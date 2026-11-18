نوزائیدہ بچوں میں یرقان کیوں ہوتا ہے؟ وجوہات، علامات اور علاج کے بارے میں جانیں
زیادہ تر نوزائیدہ بچوں کو یرقان ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے ناپختہ جگر ابھی بلیروبن کو اتنی تیزی سےخارج کرنے کے قابل نہیں ہوتے...
Published : November 18, 2026 at 10:11 AM IST
نوزائیدہ بچے کی جلد کا پیلا پڑ جانا تشویش کا باعث ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ جان کر اطمینان ہو سکتا ہے کہ نوزائیدہ بچوں میں یرقان بہت عام ہے، جو تقریباً 60 فیصد بچوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ خون میں 'بلیروبن نامی مادے کی سطح بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حیدرآباد کے یشودا ہاسپٹلز میں کنسلٹنٹ نیونیٹولوجسٹ (نوزائیدہ بچوں کے ماہر) اور ماہر اطفال، ڈاکٹر ستیہ پریا ساہو بتاتے ہیں کہ اگرچہ یہ اکثر بے ضرر ہوتا ہے، لیکن اس کی درست شناخت اور نگرانی ضروری ہے۔ اگر کچھ مخصوص علامات ظاہر ہوں، تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا انتہائی اہم ہے۔ اس مضمون میں جانیں کہ نوزائیدہ بچے میں یرقان کب معمول کی بات سمجھا جاتا ہے، اور کب طبی مشورہ لینا ضروری ہو جاتا ہے۔
نوزائیدہ بچے کی جلد پیلی کیوں پڑ جاتی ہے؟
ڈاکٹر ستیہ پریا ساہو وضاحت کرتے ہیں کہ یرقان 'بلیروبن' کی وجہ سے ہوتا ہے،یہ ایک پیلے رنگ کا مادہ ہے جو پرانے سرخ خلیاتِ خون کے ٹوٹنے سے بنتا ہے۔ پیدائش سے پہلے، ماں کا جسم اسے خارج کر دیتا ہے؛ لیکن پیدائش کے بعد، یہ ذمہ داری بچے کے جگر (liver) پر آ جاتی ہے۔ بہت سے نوزائیدہ بچوں میں جگر ابھی مکمل طور پر نشوونما یافتہ نہیں ہوتا، جس کا مطلب ہے کہ یہ بلیروبن کو اتنی تیزی سے پروسیس اور خارج نہیں کر پاتا جتنی تیزی سے وہ بن رہا ہوتا ہے۔ جب خون میں بلیروبن کی مقدار معمول کی سطح سے بڑھ جاتی ہے، تو جلد اور آنکھوں کی سفیدی پیلی نظر آنے لگتی ہے۔
نوزائیدہ بچے میں یرقان کب معمول کی بات سمجھا جاتا ہے؟
ڈاکٹر ستیہ پریا ساہو کے مطابق، نوزائیدہ بچے میں یرقان اس وقت معمول کی بات سمجھا جاتا ہے جب یہ پیدائش کے 2 سے 3 دن کے اندر ظاہر ہو، کیونکہ بچے کا جگر عام طور پر وقت کے ساتھ ساتھ اسے خود ہی ٹھیک کر دیتا ہے۔ قبل از وقت پیدا ہونے والے بچو میں اس کیفیت کو ختم ہونے میں 3 سے 4 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ 'فزیولوجیکل یرقان' نوزائیدہ بچوں میں یرقان کی سب سے عام قسم ہے۔
اس کی علامات میں درج ذیل شامل ہیں
یہ پیدائش کے دوسرے یا تیسرے دن ظاہر ہوتا ہے۔
زردی (پیلاہٹ) کا آغاز چہرے سے ہوتا ہے اور پھر یہ سینے اور پیٹ تک پھیل جاتی ہے۔
بچہ اچھی طرح دودھ پیتا ہے، دودھ پینے کے لیے جاگتا ہے، اور باقاعدگی سے پیشاب اور پاخانہ کرتا ہے۔
جیسے جیسے جگر زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کرتا ہے، یہ زردی ایک سے دو ہفتوں کے اندر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔
کچھ بچوں میں یرقان کی دیگر وجوہات
بعض بچوں میں اس کی اضافی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، جن میں شامل ہیں:
دودھ پلانے میں وقفہ زیادہ ہونا
اگر بچے کو کم دودھ پلایا جائے تو وہ کم پاخانہ کرے گا، جس کے نتیجے میں جسم سے 'بلیروبن' کا اخراج کم ہو جاتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ بچہ صحیح طریقے سے چھاتی سے لگ کر دودھ پی رہا ہے اور اسے بار بار دودھ پلایا جائے، عام طور پر مددگار ثابت ہوتا ہے۔
ماں کے دودھ کی وجہ سے ہونے والا یرقان :
کچھ صحت مند بچوں میں، جو ماں کا دودھ پیتے ہیں، یرقان زیادہ عرصے تک رہ سکتا ہے۔ عام طور پر یہ نقصان دہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کسی ڈاکٹر سے اس کا معائنہ کروا لینا چاہیے۔
وقت سے پہلے پیدائش :
ایسی صورتوں میں، جگر مکمل طور پر نشوونما نہیں پا چکا ہوتا، اور بچے کو دودھ پینے میں بھی دشواری ہو سکتی ہے۔
