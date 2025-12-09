صبح کے وقت بلڈ پریشر کیوں بڑھتا ہے؟ اس کے پیچھے کارفرما اصل وجہ جانیں
کچھ بری عادتیں صبح کے وقت ہائی بلڈ پریشر کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس آرٹیکل میں جانیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے...
Published : December 9, 2025 at 10:49 AM IST
عام طور پر نیند کے دوران بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ تاہم جب ہم صبح اٹھتے ہیں، تو جسم روزمرہ کی سرگرمیوں کی تیاری کے لیے کچھ ہارمونز جاری کرتا ہے۔ یہ ہارمونز بلڈ پریشر میں قدرے اضافہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات، یہ اضافہ بہت تیز، ضرورت سے زیادہ، یا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس حالت کو مارننگ ہائی بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صبح کے وقت ہائی بلڈ پریشر والے افراد میں امراض قلب اور فالج جیسے مسائل کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح کے وقت ان مسائل کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ طرز زندگی کی غلطیاں یا بنیادی صحت کے مسائل صبح کے وقت بلڈ پریشر کے مسائل کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے۔
سلیپ اپنیا
صبح کے وقت ہائی بلڈ پریشر کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نیند کے دوران جب سانس بار بار رک جاتی ہے تو آکسیجن کی سطح گر جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ایڈرینالین اور کورٹیسول جیسے تناؤ کے ہارمونز کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ ہارمون رات بھر دل کی دھڑکن کو بڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے صبح کے وقت بلڈ پریشر معمول سے بڑھ جاتا ہے۔ متعدد مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جن لوگوں کا علاج نہ کیا گیا وہ نیند کی کمی کے باعث مزاحم ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماری اور فالج کا زیادہ خطرہ لاحق رہتا ہے۔ سلیپ فاؤنڈیشن کی ایک تحقیق کے مطابق نیند کی کمی کے بہت سے مریضوں کو صبح اٹھنے پر بلڈ پریشر میں اچانک اضافہ ہو جاتا ہے۔
دوائیوں کا دورانیہ یا تاثیر:
بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو دوائیں ہم لیتے ہیں وہ کم اثر والی ہوتی ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ رات کے وقت ان کی تاثیر کم ہو سکتی ہے۔ مزید برآں صحیح وقت پر ادویات نہ لینے سے رات کے وقت بلڈ پریشر بے قابو ہو سکتا ہے، جس سے صبح کے وقت بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ صبح کے وقت بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق لمبے عرصے تک کام کرنے والی دوائیوں کے وقت کو ایڈجسٹ کریں۔
مناسب خوراک کا فقدان:
کھانے کی عادات بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سونے سے پہلے نمکین یا پراسیس فوڈز کھانے سے جسم میں پانی کی زیادتی، خون کی مقدار اور بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے۔ مزید برآں، رات کو بھاری کھانا کھانے سے دل اور دوران خون کے نظام پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عادات نیند کے دوران بلڈ پریشر کو قدرتی طور پر کم ہونے سے روکتی ہیں۔
الکوہل کا استعمال:
بہت سے لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو شراب پینا انہیں بہتر نیند میں مدد دیتا ہے۔ تاہم اس کا ابتدائی نیند دلانے والا اثر قلیل المدت ہوتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ، یہ عادت نیند میں خلل ڈال سکتی ہے اور صبح کے وقت بلڈ پریشر کو بڑھا سکتی ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے شراب پیتے ہیں ان میں صبح کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے۔
ہارمونز کے اتار چڑھاؤ اور تناؤ:
جب ہم صبح بیدار ہوتے ہیں تو ہمارا جسم قدرتی طور پر کورٹیسول اور ایڈرینالین جیسے ہارمونز خارج کرتا ہے۔ اسے "صبح کا اضافہ" کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ صحت مند افراد میں عام ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ زیادہ تناؤ، اضطراب یا صحت کے دیگر مسائل والے لوگوں میں زیادہ عام ہے، جس کی وجہ سے بیدار ہونے کے فوراً بعد بلڈ پریشر میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بعض اوقات اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ قلبی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ دائمی تناؤ نیند کے معیار کو بھی متاثر کرتا ہے۔
مزید پڑھیں:کیا آپ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں؟ بغیر دوا کے اسے کنٹرول کرنے کے لیے اپنی خوراک میں یہ تبدیلیاں کریں!
صحت کے بنیادی مسائل:
ماہرین کا کہنا ہے کہ صبح کے وقت ہائی بلڈ پریشر بعض اوقات بنیادی صحت کے مسئلے کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گردے کی دائمی بیماری، ذیابیطس، اور موٹاپا یہ حالات رات کے وقت بلڈ پریشر کے کنٹرول کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ان حالات میں مبتلا افراد کو صبح کے وقت ہائی بلڈ پریشر کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ اپنانے سے پہلے آپ اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)