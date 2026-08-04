چالیس اور پچاس کی عمر میں خواتین کو رحم کے کینسر کا زیادہ خطرہ کیوں ہوتا ہے؟ کن علامات پر توجی دینا چاہیے
خواتین اکثر پری مینوپاز یا ماہواری کے دوران سنگین علامات کو بھی نظر انداز کر دیتی ہیں، جوکہ بعد میں سنگین حالات پیدا کرتے ہیں۔
Published : August 4, 2026 at 12:29 PM IST
چالیس اور پچاس کی دہائی کے اوائل میں خواتین کی جانب سے تجربہ کی جانے والی تبدیلیاں جیسے اپھارہ، تھکاوٹ، یا کھانے کے بعد پیٹ بھرنے کا احساس کو اکثر پریمینوپاز کی محض علامات کے طور پر مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ زندگی کے اس مرحلے میں ہارمونل تبدیلیاں واقعی نئی اور غیر آرام دہ علامات کا سبب بن سکتی ہیں، لیکن ہر تبدیلی کو ماہواری سے منسوب نہیں کیا جانا چاہیے۔
ڈاکٹر ایتی پاریکھ وڈوڈرا کے بھلال امین جنرل ہسپتال کی کنسلٹنٹ میڈیکل آنکولوجسٹ، نوٹ کرتی ہیں کہ مستقل علامات بعض اوقات دراصل رحم کے کینسر کی علامتیں ہو سکتی ہیں۔ رحم کے کینسر کو اکثر "خاموش قاتل" کہا جاتا ہے کیونکہ ابتدائی مراحل میں اس کی علامات کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔
رحم کے کینسر کی علامات ماہواری کی علامات سے مختلف
ڈاکٹر ایتی پاریکھ کے مطابق، پری مینوپاز ماہواری سے پہلے کی مدت ہے جب جسم میں ہارمون کی سطح میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ اس وقت کے دوران، خواتین کو اکثر اوقات بے قاعدہ ماہواری، گرم چمک (گرمی کے اچانک احساس)، رات کو پسینہ آنا، موڈ میں تبدیلی، نیند میں خلل اور اپھارہ جیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ علامات عام طور پر ہارمونل تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تاہم، رحم کے کینسر کی علامات مختلف ہیں؛ وہ حل نہیں کرتے اور وقت کے ساتھ خراب ہوتے جاتے ہیں۔ رحم کے کینسر کی عام علامات میں مسلسل اپھارہ، شرونی یا پیٹ میں درد، تھوڑی مقدار میں کھانے کے بعد بھی پیٹ بھرنے کا احساس، بار بار پیشاب آنا، مسلسل تھکاوٹ، اور آنتوں کی عادات میں تبدیلی جیسے قبض شامل ہیں۔ ان علامات میں سے کوئی بھی ظاہری وجہ کے بغیر ہوسکتا ہے۔ ان علامات پر توجہ دینا ضروری ہے اگر وہ دور نہ ہوں۔
اس کینسر سے منسلک چیلنج کیا ہے؟
ڈاکٹر ایتی پاریکھ کہتی ہیں کہ اس کینسر کے ساتھ ایک بڑا چیلنج ان خواتین کے لیے موثر اسکریننگ ٹیسٹ کی کمی ہے۔ اگرچہ کچھ کینسروں کا پپ سمیر کے ذریعے ابتدائی مرحلے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن رحم کے کینسر کی تشخیص عام طور پر علامات ظاہر ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ نتیجتاً، بہت سی خواتین کو اس کینسر کی تشخیص صرف اس وقت ہوتی ہے جب یہ پہلے ہی نمایاں طور پر بڑھ چکا ہو۔
کیا عمر بیضہ دانی کے کینسر کے لیے خطرہ ہے؟
انہوں نے کہا کہ ماہواری کے بعد خواتین میں رحم کا کینسر زیادہ عام ہے، حالانکہ یہ کم عمر خواتین میں بھی ہو سکتا ہے۔ دیگر خطرے والے عوامل میں رحم یا چھاتی کے کینسر کی خاندانی تاریخ، بعض جینیاتی تغیرات، اینڈومیٹرائیوسس، بانجھ پن، سگریٹ نوشی، اور کینسر سے منسلک مخصوص موروثی سنڈروم شامل ہیں۔ ان میں سے کسی بھی خطرے والے عوامل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو یقینی طور پر کینسر ہو جائے گا۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل علامات کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔
کن علامات پر توجی دینی چاہیے
ڈاکٹر ایتی پاریکھ کے مطابق آپ کو ان علامات پر توجہ دینی چاہیے جو بار بار ظاہر ہو رہی ہے اور دو سے تین ہفتوں سے زیادہ برقرار رہتی ہیں۔ ان میں روزانہ دم پھولنا، شرونیی حصے میں مسلسل درد، مناسب طریقے سے کھانے میں دشواری، یا کسی انفیکشن کے بغیر پیشاب کے مسائل شامل ہو سکتے ہیں۔ ان علامات کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے اور نہ ہی ان کو محض بڑھاپے یا ماہواری کا حصہ سمجھ کر مسترد کیا جانا چاہیے۔ آپ ڈاکٹر رجوع ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر جسمانی معائنہ، الٹراساؤنڈ، یا خون کے ٹیسٹ جیسے CA-125 ٹیسٹ کروا سکتا ہے۔
کس بات پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے
شرونیی درد (پیٹ کے نچلے حصے میں درد) ہمیشہ کینسر کی نشاندہی نہیں کرتا۔ اپھارہ یا شرونیی درد کا سامنا کرنے والی خواتین کو ضروری نہیں کہ کینسر ہو۔ اس کے بجائے، وجہ عام مسائل جیسے پیشاب کے انفیکشن، فائبرائڈز، یا ہارمونل تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔
صحت کے ہر نئے مسئلے کو پری مینوپاز سے منسوب کرنا درست نہیں!
ڈاکٹر ایتی پاریکھ کہتی ہیں کہ اگرچہ پری مینوپاز زندگی کا ایک فطری مرحلہ ہے، لیکن صحت کے ہر نئے مسئلے کو اس سے نہیں جوڑا جانا چاہیے۔ اپنے جسم میں جاری تبدیلیوں پر توجہ دینا، اور ضرورت پڑنے پر مدد لینا انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر علامات بہتر نہیں ہوتی ہیں یا عام ہارمونل تبدیلیوں سے مختلف نظر آتی ہیں، تو طبی معائنہ کروانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
ابتدائی اسکریننگ مسائل کے سنگین ہونے سے پہلے ان کا پتہ لگانے میں مدد کر سکتی ہے، اور یہاں تک کہ اگر مسئلہ معمولی نکلے، تو یہ ذہنی سکون فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ ماہواری کے دوران بہت سی جسمانی اور ذہنی تبدیلیاں عام معلوم ہوتی ہیں، لیکن کچھ سنگین علامات ہیں جنہیں کبھی بھی معمولی سمجھ کر مسترد نہیں کرنا چاہیے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے ماہرین کی سفارشات پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)