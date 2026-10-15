گردوں کی خرابی کی صورت میں، دوا کی معمولی مقدار بھی جسم کے لیے زہریلی ثابت ہو سکتی ہے
گردے کی بیماری جگر کا کام بھی سست کر دیتی ہے، جس کے سبب ادویات جسم میں زیادہ دیر تک موجود رہتی ہیں۔
Published : October 15, 2026 at 10:34 AM IST
حیدرآباد: ہم میں سے اکثر لوگ گردوں کو محض جسم کے صفائی کرنے والے اعضاء کے طور پر دیکھتے ہیں،جو فضلہ اور اضافی سیال کو جسم سے خارج کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ تاہم یہ کئی دیگر اہم افعال بھی انجام دیتے ہیں۔ گردے مختلف ادویات اور ان کے میٹابولک وہ مادے جو میٹابولزم کے عمل کے بعد بنتے ہیں اس کو بھی جسم سے خارج کرتے ہیں۔ جب گردے ٹھیک سے کام نہیں کرتے، تو کچھ ادویات ضرورت سے زیادہ عرصے تک جسم میں رہ سکتی ہیں۔ اس سے منفی اثرات اور زہریلے پن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، چاہے مریض نے ڈاکٹر کی تجویز کردہ درست مقدار ہی کیوں نہ لی ہو۔
حیدرآباد کے یشودا ہسپتالوں میں سینئر کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ اور ٹرانسپلانٹ فزیشن، ڈاکٹر دلیپ ایم بابو وضاحت کرتے ہیں کہ، سادہ الفاظ میں، جب کسی شخص کو گردے کی بیماری ہوتی ہے، تو اس کی روزانہ لی جانے والی ادویات کے اثرات اور ان کے تئیں جسم کا ردعمل نمایاں طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسا بنیادی طور پر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ گردے جسم کے مرکزی فلٹرنگ سسٹم (چھاننے کے نظام) کے طور پر کام کرتے ہیں؛ جب یہ درست طریقے سے کام نہیں کرتے، تو ادویات کے حوالے سے جسم کا ردعمل بدل جاتا ہے۔
گردے کی بیماری ادویات کے اثرات کو کیسے متاثر کرتی ہے:
ڈاکٹر دلیپ ایم بابو کے مطابق، اپنے گردوں کو ایسے فلٹرز سمجھیں جو خون کو صاف کرتے ہیں یہ فضلہ مادوں کو خارج کرتے ہیں اور ساتھ ہی جسم میں سیال، نمکیات اور معدنیات کا مناسب توازن برقرار رکھتے ہیں۔ گردے کی دائمی بیماری سی کے ڈی میں، یہ چھاننے کی صلاحیت بتدریج کم ہو جاتی ہے، جس سے ادویات کے کام کرنے کا طریقہ دو اہم طریقوں سے متاثر ہوتا ہے:
اخراج میں سستی:
وہ ادویات جو عام طور پر گردوں کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتی ہیں، وہ خون میں جمع ہونا شروع ہو سکتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، جب گردے متاثر ہوتے ہیں، تو یہ ادویات جسم کے اندر جمع ہونے لگتی ہیں۔ اس کی وجہ سے دوا کی ایک معمول کی مقدار بھی زہریلی ہو سکتی ہے یا 'اوور ڈوز' (ضرورت سے زیادہ مقدار) کا باعث بن سکتی ہے۔
حساسیت میں اضافہ:
جب گردوں کے افعال متاثر ہوں، تو کچھ ادویات جسم پر زیادہ شدید اثر ڈال سکتی ہیں۔
آپ کے گردے کتنی اچھی طرح کام کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر آپ کے ڈاکٹر دوا کی مقدار میں ردوبدل کر سکتے ہیں، کوئی دوسری دوا تجویز کر سکتے ہیں، یا خوراکوں کے درمیان وقفے کو بڑھا سکتے ہیں۔
عام طور پر استعمال ہونے والی وہ ادویات جن کے لیے اضافی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے:
ڈاکٹر دلیپ ایم بابو بتاتے ہیں کہ جب گردے کی بیماری لاحق ہو، تو ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات اور بغیر نسخے کے ملنے والی (over-the-counter) ادویات، دونوں کے معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے۔
درد کم کرنے والی ادویات:
نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز گردوں کی طرف خون کے بہاؤ کو کم کر سکتی ہیں اور گردوں کو نقصان پہنچنے کے خطرے میں اضافہ کر سکتی ہیں۔
اینٹی بائیوٹکس اور اینٹی وائرل ادویات:
انفیکشن کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی بہت سی ادویات گردوں کے ذریعے جسم سے خارج ہوتی ہیں۔ لہذا، جسم میں ان ادویات کے جمع ہونے سے روکنے اور منفی اثرات سے بچنے کے لیے اکثر ان کی خوراک میں ردوبدل کرنا ضروری ہوتا ہے۔
ذیابیطس کی ادویات:
