور پیروگنم جیسے پکوان آسانی سے ہضم ہوتے ہیں۔ دہی میں موجود پروبائیوٹکس معدے کے لیے فائدہ مند ہیں۔
پھل: کیلے اور سیب جیسے پھل جسم کو فوری توانائی فراہم کرتے ہیں۔ ان میں موجود وٹامنز انفیکشن سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔
بخار میں مبتلا ہونے کے باوجود اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے، تب بھی آپ کو تھوڑی مقدار میں کھانا کھانے کو یقینی بنانا چاہیے۔ یہ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ صرف کمرے کے درجہ حرارت پر کھانا کھاتے ہیں۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ ان ٹوٹکوں پر عمل کرکے آپ آسانی سے بخار سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھی صحت کا اصل اصول کھانے سے ڈرے بغیر صحیح احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں مضمر ہے۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے پیشہ ور افراد کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں؛ تاہم، اس پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں)