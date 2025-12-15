ہمیں سردیوں میں پیاس کم کیوں لگتی ہے؟ اس موسم میں ہائیڈریٹ رہنے کا طریقہ سیکھیں
حیدرآباد: گرمیوں کے مہینوں میں پانی پینا ایک قدرتی اور آسان کام ہے۔ لیکن جب سردیاں آتی ہیں تو ہائیڈریٹ رہنا بہت سے لوگوں کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس موسم میں پانی پینے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ انہیں سردی میں اتنی پیاس نہیں لگتی۔ این سی بی آئی کی تحقیقی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے ایک مضمون کے عنوان سے "انسانی جسم میں سیال توازن پر سردی کے تناؤ کا اثر" کے مطابق سردیوں میں کم پانی پینا پانی کی کمی کا باعث بن سکتا ہے جو کہ صحت کے متعدد مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ تو آج کی اس خبر میں جانیں کہ ہمیں سردیوں میں پیاس کم کیوں لگتی ہے اور اس موسم میں ہائیڈریٹ رہنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے...
ہمیں سردیوں میں پیاس کم کیوں لگتی ہے؟
سرد موسم میں جسم گرمی کو بچانے کے لیے خون کی نالیوں کو تنگ کرتا ہے، پیاس کو کم کرتا ہے۔ اس سے دماغ میں پیاس کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر، دماغ یہ سمجھتا ہے کہ جسم پانی کی کمی کا شکار ہے، جب کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ متعدد مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سرد موسم میں پیاس کا احساس 40 فیصد تک کم ہو سکتا ہے، جس سے لوگ کم پانی پیتے ہیں اور پانی کی کمی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اسے 'تھرمل ڈی ہائیڈریشن' بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے سردیوں میں بھی کافی پانی پینا بہت ضروری ہے۔
مزید برآں موسم سرما کی ہوا میں نمی بہت کم ہوتی ہے۔ جب آپ ٹھنڈی ہوا میں سانس لیتے ہیں اور گرم ہوا کو باہر نکالتے ہیں تو جسم سے پانی کے بخارات خارج ہوتے ہیں۔ اسے سانس میں سیال کا نقصان کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ عمل قابل توجہ نہیں ہے، لیکن یہ جسم میں پانی کی نمایاں کمی کا باعث بنتا ہے۔
بھاری لباس سویٹر اور شال پہننے سے جسم کی حرارت اندر ہی اندر پھنس جاتی ہے جس سے ہلکا پسینہ آتا ہے۔ چونکہ یہ پسینہ خشک ہوا میں جلدی سوکھ جاتا ہے، اس لیے ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمیں پسینہ آ گیا ہے۔ لہذا، ہم جسم سے ضائع ہونے والے سیال کی مقدار کا اندازہ لگانے سے قاصر ہیں۔
گھروں اور دفاتر میں استعمال ہونے والے ہیٹر یا بلورز اندر کی ہوا میں نمی کو کم کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر، وہ ہماری جلد، گلے اور ناک سے نمی جذب کرتے ہیں، جس سے پانی کی کمی ہوتی ہے۔ سردیوں میں خشک منہ یا گلے میں خراش اس پانی کی کمی کی علامت ہے۔
سردیوں میں لوگ اکثر پانی پینے کی بجائے سردی سے نجات کے لیے چائے یا کافی جیسے گرم مشروبات کا انتخاب کرتے ہیں۔ تاہم، یہ مشروبات جسم میں پانی کی کمی کو پانی کی طرح مؤثر طریقے سے نہیں بھرتے۔ مزید یہ کہ کیفین کا زیادہ استعمال پانی کی کمی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔
پانی کی کمی کی علامات
تھکاوٹ یا توانائی کی کمی
خشک یا خارش والی جلد، پھٹے ہونٹ
قبض
گہرا پیلا پیشاب
نمکین یا میٹھے کھانے کی خواہش میں اضافہ
پانی کی کمی کے خطرات صرف خشک جلد تک ہی محدود نہیں ہیں۔ طویل مدتی پانی کی کمی میٹابولزم کو سست کر سکتی ہے، مدافعتی نظام کو کمزور کر سکتی ہے، ہاضمے کے مسائل پیدا کر سکتی ہے اور گردے کی پتھری کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔ یہ موڈ اور ارتکاز کو بھی متاثر کر سکتا ہے اور جلد کے مسائل جیسے ایکزیما کو خراب کر سکتا ہے۔
سردیوں میں ہائیڈریٹ رہنے کے آسان طریقے
مناسب جسم کے کام کے لیے ہائیڈریشن ضروری ہے۔ لہٰذا، اگر آپ کو پیاس نہ لگے تو بھی ان عادات کو اپنانا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔
صبح اٹھنے کے بعد ایک گلاس نیم گرم پانی پینے سے آپ سردیوں میں زیادہ پانی پی سکتے ہیں۔ یہ نظام ہاضمہ کو بھی متحرک کرتا ہے۔
پانی کی بوتل رکھنا جہاں آپ اسے اکثر دیکھ سکتے ہیں خود کو پانی پینے کی ترغیب دینے کا ایک آسان طریقہ ہے۔
اپنی روزمرہ کی خوراک میں پانی سے بھرپور غذائیں جیسے سوپ، نارنجی، سیب، کھیرے، ٹماٹر، انگور اور تربوز کو شامل کریں۔
ہر 90 منٹ میں پانی پینے کے لیے ایک چھوٹا الارم لگانے سے آپ کو ہائیڈریٹ رہنے میں مدد ملے گی۔
چائے یا کافی پینے سے پہلے ایک گلاس پانی پینے سے کیفین کی وجہ سے سیال کے نقصان کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔
یاد رکھیں کہ اگرچہ آپ کو سردیوں میں پیاس کم لگتی ہے، پھر بھی آپ کے جسم کو اتنی ہی پانی کی ضرورت ہوتی ہے جتنی گرمیوں میں ہوتی ہے۔ اگر ہم پانی کی کمی کے اس پوشیدہ مسئلے سے آگاہ ہوں اور کافی پانی پینے کی کوشش کریں تو ہم صحت مند رہ سکتے ہیں اور پورے موسم میں انفیکشن سے بچ سکتے ہیں۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ کو اپنانے سے پہلے آپ اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)