بلڈ گروپ کا مطابقت نہ رکھنا
اگر ماں اور بچے کے بلڈ گروپ مختلف ہوں، تو خون کے سرخ خلیات زیادہ تیزی سے ٹوٹ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں بلیروبن کی سطح اچانک اور تیزی سے بڑھ سکتی ہے۔
جسم پر چوٹ کے نشانات یا انفیکشن:
بچے کے خون میں شدید انفیکشن (جیسے سیپسس ) یا دیگر وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن جگر اور خون کے افعال کو متاثر کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں یرقان ہو سکتا ہے۔
آپ گھر پر کیسے جانچ سکتے ہیں؟
ڈاکٹر ستیہ پریا ساہو مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے بچے کا مشاہدہ قدرتی روشنی (دن کی روشنی) میں کریں۔ بچے کی پیشانی یا ناک پر ہلکا سا دباؤ ڈالیں؛ اگر انگلی ہٹانے کے بعد جلد پیلی یا زرد نظر آئے، تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ، بچے کی آنکھوں کے سفید حصے کو بھی دیکھیں۔ صرف جلد کا رنگ بلیروبن کی سطح جانچنے کا قابلِ اعتماد ذریعہ نہیں ہے، اور گہری رنگت والی جلد پر زردی مائل رنگت کا پتہ لگانا مشکل ہو سکتا ہے؛ لہٰذا، درست طبی معائنہ (ٹیسٹ) کروانا ہمیشہ ضروری ہوتا ہے۔
یرقان کے لیے علاج کب ضروری ہوتا ہے؟
ڈاکٹر ستیہ پریا ساہو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر اسکن اسکینر (جلد پر استعمال ہونے والا آلہ) یا خون کے ایک سادہ ٹیسٹ کے ذریعے ’بلیروبن‘ کی سطح کی پیمائش کرتے ہیں۔ پھر وہ ان نتائج کا موازنہ بچے کی عمر (گھنٹوں میں) اور اس بات سے کرتے ہیں کہ آیا بچہ وقت سے پہلے (قبل از وقت) پیدا ہوا تھا۔ یرقان میں مبتلا ہر بچے کو علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔
جب علاج ضروری ہو، تو درج ذیل طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں
فوٹو تھراپی : بچے کو نیلی روشنی کے نیچے رکھا جاتا ہے، جس کے دوران اس نے صرف ڈائپر اور آنکھوں پر حفاظتی ڈھکن پہنے ہوتے ہیں۔ یہ ایک محفوظ عمل ہے جو بلیروبن کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
ماں کے دودھ پلانے میں معاونت: اس بات کو یقینی بنانا کہ بچے کو بار بار دودھ پلایا جائے؛ اگر ضرورت ہو تو ماں کے دودھ پلانے کے عمل میں مدد فراہم کی جاتی ہے۔
بنیادی وجہ کا علاج: جیسے کہ کوئی انفیکشن یا خون کے گروپوں سے متعلق کوئی مسئلہ۔
ایکسچینج ٹرانسفیوژن :
یہ طریقہ صرف انتہائی نایاب صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے جب بلیروبن کی سطح بہت زیادہ بڑھ جائے۔
براہ کرم نوٹ کریں کہ دھوپ میں رکھنا، پانی پلانا، یا جڑی بوٹیوں کے نسخوں کا استعمال، ماہرانہ طبی دیکھ بھال کا متبادل نہیں ہو سکتے۔
اگر آپ اپنے نوزائیدہ بچے میں درج ذیل علامات میں سے کوئی بھی دیکھیں، تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں:
پیدائش کے پہلے 24 گھنٹوں کے اندر ہی جلد پیلی پڑنے لگے۔
پیلاہٹ ہاتھوں، پاؤں، ہتھیلیوں یا تلووں تک پھیل جائے۔
بچہ بہت سست ہو، اسے جگانا مشکل ہو، یا وہ ٹھیک سے دودھ نہ پی رہا ہو۔
بچے کے ڈائپر معمول سے کم گیلے ہو رہے ہوں۔
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بچہ بہت زیادہ روئے، جسم اکڑا ہوا یا بالکل ڈھیلا محسوس ہو، کمر کو کمان کی طرح موڑے ، یا اسے بخار ہو جائے۔
پاخانے کا رنگ ہلکا (پیلا یا سفید مائل) ہو، یا پیشاب کا رنگ گہرا ہو۔
یرقان دو ہفتوں سے زیادہ عرصے تک برقرار رہے۔ ڈاکٹر ستیہ پریا ساہو بتاتے ہیں کہ یرقان کے زیادہ تر کیسز معمولی اور عارضی ہوتے ہیں۔ اپنے بچے کو بار بار دودھ پلائیں، باقاعدگی سے معائنے کروائیں، اور اپنی سمجھ بوجھ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر کوئی بھی چیز غیر معمولی لگے، تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف جانکاری مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعے اور طبی و صحت کے ماہرین کی سفارشات پر مبنی ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہی بہتر ہے۔)