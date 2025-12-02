سردیوں میں بال زیادہ کیوں گرتے ہیں؟ اس کے پیچھے کی وجہ جانیں
سردیوں کی وجہ سے بال خشک ہوجاتے ہیں اور گرنا شروع ہوجاتے ہیں۔تقریباً ہر ایک کو اس مسئلے کا سامنا ہے۔جانیے اس کےپیچھے کی وجوہات
Published : December 2, 2025 at 5:17 PM IST
سردیوں میں آپ کی صحت کے ساتھ، اپنی جلد اور بالوں کا اضافی خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ موسم سرما نہ صرف آپ کی جلد کو انتہائی خشک نہیں بناتا ہے بلکہ خشکی اور بالوں کے گرنے جیسے مسائل کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ بالوں سے متعلق مسائل سے نجات کے لیے لوگ مختلف گھریلو ٹوٹکے آزماتے ہیں۔ مارکیٹ مہنگی مصنوعات سے بھری پڑی ہے، لیکن اگر آپ بالوں کے گرنے کی صحیح وجہ نہیں جانتے تو اس سے چھٹکارا پانا ناممکن ہے۔ اس آرٹیکل میں، ہم پانچ ایسے عوامل کا جائزہ لیں گے جو سردیوں میں بالوں کے گرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں...
ماہر غذائیت شویتا شاہ کے مطابق بالوں کا گرنا ان دنوں بہت عام مسئلہ بن گیا ہے جو مرد اور خواتین دونوں کو پریشان کرتا ہے۔ آلودگی اور ناقص خوراک اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ تاہم اگر سردیوں میں آپ کے بال تیزی سے گرنے لگتے ہیں تو اس کے پیچھے کی ممکنہ وجوہات کے بارے میں جانیں، جو درج ذیل ہیں۔
سردیوں میں بال تیزی سے کیوں گرتے ہیں؟
خشک کھوپڑی:
سردیوں کی خشک ہوا نہ صرف آپ کے چہرے اور ہاتھوں اور پیروں کی جلد کو بلکہ کھوپڑی کو بھی خشک کردیتی ہے جو خشکی کا باعث بنتی ہے۔ خشکی بالوں کے گرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
ضرورت سے زیادہ تیل لگانا:
بہت سے لوگ سردیوں میں خشکی کو کم کرنے کے لیے اپنے بالوں میں ضرورت سے زیادہ تیل لگاتے ہیں، لیکن زیادہ تیل لگانے سے خشکی بڑھ سکتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ تیل اور چکنائی کھوپڑی پر فنگس کو فروغ دے سکتی ہے، جو خشکی کو مزید بڑھا سکتی ہے اور بالوں کے گرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے ماہرین ہمیشہ اپنے بالوں کو شیمپو کرنے سے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے تیل لگانے کا مشورہ دیتے ہیں۔
گرم ملبوسات مسئلہ کو بڑھا دیتے ہیں
سردیوں میں ہم اکثر اپنے آپ کو لحاف اور کمبل سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ مزید برآں، ہم گرم ٹوپیاں پہنتے ہیں، جو ہمارے بالوں میں ضرورت سے زیادہ رگڑ کا باعث بنتے ہیں، اور اسے مزید الجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بال خشک، جھرجھری اور ٹوٹنے کا خطرہ بن جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے نرم کپڑے کی ٹوپی پہنیں اور رات کو ریشمی ٹوپی پہن کر سو جائیں۔
وٹامن ڈی کی کمی
سردیوں میں بالوں کے گرنے کی سب سے عام وجہ وٹامن ڈی کی کمی ہے، کیونکہ سورج کی روشنی میں کمی آتی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنی خوراک کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر سردیوں میں آپ کے بال تیزی سے گرتے ہیں تو آپ کو وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔
اہم نوٹ:
بالوں کا گرنا ایک مسلسل عمل ہے۔ ہر روز، کسی نہ کسی وجہ سے، آپ کے بال گرتے ہیں۔ ہمارے بال سخت سورج کی روشنی، آلودگی، یووی شعاعوں، تناؤ، ہارمونل عدم توازن اور بہت کچھ کے سامنے آتے ہیں۔ اس سے بالوں کا گرنا، گنجا پن، بالوں کا پتلا ہونا، سپلٹ اینڈ اور خشک بالوں جیسے مسائل جنم لیتے ہیں۔ بالوں کے لیے غذائیت ضروری ہے اور بالوں کے مسائل کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے، لیکن کوئی بھی حل راتوں رات نتائج فراہم نہیں کرتا۔ اس لیے بالوں کی دیکھ بھال باقاعدگی سے کرنی چاہیے۔