جب گردوں کے افعال متاثر ہوتے ہیں، تو کچھ ادویات جسم میں زیادہ دیر تک رہ سکتی ہیں۔ انسولین کی درکار مقدار میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، جس سے خون میں شکر کی سطح بہت کم ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
بلڈ پریشر کی ادویات:
ACE inhibitors اور ARBs گردوں کی حفاظت میں مدد کر سکتی ہیں، لیکن یہ پوٹاشیم کی سطح پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں؛ لہذا، باقاعدہ نگرانی کی ضروری ہے۔
اینٹاسڈز اور تیزابیت کی ادویات:
گردوں کی دائمی بیماری (سی کے ڈی) میں مبتلا افراد کے جسم میں کچھ مخصوص ادویات جمع ہو سکتی ہیں۔ تیزابیت کے لیے کسی بھی دوا کے طویل مدتی استعمال کے حوالے سے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا مناسب ہے۔
یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ گردوں کی بیماری میں مبتلا ہر فرد کے لیے یہ ادویات بنیادی طور پر غیر محفوظ نہیں ہیں۔ آیا کوئی مخصوص دوا آپ کے لیے مناسب ہے یا نہیں، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کے گردے کتنی اچھی طرح کام کر رہے ہیں، آپ کتنی خوراک لے رہے ہیں، اور آپ کی مجموعی صحت کی حالت کیسی ہے۔
باقاعدگی سے چیک اپ کی اہمیت
ڈاکٹر دلیپ ایم بابو بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے گردے کی بیماری بڑھتی ہے، آپ کو درکار دوائیں بھی بدل سکتی ہیں۔ اس لیے باقاعدہ چیک اپ ضروری ہے۔ خون کے ٹیسٹ سے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے گردے کتنی اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں۔ وہ آپ کے ای جی ایف آر (تخمینہ شدہ گلومیرولر فلٹریشن ریٹ، اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے گردے کتنے مؤثر طریقے سے خون کو فلٹر کر رہے ہیں) اور پوٹاشیم کی سطح کی پیمائش کرتے ہیں۔ مزید برآں، پیشاب کے ٹیسٹ سے البومین کا پتہ لگایا جا سکتا ہے ، ایک قسم کی پروٹین جو گردوں کے خراب ہونے پر ظاہر ہو سکتی ہے۔
محفوظ طریقے سے ادویات لینا
اگر آپ کو گردے کی بیماری ہے، تو درج ذیل طریقوں سے آپ کو محفوظ رکھنے میں مدد مل سکتی ہے:
اپنے ڈاکٹر، ڈینٹسٹ، اور فارماسسٹ کو اپنے گردے کی حالت کے بارے میں مطلع کریں۔
کوئی بھی نئی دوا شروع کرنے سے پہلے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور سے مشورہ کریں، بشمول درد کش ادویات، وٹامنز، جڑی بوٹیوں کی مصنوعات، یا سپلیمنٹس۔
ان تمام ادویات کی تازہ ترین فہرست کو برقرار رکھیں جو آپ لیتے ہیں، ان کی متعلقہ خوراکوں کے ساتھ۔
اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر کبھی بھی تجویز کردہ دوا لینا بند نہ کریں یا اس کی خوراک میں ردوبدل نہ کریں۔
اپنے خون اور پیشاب کے ٹیسٹ کے لیے طے شدہ ٹائم لائن پر عمل کریں۔
اپنے ڈاکٹر سے بیماری، الٹی، اسہال، یا پانی کی کمی کے دوران اپنی دوائیوں کا انتظام کرنے کے بارے میں ایک منصوبہ طلب کریں۔
خود ادویات سے پرہیز کریں۔
ڈاکٹر دلیپ ایم بابو کے مطابق، اگر آپ گردے کی بیماری میں مبتلا ہیں، تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر کوئی بھی درد کم کرنے والی دوا اینٹی بائیوٹک، بغیر نسخے کے ملنے والی ادویات، یا جڑی بوٹیوں پر مبنی سپلیمنٹس لینا شروع نہ کریں۔ کچھ ادویات گردوں کو مزید نقصان پہنچا سکتی ہیں، جبکہ دیگر جسم میں جمع ہو کر سنگین منفی اثرات کا باعث بن سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی دوا جو پہلے آپ کے لیے محفوظ تھی، اب آپ کے گردوں کے کام کرنے کے انداز میں تبدیلی کی وجہ سے اس کی خوراک میں ردوبدل کی ضرورت ہو۔
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آپ کے گردے اور آپ کی ادویات آپس میں گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ کوئی بھی نئی چیز شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے بات کر لینا ایک ایسا سادہ سا قدم ہے جو آپ کو سنگین نقصان سے بچانے میں مدد دے سکتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف جانکاری مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی و صحت کے ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)