خواتین کو کیوں زیادہ متاثر کرتی ہے ذیابیطس؟ جانیے ہائی بلڈ شوگر صحت کو کس طرح پہنچاتی ہے نقصان
مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ ذیابیطس خواتین میں کئی بیماریوں اور ہارمونل مسائل کا خطرہ بڑھاتی ہے، ہچیشور ایل اینیگیری اور لکشمی نرسمہا رپورٹ...
Published : April 24, 2026 at 3:41 PM IST
حیدرآباد: بھارت میں خواتین میں ٹائپ 2 ذیابیطس کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے صحت کا سنگین بحران پیدا ہو رہا ہے۔ خاص طور پر یہ ہے کہ ذیابیطس کی پیچیدگیاں (جیسے دل کی بیماری، گردے کی خرابی، اور اعصابی مسائل) مردوں کے مقابلے خواتین میں زیادہ شدید ہوتی ہیں۔ یہ اضافہ بنیادی طور پر جسمانی غیرفعالیت، کھانے کی خراب عادات، موٹاپا (خاص طور پر پیٹ کے ارد گرد) اور تناؤ کی وجہ سے ہے، جس سے 35-55 سال کی خواتین زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔
ایک چونکا دینے والا صنفی فرق
تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کی نسبت زیادہ مرد ذیابیطس کا شکار ہوتے ہیں۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں ذیابیطس کے شکار مردوں کی تعداد خواتین سے 17.7 ملین زیادہ ہے۔ تاہم، خواتین کو ذیابیطس ہونے کے بعد اکثر زیادہ سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ ذیابیطس خواتین میں دل کی بیماری، گردے کی خرابی، ڈپریشن اور ہارمونز کے مسائل کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھاتا ہے۔
مثال کے طور پر ریسرچ سوسائٹی فار دی سٹڈی آف ذیابیطس ان انڈیا (RSSDI) کے ماہرین نے چونکا دینے والے اعدادوشمار کا انکشاف کیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ذیابیطس کے شکار مردوں میں ذیابیطس سے پاک مردوں کے مقابلے میں دل کے دورے کا خطرہ 50 فیصد زیادہ ہوتا ہے۔ دریں اثنا، ذیابیطس والی خواتین کو غیر ذیابیطس والی خواتین کے مقابلے میں دل کے دورے کا خطرہ 150 فیصد زیادہ ہو سکتا ہے، یہ ایک حیران کن اعدادوشمار ہے۔ یہ تین گنا خطرے کی نمائندگی کرتا ہے! لہذا، اگرچہ ذیابیطس مردوں کے مقابلے خواتین میں کم کثرت سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ شدید اور مہلک ہوتے ہیں۔
خواتین میں میٹابولزم کمزور کیوں ہوتا ہے؟
خواتین اپنی پوری زندگی میں منفرد اور چیلنجنگ حیاتیاتی تبدیلیوں سے گزرتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں، جوانی سے بڑھاپے تک (بلوغت، حیض، حمل، اور رجونورتی)، ہارمونز کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہوتی ہیں، جو جسمانی اور جذباتی دونوں طرح کی صحت کو متاثر کرتی ہیں۔ عورت کی زندگی کے مختلف مراحل میں ہارمونل اتار چڑھاو براہ راست اس کے میٹابولزم اور بلڈ شوگر کو متاثر کرتے ہیں۔ اس سے خواتین کو میٹابولک مسائل کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ان میں پیٹ کی چربی، ہائی بلڈ پریشر، غیر معمولی کولیسٹرول، اور ہائی بلڈ شوگر جیسے عوامل شامل ہیں، جو دل کی بیماری اور ذیابیطس کے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھاتے ہیں۔
کئی خطرے والے عوامل خواتین کو ذیابیطس کے خطرے میں ڈال سکتے ہیں، جیسے...
پیٹ کا موٹاپا
جسمانی سرگرمی کی کمی
دائمی تناؤ
ذیابیطس کی خاندانی تاریخ
پروسیسرڈ فوڈز میں غیر صحت بخش غذا زیادہ ہے۔
اس کے علاوہ، کچھ خطرے والے عوامل جو خواتین کے لیے مخصوص ہیں...
حمل کی ذیابیطس
حمل کے دوران، کچھ خواتین کو حمل کی ذیابیطس ہوتی ہے، یہ ایک عارضی حالت ہے جو ہارمونل تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد بلڈ شوگر کی سطح معمول پر آ سکتی ہے، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ حاملہ ذیابیطس والی خواتین کو بعد کی زندگی میں ٹائپ 2 ذیابیطس ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